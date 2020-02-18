為了吸引更多用戶加入訂閱Netflix服務，執行長里德·海斯汀開始嘗試新方法，希望透過此模式，能夠激起訂閱人數再度成長。

雖然Netflix執行長里德·海斯汀（Reed Hastings）表示不擔心迪士尼、HBO在內業者所打造串流影音服務加入競爭，但另一方面顯然也開始嘗試全新營運模式，希望吸引更多用戶加入訂閱Netflix服務。

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從Netflix稍早於美國地區開放免費觀看《愛的過去進行式 （To All the Boys I’ve Loved Before）》，讓尚未申請註冊的使用者也能透過Netflix服務觀看，藉此讓使用者能在實際付費訂閱之前，就能實際感受Netflix服務體驗，並且透過內容魅力吸引更多人加入使用。

在此之前，Netflix也曾在英國、印度、墨西哥或哥倫比亞等地區以相同方式測試用戶反應，此次在美國地區採用相同策略，預期也是希望刺激美國境內訂閱用戶人數能再度成長。

過去Netflix曾經透過各類方式吸引用戶訂閱，例如調整資費方案、使用模式，甚至透過與在地電信業者合作，藉此爭取更多用戶使用旗下服務。不過，Netflix到目前為止仍未計畫提供藉由廣告支撐的免費觀看模式，僅針對新加入用戶提供一個月的免費觀看體驗。

雖然先前公布2019財年全年營收超過260億美元（約新台幣7,798億元），相比去年成長62％，而全年淨利則達186.7億美元（約新台幣5,600億元），但在全球付費會員人數成長幅度呈現微幅減少，同時在美國境內付費會員人數更呈現大幅縮減情況，使得Netflix雖然說明不在意更多串流影音服務加入市場競爭，實際上卻希望透過更多內容合作、使用付費方式增加用戶人數與整體營收。

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