數位紅包戰開打！街口支付為了幫旗下Jello打出知名度，豪擲1.5億元大紅包，首度參戰的全聯PX Pay背後又有什麼盤算？

春節假期進入倒數，不必到銀行排隊換新鈔，在手機上點一點，你也能發送年節應景的數位紅包。

像是街口支付今年將紅包活動轉移到旗下通訊軟體Jello舉辦，預計發出總額超過1.5億元的紅包；LINE Pay今年則縮小規模，把紅包回饋集中發給忠誠使用的用戶；晉升全台第三大支付的PX Pay，則是首度參戰數位紅包。

用手機發紅包，除了代表支付習慣的改變，部分業者更大撒行銷資源做宣傳。除了趣味、應景，更能從各家業者的策略，看出台灣行動支付的板塊挪移。 shutterstock

街口衝刺Jello用戶，兩大玩法豪送1.5億元紅包

街口支付是台灣「數位紅包」的開山鼻祖。為了衝刺去年12月才推出的通訊軟體Jello，今年街口紅包活動的重心都放在Jello上，用戶下載Jello後能直接綁定街口支付的帳戶，向親友發紅包。

Jello一共推出兩種玩法，第一種是「幸運數字1~9任你挑」。從1月17日到除夕1月24日中午12:00前，用戶從Jello進入活動網頁後，可以選擇一個號碼，選擇1~9的用戶可以均分所選數字搭配的獎金，獎金從10萬到900萬不等，將發出5,150萬元的紅包，抽獎結果將統一在Jello官方APP公布。 特別的是，抽中的獎金會直接轉入街口帳戶，用戶能即時提領至銀行帳戶中，並從ATM領出現鈔。

街口支付是台灣「數位紅包」的開山鼻祖，今年紅包活動的重心，都放在旗下的通訊軟體Jello上。 Jello

第二種活動是「發紅包賺現金」，從除夕夜開始，只要在Jello聊天室窗中，一對一發紅包給好友，對象不重複，雙方將共同獲得一包隨機金額紅包，並與好友均分領取，紅包金額最高將上看百萬。

盤算：在通訊軟體上建立轉帳生態圈，預計帶動300萬用戶

撒錢補貼，是街口給外界一慣的品牌印象，不過街口觀察，近期使用者已經從優惠導向轉為方便導向，「活動與支付金額的成長，已愈來愈脫鉤，尤其繳費的方便性明顯帶動用戶成長。」也就是說，消費者支付習慣已經改變，而非只是為了賺取優惠。街口觀察：「手機轉帳的方便性、不需付跨行手續費的優勢，讓成長速度超乎預期。」

街口指出，發紅包目的是要帶動轉帳，而轉帳的生態圈如果建立在聊天通訊軟體上會更直覺，才會選擇在Jello上發動發紅包的活動，以此帶動Jello用戶成長、快速建立好友生態，這次活動預估能帶動300萬用戶數成長。

LINE攜手小七應戰，單筆消費滿100元就可抽紅包

LINE Pay的電支服務更名為LINE Pay Money後，今年縮小過年紅包活動規模。2020年1月15日至29日活動期間，在7-ELEVEN使用LINE Pay Money單筆消費滿100元．就可以抽LINE POINTS點數紅包，最大獎達888點；此外，春節期間使用LINE Pay Money連結指定銀行帳戶，並開啟自動儲值功能，還有機會獲得銀行加碼的紅包。

LINE Pay的電支服務更名為LINE Pay Money後，今年縮小過年紅包活動規模。 LINE

雖然沒有額外的回饋好康，LINE本身還是有發紅包的功能，除了可以在聊天室傳給個人，也能在群組發紅包，只要事先設定紅包總金額、發放數量，就能讓好友在群組內搶紅包，系統會隨機分配每個紅包的金額，在年節增加社群的互動樂趣。需要注意的是，無論是發紅包或是收紅包的人，都必須擁有LINE Pay Money帳戶，如果沒有帳戶就算收到紅包也領不了。

盤算：省下行銷資源，黏緊忠誠用戶

嚴格來說，LINE Pay Money的玩法就是讓商家在春節期間，加碼點數回饋，今年之所以這麼低調，是因為相較於Jello，LINE並沒有衝刺用戶數的壓力。撒大錢讓辦抽紅包活動，或許能吸引平常沒有使用LINE Pay Money的用戶註冊，但對於長期培養用戶使用習慣效果有限。LINE趁著年節期間，把行銷資源回饋給有實際消費、連結帳戶的用戶，加深既有用戶的忠誠度。

全聯首度參戰，數位紅包煙硝起

今年全聯PX Pay也首度參戰，與台新銀行合作推出「PX Pay紅包」，1月17日開始，全聯會員在PX Pay中綁定台新銀行信用卡、VISA金融卡，點選App中的紅包功能完成紅包購買，再輸入受贈者的手機號碼與金額，就能送出紅包。

盤算：PX Pay成功打進熟齡族，紅包活動再擴大打擊面

根據資策會產業情報研究所（MIC）最新公布的《行動支付消費者調查》，台灣行動支付用戶已達六成。其中全聯PX Pay擠進行動支付品牌偏好排名第三名，這是首度有通路自有品牌擠進前五大。資深產業分析師胡自立表示，過去半年全聯推出自家方案PX Pay，成功在熟齡族用戶中擴散。這就是今年PX Pay首度參與春節紅包活動的原因，希望進一步拉抬PX Pay在各年齡層的影響力。

根據資策會MIC報告，全聯PX Pay擠進行動支付品牌偏好排名第三名，這是首度有通路自有品牌擠進前五大。 蔣曜宇攝影

數位紅包要玩得成功，有兩大關鍵因素。首先，業者必須要有電子支付執照，才能夠做儲值、轉帳、收款；第二，必須要有一定基礎的用戶數、生態圈，才能有接收紅包的親友。

台灣的電子支付在過去一年已有明顯成長，根據金管會去年11月公布的數據，台灣電子支付用戶數突破650萬人，若只計算成年人口數，等於幾乎每3人就有1人擁有電支帳戶。值得注意的是，總體收受儲值款項金額只有街口支付、LINE Pay Money破億，兩家業者幾乎壟斷儲值及轉帳兩項重要業務，但兩家業者發送紅包的體驗也最到位。

從今年各家業者發紅包的策略，不難觀察出台灣行動支付的發展，已經從前幾年的「嘗鮮」，演變成你我的生活日常；接下來還能發展什麼新玩法黏住用戶，才是考驗。

責任編輯：林美欣