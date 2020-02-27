人造肉商機無限，不只星巴克和迪士尼加入，連食品巨頭嘉吉近日宣布4月初推出自己的植物肉餡餅，將於零售商和餐館售出。

人造肉市場熱度不減，星巴克和迪士尼也要開始售賣人造肉食品。

根據外媒報導，星巴克宣布將於3月3日開始在其加拿大門店推出「人造肉三明治 」，肉餅供應商是Beyond Meat，定價細節暫未披露。而就在前一天，Beyond Meat的最大競爭對手Impossible Foods宣布，迪士尼已經將他們的主打產品「Impossible Burger」作為「首選植物漢堡」，將加入到迪士尼樂園、迪士尼世界和迪士尼郵輪的菜單中。

而在此之前，這兩家公司的人造肉產品已經進入了麥當勞、肯德基、必勝客、漢堡王等諸多大型連鎖快餐店。

人造肉賽道上，頭部玩家Beyond Meat和Impossible Foods相愛相殺，老牌食品公司也不甘落後。

全球糧食和農業巨頭嘉吉（創立自1865年）近日宣布，即將於4月初推出自己的植物肉餡餅，新產品將透過零售商和餐館出售。根據路透社報導，嘉吉的人造肉產品將由豌豆蛋白和大豆蛋白製成。值得一提的是，中國豌豆蛋白供應商雙塔在投資人交流社群提及，美國嘉吉已透過雙塔採購過豌豆組織蛋白產品。

嘉吉對植物蛋白領域關注已久。2019年9月，嘉吉宣布向Beyond Meat的蛋白供應商Puris投資7,500萬美元（約新台幣22億元），Puris同時也是北美最大的豌豆蛋白生產商。根據界面報導，2019年12月，嘉吉推出亞洲首款豌豆植物蛋白產品——RadipureTM，其首要應用方向是酸奶飲品、能量棒等高蛋白代餐食品、人造肉領域和兒童食品。

嘉吉並非唯一重視植物蛋白的食品巨頭。泰森和Perdue Farms都推出了植物肉與真肉混合而成的新產品；豬肉製造商Smithfield也推出了植物肉產品線；雀巢和聯合利華則採取收購路線，分別收購了素食食品品牌Sweet Earth Foods和the Vegetarian Butcher。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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