台灣5G頻譜競標21日畫下句點，合計兩階段標金為1,421.91億元，創世界第3高，僅次義大利（2316億）、德國（2224億元）。

台灣5G頻譜競標終於在21日畫下句點，第二階段「位置」競標再新增41.1億元，加上第一階段「數量」（頻寬）標金1380.81億元，合計兩階段標金為1,421.91億元，創世界第3高，僅次義大利（2316億）、德國（2224億）。

5G競標第一階段於1月16日結束，當中熱門頻段3.5GHz 標金1364.33億元，總計270MHz頻寬，由4家業者得標，中華電信標下90MHz、遠傳電信80MHz、台灣大哥大60MHz、台灣之星40MHz，亞太電信則退出競爭。

為了競標5G頻譜，台灣電信業者付出不少標金代價。 數位時代製作

按照無線通訊技術特性，頻段位置可分成「魚頭」（前段）、「魚肚」（中段）和「魚尾」（末段），以5G熱門頻段3.5GHz來說，最受歡迎的位置就在魚肚。

中華電信、遠傳電信各砸20.8、20.3億元，取得「魚肚」和「魚頭」位置，5G總標金支出分別為483.73億、430.42億元。

中華電信

中華電信董事長謝繼茂說，「對於本次取得的頻率位置相當滿意，3.5GHz頻段的頻率位置3.42-3.51GHz，目前在設備供應上產品最齊全、時程最早，有利於及早建設5G網路。」同時，中華電信也是在3.5GHz及28GHz兩個頻段中，取得最大頻寬的業者。

謝繼茂認為，此次標金雖然比預期稍高，但不影響5G開台計畫，目標仍是7月提供服務，並搭配東京奧運新媒體平台轉播權，提供消費者4K、VR體驗。

中華電信指出，此次取得3.5GHz位置，完全避開4G手機可能產生的二次諧波頻率干擾，可讓標下的90MHz頻寬效益充分發揮。

遠傳電信

依照技術特性，5G需擁有80MHz連續頻寬才能發揮高速連結特性，以高速公路比喻，頻寬決定「速限」與「車道數量」。

遠傳認為，自家取得的3.5Ghz位置屬於橫跨「魚頭」與「魚肚」，加上取得足夠頻寬，相當於替消費者搭建雙向各四線道的寬敞道路。

但他們憂心，過高標金將對於產業發展、消費者權益、甚至國家競爭力產生負面衝擊與影響，再次呼籲政府參考美國設立「5G基金」，自5G頻譜標金中直接提撥至少二分之一，用於協助電信業者進行5G建設與創新應用服務。

台灣大哥大

台灣大在5G第一階段出手節制，「僅」在3.5GHz取得60Mhz頻寬，被認為是「精算妙招」。市場原先預期，他們有機會與拿下40MHz的台灣之星聯手，組成100MHz聯盟，一舉超車遠傳與中華電信，但今日位置競標結果出爐後，反被隔在距離最遠的「頭」、「尾」兩端。

台灣大哥大總經理林之晨強調，部分5G頻段雖仍有衛星業者使用，不過在主管機關規劃著手清頻後，預期至第三季台灣大5G開台時，不分魚頭、魚肚、魚尾，均將無衛星干擾的疑慮。

台灣大指出，頻譜策略是基於避免浪擲千金，並避開廝殺激烈的競標卡位戰，未來仍會積極與其他業者促成「三共」（共頻、共網、共建）合作

台灣之星

台灣之星在5G頻譜第一階段在3.5GHz頻段標下40MHz頻寬，強調以「業界最低標金成本」197.08億元取得戰略合作位置。

台灣之星總經理賴弦五表示，此次以零成本取得「魚頭的位置」，將全力投入5G建設，並以更開放的心態與同業及更多領域產業進行策略合作結盟，將持續發揮關鍵小業者的影響力，促進台灣電信產業發展、讓消費者提早享有5G服務。

亞太電信

亞太電信與其他業者策略不同，僅在28GHz頻段取得400 MHz頻寬，表示「將以最短時間確認合作業者和合作方式，積極展開5G基礎建設，預計可與策略合作夥伴同時開台。」

亞太電信總經理黃南仁認為，未來5G基地台建設所需站數較4G增加3倍以上，資本支出不容小覷。5G不同於過往通訊世代，電信業不再只是網路的提供者，還多了應用服務的競爭，選擇策略合作方式提供3.5GHz服務，是保留更多彈性與競爭性，結合中高頻段，持續布局B2B和B2C市場。

責任編輯：蕭閔云