文曄董事長鄭文宗21日宣佈與祥碩結盟，雙方換股共同進軍5G高速傳輸時代及PC客製零件商機，祥碩擲市價81億元股票入股IC通路商二哥，拍板關鍵人是他。

啪！啪！！祥碩董事長沈振來、總經理林哲偉跟文曄董事長鄭文宗21日聯袂出席證交所記者會，引來媒體追逐，兩人正式宣佈交叉持股結盟，頓時，祥碩成為外界眼中解救文曄被大聯大入主的「白衣騎士」。

沈振來說:我們期望文曄跟祥碩合作能達成「雙贏！綜效！」。而據了解，祥碩高溢價購入文曄股權，看中的是文曄高達1000億元來自中國的客戶實力，而文曄則靠祥碩豪擲81.2億元市價增資股，減緩了大聯大公開收購成就取得29.9%股權的威脅。

而幕後拍板促成此次合作的，是華碩副董事長徐世昌，他跟鄭文宗不僅是鄰居，彼此印象不錯。

祥碩董事長沈振來表示期望換股合作能達雙贏綜效。 王郁倫攝影

白衣騎士White Knight 在商業戰爭上，當企業出現敵意併購者時，尋找友好的第三方企業或人士，解救危急局面，聯手擊退化解企業危機，第三方企業或人士被稱為白衣騎士。

化解危機之舉多半就是新併購或買方，與敵意併購者出現競爭，由於獲得企業本身經營團隊支持，甚至是主動邀請，佐以價格理論上更優於敵意併購者，成功機率高，但台灣併購史上，也有失敗例子，如日月光2015年併購矽品，矽品邀請鴻海跟紫光集團當白衣騎士，前者股東會沒通過，後者為中國企業在合法性上存疑。

祥碩溢價21.58%投資文曄，高於大聯大

祥碩半路殺出宣佈跟文曄增資交叉換股，以1股祥碩換發19股文曄，換得文曄22.39%股權，成為僅次於大聯大23.2%股權（文曄增資後比例遭稀釋）的第二大股東，而文曄則換發持有祥碩13.04%股權，列為長期投資。

讓市場騷動的是，以祥碩903元收盤價計算，祥碩相當於溢價21.58%收購文曄增資股，收購價相當於47.48元，比大聯大出的收購價45.8元高。

而此次祥碩出手以換股方式投資文曄，據了解祥碩內部可是經過相當慎重評估，並由華碩副董事長徐世昌親自參與討論，拍板定案，讓林哲偉有信心出馬救援關鍵。

祥碩董事長沈振來表示期望換股合作能達雙贏綜效。 王郁倫攝影

而會促成雙方合作，關鍵除鄭文宗與林哲偉兩人本來就交情匪淺，徐世昌跟鄭文宗又是同社區鄰居，科技圈的社交場合，一年也能碰上幾次面。

林哲偉2007年加入華碩後就結識鄭文宗，後來祥碩代理商宣昶被文曄併購，祥碩順利成章變成文曄客戶，業務合作之餘，鄭文宗對林哲偉相當欣賞，後來力邀他個人擔任獨董，在在透露兩人好情誼。

為出手合作，林哲偉20日先請辭祥碩獨立董事，未來雙方完成換股後，林哲偉有機會重新以祥碩代表人身份重返文曄董事會，祥碩也有機會取得1～2席董事。

鄭文宗再三思考：這不叫白衣騎士

「這不是（白衣騎士），我們有交叉持股。」鄭文宗一坐下來就澄清，希望撇清此次合作跟大聯大公開收購的關連，但大聯大確實因為此次增資股本稀釋至23.2%，與祥碩持有文曄股權相近，加上文曄跟祥碩換股合作從去年12月開始談到現在，怎麼也很難說完全沒關連。

面對媒體詢問，鄭文宗直言：「找人投資單純幫你？把對方壓下去？沒有這種事，那（白衣騎士）會變成是幾分鐘的事，我不會只想防禦這一步，雙方長期下去必須要有綜效。」

文曄與祥碩宣佈換股，祥碩被市場稱為白衣騎士 王郁倫攝影

他也否認只是單純引祥碩資金解圍。「我做事不會看太短，白衣騎士很好用，但並不容易，若雙方沒有綜效，就會變成是打『錢的戰爭』嘛！我以前就講過我不做這種事，干擾市場的事我不會做。」鄭文宗說。

搶吃中國自主芯片商機，瞄準新創機會

凡事多想幾步，鄭文宗直言，祥碩雖溢價認購文曄股票，但有三大好處，首先：祥碩按持股比例每年可以分享文曄獲利，其次還能借重文曄中國通路資源，打入中國正在成形的PC客製化零件需要，由於貿易戰讓中國大力扶植自有系統，對自主化晶片需要躍升，而這一塊新的市場，雙方期望在剛成形時就先卡位。

「我們希望透過這個關連，放大（客製化）生意機會！」林哲偉說。而第三優勢則在共同扶植新創，鄭文宗表示，未來將一起投資協助IC設計新創，讓新團隊減少走冤枉路。

對於鄭文宗，華碩高層則給予肯定，認為鄭文宗年輕，有眼光魄力，尤其在用人上務實俐落，不僅大膽起用有潛力的新人，更對用人上靈活度高，這也讓文曄在這幾年快速擴張，追近與龍頭大聯大的差異。

而據了解，鄭文宗家族相關持股逼近2成，在與祥碩取得合作後，雙方可以控制股權將增至4成，一舉超越大聯大成為三股勢力。

而在祥碩出現後，大聯大是否又將出招加碼收購？「我沒想過，他（大聯大）會做他該做的，我就會做我該做的，我管不了他！」鄭文宗說，不論下一步如何，他都會帶著工作繼續往前走。