三星Galaxy Z Flip描繪出新一代摺疊手機的模樣，是否也會把摺疊手機，帶入下一個紀元？

一支螢幕上下往內凹折的手機，呈現120度的開合角度，佇立在舞台中央。

三星YouTube

這是三星在台灣時間12日舉辦的「Galaxy Unpacked 2020」發表會上，開場後的第一個畫面——三星第二款摺疊手機Galaxy Z Flip，沒有作為「one more thing」最後壓軸登場，而是一開始就揭開神秘面紗的「暖場嘉賓」。

對摺後，變成一塊好似化妝鏡的正方形體，只有一個掌心那麼大；捨去5G、捨去最新的處理器，好讓「貴出歷史新高」的價格，控制在1,380美元（約新台幣4.1萬元），相當於一支512GB的iPhone 11 Pro。

自2019進入摺疊手機元年後，Galaxy Z Flip描繪出新一代摺疊手機的模樣，是否也會把摺疊手機帶入下一個紀元？

好似一個化妝鏡，摺完只有掌心大小

先來仔細瞧瞧，三星是怎麼設計這一支手機的？

Galaxy Z Flip不再是左右對摺，採用上下對摺的設計，當螢幕攤開時，是一塊6.7吋、21.9：9的AMOLED螢幕，和市面上常見的規格無異；摺疊後接近正方形。

三星Galaxy Z Flip在摺疊後，大約一個手掌般大，體積為73.6mm x 87.4mm， 厚度則為15.4mm～17.3mm。 三星YouTube

鏡頭旁搭載了一個前置快捷視窗，方便折疊時顯示時間、電量、訊息通知等資訊；點擊訊息通知後，螢幕攤開則會直接進入該應用程式。 三星YouTube

既然是上下對摺，三星乾脆把Galaxy Z Flip打造成類似筆電的使用體驗，不但上下螢幕可以分割功能、進行不同操作，也採用「無段式轉軸設計」，不只是摺疊90度時才能使用，在開合特定的角度範圍都能使用。

Galaxy Z Flip的螢幕開合方式就像筆電一樣，不同的開合角度，都能平穩地放在桌上使用。 三星YouTube

三星在發表會上、宣傳影片中，一直強調在自拍的時候，Galaxy Z Flip可以放在桌上，調整螢幕開合角度來自拍，不用再手持找角度。 三星YouTube

一共有紫、黑、金三色，前兩色將於2/14先在美國、韓國等12個特定地區上市，金色版本及台灣的上市資訊則還未公布。 三星YouTube

歷經上一代革命性、嘗試性的Galaxy Fold，這一次三星針對「鉸鏈」，也就是轉軸，還有「螢幕」採用完全不同的處理方法。

當時，Galaxy Fold在柔性螢幕上方鑲了一層保護膜，這台的保護則是升級成「超薄可摺式玻璃（Ultra-Thin Glass）」，讓螢幕更牢固，也是三星第一次做這樣的嘗試。

另外，針對轉軸，為了避免有異物落入機體的可能，這一次Galaxy Z Flip則是完全把轉軸隱藏在機體中，根據官方透露，每天一樣開合100次、一樣可以使用五年。

隱藏式轉軸也整合了三星的抗塵技術，為的就是要雙重避免灰塵跟污垢卡進機身裡。 三星YouTube

摺疊手機走到第二代，取捨規格換價格來「衝量」

值得注意的是，和2019年摺疊手機總是要往「最高規」、「最頂級」來定位不同，這一次Galaxy Z Flip在規格上採取不小的「犧牲」，只有4G版本，採用的也不是高通最新一代的處理器，而是Snapdragon 855。

犧牲規格，換來1,380元美元定價，雖然仍不便宜，相當於一支512GB的iPhone 11 Pro，但和上一代Galaxy Fold相比，足足便宜600元美元。

「某種程度來說，三星確實有這樣的考量：即使過去很多消費者對摺疊手機感興趣，但價格太貴、沒辦法入手嘗試，拉低價格後才可以拉高市場接受度，養成消費者對摺疊手機的使用習慣，」台經院產業分析師邱是芳解釋。

即便三星Galaxy Fold在去年延後上市，2019年9月才正式開賣，但還是吃下2019摺疊手機絕大部分的市佔率。 蔡仁譯攝影

根據市調機構Strategy Analytics最新報告指出，全球智慧型摺疊手機出貨量，在2019年還不到100萬台，去年三星、華為、Motorola都紛紛推出摺疊手機，但多數定位成「超級精品」，要摺疊、5G、高規格，自然價格不便宜，但從三星面對第二代摺疊手機的策略不難看出，和5G手機一樣，摺疊手機也要開始走「更平價、衝數量」的戰術。

「三星的摺疊手機走到第二代，技術已經更成熟，設計上也有取捨，改善了不少問題，但相較一般手機的價位仍高，還是一款利基型產品，2020年出貨量一樣沒辦法很高。」

邱是芳指出，即便摺疊手機走到開疆第二年，產品還是初期競爭，處於「百花齊放、百家爭鳴」的階段，不會因為三星這一款產品就讓摺疊手機定型，各家大廠還是會根據自身的技術，推出差異化設計。

Strategy Analytics的報告進一步預估，2020年折疊手機出貨量將達800萬台，到了2025年則上看1億台，形成一定的規模。

責任編輯：陳映璇