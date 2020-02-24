金庫資本總經理丁學文以在中國10年的經驗，看見中國出行產業從快速崛起，到現在面臨成長飽和的狀況，他為什麼說共享產業紅利已經沒了？

「中國這十年讓外界看懂什麼是出行服務，但網路紅利已經沒了，出行行業已經飽和了。」金庫資本總經理丁學文接受《數位時代》專訪說。

所謂的出行服務，就是科技平台結合交通工具應用的服務，像是圍繞在大眾日常生活中的網路叫車平台、共享機車／單車，以及外送平台等都是。中國自2014年出現滴滴出行、Uber，2016年共享單車ofo、摩拜（Mobike）、哈囉出行，以及外送平台美團、餓了嗎，慢慢形塑「出行產業」的概念。

金庫資本2011年於中國成立，旗下基金有13檔、共37位投資人，總管理資產4.75億美元，基金募集地為台灣、上海、浙江、江蘇，投資人為兩岸的電動車供應鏈，過去在中國10年的經驗，讓丁學文了解中國出行產業如何崛起。 賀大新攝影

共享成功關鍵：AI、大數據

為何丁學文認為出行服務紅利結束了？他解釋，共享車輛會碰到車子折舊，電動車電池報廢的問題，成本增加。若全球的量化寬鬆（QE）政策繼續，共享業者可以繼續募資，讓羊毛繼續出在豬身上；但QE緊縮，拿別人的錢燒，無法永續，「不只中國壓力大，歐美也很慘」，當市場沒錢，就很難用共享的名字募到錢。

共享產業到頂的跡象，可以看看這些例子：曾經紅極一時的共享電動滑板車Lime、Bird，現在陸續面臨監管與裁員縮編等問題，能否找到獲利的商業模式還是未知數；還有先前歐洲共享機車Coup，也因敵不過運維成本高的問題而倒閉。

至於什麼樣的共享會成功？丁學文認為關鍵在AI與大數據 。他舉例，比如有4個人，但只有1個人有房子，其他3個人沒有，必須透過大數據知道屋主的使用時間，再安排其他3個人分享，因此一間房子4個人都能用到、不會撞到，而真正的共享起源也是這樣。

全世界AI與大數據最成功是中國，擁有14億人口的市場夠大、數據夠多；相較之下，台灣小，當數據不夠多時，自然無法預測消費者行為。

美團在去年掛牌的獨角獸股價中表現一枝獨秀，成功原因就是「數據」跟「黏性」。他指出，美團從團購起家，幫廠商做團購生意，後來跟商店合作久了，開始連商家ERP（企業資源管理平台）也幫忙架，「所有商店的ERP都抓在手上，不僅廠商對美團有黏性（需求），每月也固定有現金流。」

即便中國的出行服務紅利已經到頂，但出行產業仍是當今歐美、印度、東南亞市場最火紅的話題，丁學文認為，2020年將是電動出行（eMobility）的發展年 ，今年BMW、奧迪、保時捷全面投入電動車，「傳統車廠進來，表示電動車時代來臨，」出行產業的電動化與智慧化，將掀起未來10年產業最大的革命！

台灣8成是偽共享？

話鋒一轉，他談到台灣的市場，他指出現在有80％是偽共享，市面上三大共享機車業者其實本質是租賃業，「抱歉！他們不是，說有（共享）的話都是騙人的。」丁學文不改快人快語作風。

丁學文直言，WeMo、iRent、GoShare的車輛都是業者的資產，然後租給別人，那不是租賃嗎？

丁學文認為，WeMo、iRent 、GoShare都不算共享服務，比較像租賃業。 陳映璇攝影

丁學文說，台灣對共享的定義有所誤解，被引導錯誤，「他們買了租給你是租賃，共享是在你上班不用車時，分享給別人。台灣都畫虎不成反類犬！台灣的共享有80％是騙局，為了募資。」

「USPACE停停圈比較像共享，但也沒賺錢，台灣市場太小了，經濟規模到不了！」他直言，台灣共享發展有兩大天敵，第一大家誤解共享的意思，第二市場太小，很難把共享服務做好。

丁學文指出，共享真正有機會成功是「停車位」，停車位除了上、下班時間使用外，大部分是閒置，但台灣連停車位共享都還沒做起來。

USpace利用智慧車鎖加上App管理，鼓勵私人車位在閒置時間釋出，讓其他駕駛更方便找到車位。 USpace 提供

台灣出行產業的機會：科技、供應鏈

丁學文觀察，現在中國出行產業面臨成長飽和的問題，中國消費者出國經驗多了，懂得要求好品質的東西；中國業者愈來愈不好賺，因為成本愈來愈高。

最終，中國出行業者只剩兩種選擇，一是向下到六級城市服務，二則是出海，但即便想要出海發展，卻碰到品質太差的問題，這時，台灣的機會就來了！

丁學文說，中國的商業模式創新，出行產業布局最完整，台灣則強在供應鏈與科技。因此兩岸若能合作就能打全世界，進攻東南亞、印度新興出行市場。

未來金庫資本將扮演資源整合角色，協助台灣企業進軍國際市場，未來能在電動出行市場占有一席之地。

責任編輯：林美欣