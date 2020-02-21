如今的機海戰，早已不是你當初認識的機海戰術，從三星和蘋果的作法就可看出端倪。

根據市調機構IDC統計，2019年全球手機出貨量為13.7億台，相較2018年的14億台下滑2.3%，但其實早在這之前，智慧型手機市場衰退已是不爭的事實。

越來越精緻的外型、越來越高的規格以及越來越貴的售價⋯⋯消費者開始「審美疲勞」，換機週期也跟著拉長。

不過，日前剛落幕的「Galaxy Unpacked 2020」發表會上，三星罕見端出一款超級旗艦機型——S20 Ultra，這是S系列推出十年後首度採用這種作法。

從近年蘋果、三星的動作，可以觀察到手機大廠們的「機海戰術」悄悄發生轉變。

從iPhone X到iPhone 11，蘋果將手機分眾化

時間回朔到2017年的秋季發表會上，蘋果推出了一款改寫歷史的10週年的紀念產品——iPhone X。不僅設計創新、規格創新，在價格上也很創新，把iPhone的售價推向史上新高1,149美元，給了消費者一款定位為「超級旗艦產品」的選擇。

「iPhone X實在是太貴了！」即便消費者們紛紛傳來這樣的聲音，市場也普遍不看好，但「以價制勝」的策略卻步步奏效，在日後幾個季度的財報中，都因為iPhone X表現亮眼，營收和利潤皆創下歷史新高。

iPhone X作為10週年的紀念版iPhone，對蘋果產品策略定位來說，也有特殊意義。 shutterstock

蘋果執行長庫克（Tim Cook）延續此策略，在2018年再推出iPhone XS系列，其中最貴的機種，又再一次突破iPhone的售價天花板——1,499美元；與此同時，蘋果還同步推出「平價版」的iPhone XR，售價是749美元起跳。

一邊延續著「以價制勝」的主軸，一邊更細緻地將客戶「分層」，不要讓一支iPhone通吃所有果粉，一部分機型可以觸及金字塔頂端的消費者，來保證「銷售總額」，也有一部分機型可以開拓市場，成為消費者的入門iPhone，從而保證「銷售總量」。

直至2019年，相同的策略仍在延續，蘋果推出高階版的iPhone 11 Pro系列，以及比iPhone XR還要再便宜50美元的平價版iPhone 11系列。

根據市調機構CIRP統計，在2019年7月至9月間，同為平價版的iPhone XR和 iPhone 11，占了美國iPhone近半數的銷量，可以見得，相較於最頂規的超級旗艦iPhone，多數果粉對平價版的iPhone興趣更高。

「 當市場需求飽和，選擇越來越多，已經沒辦法透過單一產品線，讓所有群體都認同買單，價格和規格的競爭會更細緻，現在要取得的是不同『分眾』的認同， 」台經院產業分析師邱是芳說道。

Android一哥三星也跟上！平價旗艦機「Lite版本」誕生的意義

綜觀Android一哥三星的進程，同樣的情況也在發生。

「過去的『機海戰術』，是手機大廠一直推出不同系列產品，現在再談『機海戰術』，則是同一個時間段內推出的產品，細分規格變化，」邱是芳說道。

綜觀三星兩大旗艦系列——Galaxy S和Galaxy Note，往往在單一系列中，最多只會推出2～3款機型，2019年推出「S10e、S10和S10+」，以及「Note 10、Note 10+」，但就在2020 CES美國消費性電子展前夕，三星卻前所未見地，針對兩系列都紛紛發表了一款全新的「Lite版本」。

雖然和先前的版本相比，S10 Lite和Note 10 Lite犧牲掉部分規格，只能定位為「輕旗艦」產品，但就售價來說，和先前最低規的產品相比，平均便宜了約3,000元～1萬元台幣不等。

S10 Lite並未在台灣上市，Note 10 Lite則有在台灣開賣，售價2萬990元，和Note 10相比便宜了約1萬元。 三星

「以高階系列來說，要補強的價格帶是1.8萬～2.5萬的機型，Note 10 Lite是符合此需求的機型，滿多用戶因為Note 10 Lite出來後才加入Note的行列，」雖未透露Note 10 Lite具體銷量，但台灣三星行動資訊事業部副總陳啟蒙表示此舉反饋並不差。

「從手機大廠全產品線布局的角度來看，以前一款產品可以賣比較久，賣個一到兩年，但現在生命週期變短，一季到半年就需要有新產品推出，即便單一新系列更新頻率不變，在同一系列可能會再推出『升級版』、『青春版』，因為現在一款產品要賣一整年，很難，」手機王總編輯張利安分析。

超級旗艦型號問世，三星機海戰術再升級

除了在「平價產品」上著墨，和蘋果一樣，三星在「超級旗艦」的產品上一樣有新作為。

在日前剛落幕的「Galaxy Unpacked 2020」發表會上，除了S20、S20+之外，第一次增加一款超級旗艦機型——S20 Ultra，這也是S系列推出十年後第一次採用這種作法。

綜觀S20系列，即便3個型號處理器規格相同、一樣都可以進行8K錄影，也都分別推出4G和5G版本，但就「螢幕大小」和「拍照功能」上，就做出明顯的區分。

Galaxy S20系列總共有三種型號：S20、S20+和S20 Ultra（圖左至右依序），是史上頭一遭。 唐子晴攝影

這次Galaxy S20 Ultra除了有S系列史上最大的6.9吋螢幕外，最大的特色差異就在於鏡頭，雖然和S20+一樣都搭載4顆主鏡頭，但畫素最高可達1億800萬，可以進行100倍變焦拍攝。雖然用到100倍變焦的機會不多，但卻明顯看出三星有意在旗艦系列中再抓出一款「超級旗艦」的定位策略。 三星

當然在定價上，S20 Ultra也把天花板拉得更高，定價達1,399美元（約新台幣4.1萬元）。

簡單來說，現在的機海戰術更細分了消費者，例如原先定位旗艦TA，裡面再細分出「旗艦族群」和「超級旗艦族群」，讓每一個消費者都有更細緻精準的選擇。

挑戰：武漢肺炎讓備貨難上加難，蘋果率先下修財測

對於廠商來說，事後推出新型號機種，不乏可能有「消庫存」的用計，但當機種越多，其實就增加營運難度，成本會更難掌控。

張利安指出，難就難在供應鏈管理上，過去一款產品可能3年就會消失於市面上，如今這週期縮短、汰換更快，對廠商來說，如何準確備料就是一大挑戰。

因為「新機海戰術」已經挑戰重重，如今又受到武漢肺炎（新型冠狀病毒）影響，大廠們備貨是否難上加難？

首先承認受到大幅衝擊的是蘋果，蘋果成為疫情爆發後，率先示警財測無法達標的美國大型企業。

因武漢肺炎，全球科技產業都受到影響。 shutterstock

蘋果在美國時間17日公告，由於湖北省以外的蘋果供應鏈復工速度不如預期，導致iPhone全球供貨短缺，再加上武漢肺炎讓中國的直營和經銷商關閉或縮短營業時間，產品需求大受影響，進而影響到營收，因此1月提出的財務預測已不再有效，當時預測2020年第2季營收達630億至670億美元。

陳啟蒙則表示，就供貨狀況來說，單看台灣在第1季不會有太大問題，因為在備貨時，1～2月已被台灣視為「農曆旺季」來備貨，且台灣通路工廠主要在越南，基本上受到的影響稍微小一些。

「當然希望疫情早點結束，第二季一切可以恢復正常。」陳啟蒙說。

責任編輯：陳映璇