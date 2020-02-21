一度引發熱議的兩款遊戲《還願》、《返校》，開發商赤燭遊戲宣布，兩件作品將列入哈佛大學燕京圖書館。

2019年電玩遊戲改編電影《返校》上映，赤燭遊戲也推出《返校》的iOS與Android版本，也隨時拿下2019年Google Play最佳獨立製作遊戲的獎項。

《返校》上映、推出《返校》手遊，再加上於去年7月的「作為一家遊戲公司，今後我們仍會繼續創作」聲明，赤燭遊戲似乎漸漸走出因《還願》小熊維尼事件帶來的影響。

而今（3）日，赤燭遊戲又在Facebook上帶來了好消息：《返校》及《還願》兩款作品，將成為哈佛大學燕京圖書館的館藏內容。已經從遊戲平台Steam下架的《還願》目前是絕版狀態，在哈佛大學燕京圖書館有了被在校師生重新看見的機會。

赤燭：從來沒想過遊戲能在哈佛大學圖書館被看見

赤燭遊戲的共同創辦人姚舜庭向《數位時代》表示：「哈佛大學燕京圖書館先前就收錄一事聯繫過赤燭遊戲，但在處理版權上花了一點時間。」

對於被收錄為哈佛大學燕京圖書館的館藏，赤燭遊戲表示非常感謝，並把殊榮歸給所有支持赤燭遊戲的玩家：

離開學校多年，只懂埋頭開發的我們，從來沒有想過有這麼一天，自己創作的遊戲能在哈佛大學的圖書館裡被看見、被體驗。除了感到無比榮幸，也是一個機會，讓我們再次沉澱，重新思考遊戲所擁有的無限可能性。

同時也再次提到，赤燭遊戲在未來會繼續推出遊戲作品，與所有玩家分享。

而哈佛大學燕京圖書館收到《返校》及《還願》後，將僅限於在校師生出於教學目的使用。

「所有形式」中文研究材料，都在蒐藏範圍

哈佛大學燕京圖書館建於1928年，是哈佛大學圖書館專門用於收藏與東亞相關文獻的場所，該館有中文、日文、西方語文、韓文、越南文、藏文、滿文和蒙古文藏書總計超過百萬卷，是西方世界最大的東亞研究圖書館。

在館藏的準則中提到，會將蒐集「任何形式」的中文人文與社會科學研究材料，因此雖然《返校》及《還願》是遊戲，仍在哈佛大學燕京圖書館的館藏範圍中。

責任編輯：蕭閔云