美國政府將於4月初在白宮舉辦5G高峰會議，帶領美國及盟國廠商討論如何站穩5G發展的領先地位，避免中國電信設備大廠華為在5G通訊技術擁有影響力。

5G在全球陸續商轉成為重要議題，各國無不投注大筆資源建置，加速後續應用發展。根據《CNBC》報導，美國總統的首席經濟顧問拉里·庫德洛（Larry Kudlow）透露，美國政府將於4月初在白宮舉辦5G高峰會議，帶領美國及盟國的5G廠商共同商討如何站穩5G發展的領先地位，以避免中國電信設備大廠華為在5G通訊技術擁有影響力。

庫德洛表示：「我們將在白宮針對5G發展進行多元討論，參加的廠商包括三星、諾基亞（Nokia）、 愛立信（Ericsson），我肯定川普總統（Donald Trump）一定會加入討論。」

近期正值中美關係的關鍵時刻，上個月，中國與川普簽署了第一階段的貿易協議，而目前雖然中國面臨嚴峻的新型冠狀病毒疫情，但仍希望能按照時程完成其他階段。

一位美國政府的高階官員私下透露，多位電信業和科技業的執行長都藉著前來拜會川普總統的機會，對美國企業如何確保持續主導通訊行業的發展而發表看法，可見美國科技業面臨中國崛起的壓力，開始希望借助政府的資源來擺脫中國的威脅。

微軟總裁布拉德·史密斯（Brad Smith）的意見對於白宮一直非常有影響力，大約在一個月前，他也針對這個議題與川普總統面對面的給予建議。由於5G的議題涉及領域廣泛，包括軟體應用、通訊法規、和基礎設施等等，因此各家大廠執行長與川普總統的會面，將對白宮在5G的政策上有相當的影響力，並協助美國在5G時代仍佔有領先地位。

白宮5G高峰會將充分了解5G產業景況，白宮積極勸阻盟國不應使用華為通訊設備作為電信網路，儘管受到來自美國的壓力，英國雖然允許華為設備進入其5G網路，但仍禁止華為設備進入英國5G網路的核心部分，且將華為的市場份額限制在35％以內，同時也排除在敏感的政府軍事單位之外。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：CNBC、CNET