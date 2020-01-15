Sensor Tower近期公佈迪士尼串流媒體Disney+去年第四季成績，其出色成果在串流服務的發展史上奠定了一個新的里程碑。

上線短短兩個月來，迪士尼推出的串流平台Disney+已在串流媒體發展史上寫下一筆驚人的紀錄：累積下載量突破4,100萬，創造9,720億美元收入——是前所未有的亮眼成績。

第四季下載量突破3,000萬，比Hulu、Prime影音一整年還多

知名App數據分析公司Sensor Tower公佈2019年第四季App下載與營收成績，11月中旬才登場的Disney+只用一半時間，便成為當季美國下載量最高的App，Google Play與App Store雙平台總計超過3,000萬。

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抖音（TikTok）與YouTube已多個季度霸佔App Store下載排行1、2名，然而Disney+的橫空出世，便奪走第一名的寶座，下載量幾乎多出一倍；而在Google Play也同樣表現出色，Disney+是繼2017年Facebook年推出Messenger之後，第一款單季下載量突破1,000萬的App。

而且這只是Disney+下載量的一部分，因為該統計並未涵蓋利用Roku、Amazon Fire TV等電視棒，或者直接用電腦瀏覽器觀看的數據，意謂著實際成績只會更為驚人。

Disney+規格外的成績，使其他榜上有名的串流媒體都相形失色。Netflix第四季下載量略少於1,000萬；Hulu可能不到700萬下載；而亞馬遜Prime影音服務則約5、6百萬的成績。

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與Netlfix、YouTube、Hulu、亞馬遜Prime影音等類似服務相比，Disney+推出時便囊括34%的下載量。

值得一提的是，Disney+一個多月的下載量已超過Hulu、亞馬遜Prime影音2019整年度的成績。

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但即使把Disney+屏除在外，串流媒體服務下載量也較第三季成長12.5%，與去年同期相比也有4.7%的提升，顯示整個串流市場持續蒸蒸日上。

營收直逼Netflix，超越《權力遊戲》上映時的HBO

營收方面，在品牌的加成下， Disney+推出的頭30天營收便超過5,000萬美元，遠遠勝過如HBO Now、Showtime等競爭對手剛上線時的表現。而12月單月的營收，也比2019年《權力遊戲》第8季播出時的HBO Now還要高。

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至於Netflix與Hulu推出時的行動營收表現，由於年代久遠已經不可考，而且當時串流媒體還是個聞所未聞的新興領域，進行比較也沒有太大意義。

但若與Netflix、YouTube、Hulu、HBO Now等其他影音平台當季營收做對比，Disney+一登場就拿下16%的營收占比，這個數字僅次於YouTube。

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不過，Netflix行動平台營收下滑的理由，與他們引導新用戶直接線上訂閱的策略有關。透過App付款會被身為平台商的Google與Apple抽成30%，因此Netflix、Spotify等業者皆極力督促用戶透過網頁進行訂閱。

而根據Sensor Tower的比較，Disney+ 12月的營收超過3,500萬美元，達到Netflix歷史最高營收月份的71%，並超越HBO Now 2017年《權力遊戲》第7季播映時的營收數字。

亮眼成績單帶動股價上漲，但能否留住客戶還待驗證

Sensor Tower這份報告一出，迪士尼的股價便上漲2%，達到146.72美元。

踩在Netflix、Hulu等前輩的肩膀上，Disney+憑借強悍的品牌，以及相對實惠的7美元月費，推出時順利在串流媒體領域取得勝仗。

按照迪士尼的規劃，他們預計2020年會將服務推廣至更多市場，並計畫在2024年擁有9,000萬用戶，以現在的表現來看，這樣的目標應該並非空談。

《曼達洛人》播閉後，Disney+需要盡速添加原創內容，留住第一波慕名而來的用戶。 Disney

但迪士尼後續能否快速供應串流媒體所需的大量原創內容，可能還是一道考驗。至少在《曼達洛人》已經播閉的現在，Sensor Tower認為，他們需要盡快推出其他原創作品彌補缺口，才能留住初期慕名而來的用戶，並吸引其他消費者加入。

資料來源：Sensor Tower、TechCrunch、Bloomberg