至歐美國家遊玩享用一杯星巴克國外限定的南瓜拿鐵時，會發現牛奶可替換成「植物奶」，究竟甚麼是植物奶呢？在歐美國家掀起一股不容忽視的風潮。

越來越多的消費者出於健康和環保原因拒絕牛奶，產品中存在大量乳製品的星巴克也不得不順應潮流，本週二，星巴克宣布將在美國中西部地區1,300多家門市為顧客提供燕麥奶選項。

在此之前，覺察到這股植物奶流行趨勢的星巴克已經先在歐洲有所行動，2018年，星巴克經典的南瓜拿鐵（PSL）在英國、法國、荷蘭等地推出了不含乳製品的版本，顧客可以要求將牛奶改為植物奶並去除鮮奶油，美國5家臻選店則從去年3月開始提供燕麥奶作為牛奶的替代選項。

這次除了擴大供應燕麥奶的門店範圍外，星巴克還在美國和加拿大推出了用椰子和杏仁製成的新飲料。

星巴克

過去四年來，美國的乳製品銷量連年下滑，截至2019年10月26日，牛奶52週的銷售額為120億美元（約新台幣3,595億元），遠低於2015年同期的150億美元（約新台幣4,494億元），一些大型乳製品生產商甚至走到了破產邊緣。

與此同時，植物奶因為不含膽固醇和飽和脂肪（椰奶除外），被認為更有益於健康，尤其是控制體重，也是乳糖不耐症人士的福音，燕麥奶更是以其甜美的味道和像牛奶一樣絲滑的質感贏得了消費者和咖啡師的一致好評，成為市場上的新寵，過去一年其銷售額成長了7倍，但這僅佔替代奶市場的一小部分，整個替代奶品類2018年銷售額達到了23億美元（約新台幣690億元）。

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瑞典公司Oatly是美國這輪燕麥奶熱潮的推動者，為了應對激增的需求，Oatly去年春天開設了第一家美國工廠以擴大供應，該公司也是星巴克的燕麥奶供應商。

其他飲料廠商自然也不會錯過商機，百事可樂旗下的桂格也在去年11月推出了燕麥奶產品。

責任編輯：蕭閔云

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