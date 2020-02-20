美商科睿唯安發佈的2020年德溫特全球百大創新機構報告中，台灣共有四間企業入榜，追平德國，並列全球第四。其中HTC為首次進榜企業。

提供專業數據及分析、協助企業與研究機構加速創新步伐的美商科睿唯安（Clarivate Analytics），今（19）日發表了2020年德溫特全球百大創新機構報告（Derwent Top 100 Global Innovators 2020），台灣入選機構有鴻海、HTC、工研院、廣達，成全球第四大上榜國家，入圍機構數量也比去年多了一間。

其中，鴻海與工研院為連續第三年入圍、廣達為第二年入圍，HTC則是第一次入圍。台灣獲選機構總數則追平德國，並列全球第四，贏過並列第五的中國、韓國及瑞士。

台灣共四間企業入選，HTC為首次進榜

科睿唯安專門提供企業與研究機構學術研究及專利分析等服務。自2011年起，他們每年發佈《德溫特全球百大創新機構》名單，表揚全球透過研發、智慧財產權保護及專利商業化等方式在不同領域推動創新的組織。

該榜單從全球14,000間企業中挑選出百大創新機構。 評比指標共有四項：

一、發明數量：入選機構過去五年內必須擁有至少100項已獲核之新發明專利（且申請總數超過500件）。

二、專利影響力：即入選機構對下游的影響力，衡量指標為專利發明被外部機構所引用的次數，數據來源為過去五年德溫特專利引文索引的統計結果（不包含自我引用）。

三、專利獲准率：入選機構在專利申請方面有很高的成功率。

四、專利組合國際化程度：入選機構對本身發明投資重視的程度，評判標準為是否向中國、歐洲、日本和美國這四大關鍵市場的專利局申請智財保護。

科睿唯安台灣區總經理范永銀表示：「透過專利數據分析，可以展現一間機構的創新能量、市場佈局策略與研發技術影響力。今年台灣四間機構獲選全球百大創新機構，是發佈以來入選最多的一次，顯見台灣優異的研發技術實力。」

2013年來，歷年入榜的台灣企業列表。 德溫特百大創新機構

從報告中可見，連續三年、第四度獲選的工研院，依舊在專利影響力及獲准率擁有亮眼表現；鴻海與廣達則持續在專利技術的國際化佈局展現企圖心。

至於首次入圍的HTC，科睿唯安表示，他們過去於專利影響力上一直保有不錯的成績。今年能夠躋身全球百大創新機構的關鍵，在於他們加強在「國際化」方面佈局。他們在國際四大主要市場（美國、中國、日本、歐洲）向當地的專利保護局申請產品專利，展示了他們強化國際佈局的野心。

中國今年則有三間企業獲選，連續入榜的有華為、小米兩間手機大廠；今年首次入圍的中國企業則有騰訊。

趨勢：許多專利由小規模公司開發，專利發明團隊人數增加

放眼全球，美國依舊居冠，共有39間機構入選，其次為日本的32間，這兩個國家共占今年前百大創新機構近四分之三的名額；就產業別來分析，硬體與電子產業比去年多了3間進榜，以38間機構數取得領先，其次為製造及醫療產業的16間，電信和軟體產業則各有8間進榜。

此外，德溫特全球百大創新機構報告今年首次將分析範圍拓展到前百大機構外，發現以下三大關鍵趨勢：

一、前1,000大機構在發明市場的占有率縮水：

六年前，有超過四分之一（27%）的德溫特世界專利索引（Derwent World Patents Index；DWPI）發明是來自前1,000大創新機構，現在已減少到18%。越來越多的專利是由較小規模的公司，甚至個人實業家或發明家所育成。大型企業必須學習共同協作，嘗試顛覆傳統的合作夥伴關係，否則將有落後的風險。

二、協作的必要性：

創新變得越來越知識密集，基礎科學與工程學科之間的緊密結合，產生對更多元專業技術的需求。在德溫特世界專利索引中，每項專利列名發明人數的平均值從2014年有2.84人，上升到2019年為2.99人，此即證明協作的趨勢。

三、前段班日益壓縮：

躋身德溫特全球百大創新機構的最低門檻已於六年間增加22%，上升超過五分之一。今年德溫特全球百大創新機構名單中有6間新進榜者，包括：電氣設備製造公司藤倉（Fujikura）、HTC、Immersion、超捷（Microchip）、施耐德電機（Schneider Electric）以及騰訊，這些機構自2015年以來，平均排名上升了250個名次，顯示他們都在現今高度競爭的創新市場中，找到了方向。

責任編輯：陳映璇