就在今天，7-11門市開始貼出「行動隨時取」宣傳海報，預告OPENPOINT App即將導入咖啡寄杯功能，消息傳2月12日就將正式上線。

就在今（10）日，可以看到許多統一超商（7-11）門市掛上了「行動隨時取」的海報，預告7-11的OPENPOINT App即將更新，導入一次買多杯、分次領取的「咖啡寄杯」功能。

便利商店的咖啡零售戰爭早已火熱化，而全聯在2019年下旬殺出，以PX GO! App咖啡寄杯的服務參戰，讓市場更為熱鬧。在7-11今年加入寄杯戰局後，可以說台灣四大超商（統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK便利商店）已全數到齊，都在自家App中導入了咖啡寄杯功能。

小七咖啡寄杯第一階段只能單店購買、領取咖啡

今日許多7-11門市已經掛出「行動隨時取」宣傳海報，預告此功能即將上線。不過，目前OPENPOINT App尚未更新此功能。

統一超商行動隨時取使用說明。 程倚華攝影

據了解，7-11將在本週三（12）日更新App，到時候，就可以在OPENPOINT App的首頁中看到「行動隨時取」選項，點選進入後，選擇要買的飲料品項、杯數、欲購買的門市，就會得到一個結帳條碼。

但必須注意，還必須要在該門市掃碼結帳才算完成寄杯功能，無法直接在App中完成結帳流程。

在購買完成後，就可以在OPENPOINT App中的「我的兌換券」分頁內，看到「行動隨時取提貨券」，點選要領取的品項，就會出現兌換條碼。到購買時選擇的門市，就可以掃碼並兌換商品。

目前看來，在第一階段「行動隨時取」功能僅提供單店購買、領取，而且也只能在實體門市結帳購買。也就是說，目前的「行動隨時取」功能，其實只是將「實體小白單」數位化。不過據了解，在未來，7-11的「行動隨時取」也將可以跨店取貨，不過確切上線時間還未定。

7-11表示，之所以在第一階段僅開放同一門市購買、取貨，是為確保與加盟主分潤正確。 待系統穩定之後，才會評估開放其他進階功能。另外，7-11也期待能透過「行動隨時取」功能，加速達成千萬會員的目標。

7-11的咖啡寄杯功能「行動隨時取」將在2/12上線。 統一超商

7-11加入後，四大超商App皆可寄杯享優惠

自從各大超商開始銷售現煮咖啡之後，由於實體門市時常推出「買一送一」、「第二杯享折扣」等促銷活動，因此各門市紛紛發展出用「小白單」寄杯分次領；讓消費者一次購買多杯享優惠，並在購買咖啡時的紙本明細上註記杯數，往後消費者可帶著「小白單」回到門市慢慢領取享用。

在2016年9月，萊爾富推出了「Hi Cafe超值卡」開始推廣一次購買、跨店分次領，是四大超商中最早開始做咖啡寄杯的廠商。在2017年，萊爾富推出了「雲端超商」App，將咖啡寄杯功能數位化。到了2019年，萊爾富的咖啡寄杯營收約占整體咖啡業績的2成，達2億新台幣。

在2017年，全家便利商店App也導入了包含咖啡寄杯的商品預售功能，並在上線短短一年就達成預售單月營收貢獻一億元的好成績。當時，全家便利商店會員暨電商推進部部長王啓丞曾提到，預售功能推出後，消費者喝咖啡的頻率有愈來愈高的現象，而且在購買行為上，大多都會從小量嘗試開始，可能先買兩杯後，就會立刻跳到一次購買50杯、100杯這樣的極端數量。

同時，全家便利商店也指出，在2019年，全家的商品預售業績約20億元；其中，咖啡為商品預售中的銷售冠軍。根據全家的數據統計，商品預售咖啡銷售業績約占全家咖啡業績的3.5成。

由過往經驗看來，咖啡寄杯功能都為各便利商店帶來好成績。這一次7-11加入咖啡寄杯戰場，未來可帶動的營收也相當值得期待。

看好咖啡寄杯市場，全聯也參戰

不僅是便利商店，超市龍頭全聯自從去年11月起也開始透過自有行動電商PX Go!推出咖啡的分批取貨服務，其中最便宜的中杯熱美式一次買十杯，一杯只要15元，是眾多咖啡寄杯服務中價格最低廉的商家。

全聯的咖啡採取自助式，和超商幫忙顧客沖泡的服務不同，但熱美式仍舊頗受歡迎，服務推出兩個月內熱銷了25萬杯，是所有品項中的人氣第一名。

值得注意的是，不同於其他超商，全聯的分批取貨除了品項選擇多元外，同時又結合了自有行動支付PX Pay，使提供分批取貨服務的PX GO!頭一個月創下3,000萬的業績。今年年中全聯並將進一步優化PX Go!，將產品在各家門市的庫存量顯示在App上，讓顧客可以事先線上預訂，讓商家幫忙把商品預留下來，避免顧客到門市撲空的情況。

責任編輯：蕭閔云