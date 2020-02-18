由於看好素食市場，全家便利商店去年引進「Beyond Meat未來漢堡排」，近期又攜手台灣素肉廠商弘陽食品，推出自有植物肉漢堡、義大利麵。

近年來，環保素食風潮興起。過去一年，也可以看到不只一種植物人造肉品牌在台灣上架。全家便利商店在去年11月也開始販售「Beyond Meat未來漢堡排」，消費者購買食材更方便。

全家便利商店，繼開始販售「Beyond Meat未來漢堡排」後，這次瞄準「植物肉」商機，推出植物肉起司堡、植物肉蕃茄義大利麵。以植物性蛋白原料製造和環境保護為主要訴求，除了品嚐美味外，同時達到友善地球。

全家攜手台灣素肉廠，做出高CP值植物肉鮮食

這一次，全家便利商店在新產品中導入的植物肉，並不像是Beyond Meat透過「植物細胞複製」而成的人造肉，而是由台灣本土素肉廠商弘陽食品所推出的植物肉。

全家便利商店推出「植物肉起司堡」、「植物肉蕃茄義大利麵」。 全家便利商店

弘陽食品所推出的植物肉，是用植物做出來的！弘陽把植物中的蛋白質、澱粉溶解、分離、乾燥後，再利用高溫高壓將植物蛋白、澱粉重新肌理化，做出模擬肉類的口感。

由於製程的不同，讓植物肉成本擁有比人造肉更大優勢。據平面媒體報導，由弘陽食品推出的植物肉，比Beyond Meat便宜3到5成。

全家植物肉義大利麵、漢堡上市，進攻「彈性素食」市場

台灣的素食市場有多大？全家便利商店鮮食部部長黃正田引用數據表示，「看好新蔬食市場一年有高達600億的商機。」

另外，黃正田也說，近期興起一種以蔬食為主、肉類為輔的「彈性素食」飲食風潮。也就是說，現在開始嘗試素食的族群，並非在台灣傳統以宗教需求茹素的素食者。 而是由於環境保護的考量，適度降低肉食比例的族群。

除了全台店舖之外，旗下電商平台「全家行動購」也將同步開賣Beyond Meat。 全家便利商店

這也是為什麼Beyond meat首席成長官（CGO） 查克·穆特（Chuck Muth）曾說，在與超商、超市通路接洽時，Beyond meat總是要求產品要與肉類產品陳列在一起，而非放在蔬食區；這麼做就是因為Beyond meat瞄準的不是吃素的人，而是要讓吃肉的人也可以接受Beyond meat。

去年11月，全家便利商店開賣「Beyond Meat未來漢堡排」。全家指出，在「Beyond Meat未來漢堡排」上市首周，即帶動冷凍生鮮肉品業績較前期成長4~5倍。全家也期盼往後能持續帶動冷凍食品相關業績成長，並為全家導入喜愛蔬食飲食的新來客。

責任編輯：陳映璇