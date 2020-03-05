浪Live營運長武傳翔曾是魔術師，他表現的確實也像是一個魔術師，訪談中雖然有問必有答，只是問題進了他的魔術帽，出來的答覆都有些出人意料。

直播平台浪Live營運長武傳翔並不像傳統印象中的營運長。不管是談營運、談組織或是談未來趨勢，對於直播產業，他有自己獨特的見解。

舉例來說，直播產業營運中最讓人擔心的即是「商業模式單一」，收入大多靠著打賞（donate）而來，讓營收來源僅依靠少數的打賞大戶。

對此，武傳翔卻毫不擔心。

商業模式單一是直播業死穴？他並不這樣認為

目前浪Live 7成以上營收都來自打賞，除此之外還有工商行銷，如手遊推廣等業配的收入來源。

對於直播商業模式的問題，武傳翔別有一番獨到的見解：「假如我是一間買賣食品的公司，所有營收都來自食品，也不會奇怪啊，單一商業模式並不完全是風險，我們的數據是很穩健的。」

根據武傳翔的說法，浪LIVE目前男女比為6比4，因為浪LIVE也非常認真經營男主播有關。 浪LIVE官網

他的信心來自於浪Live對於主播的培訓相當紮實，以使用者的男女比例來說，直播平台使用者大多以男性為主，但浪Live的男女比為6比4，武傳翔歸功於平台對於男主播的培育也不留餘力。

而浪Live生態系中還有遊戲直播為主的金剛，以及短影音平台iM，「越多不同的平台，就能讓主播的生命延續得更長，因為浪Live非常注重個人特色、才藝。」武傳翔說。像是短影音平台iM就把網紅分為專業、才藝、電商推廣等，讓廣告商們一目了然，在挑選網紅合作上更加容易，網紅與平台也能因此獲得更多收入來源；遊戲直播平台金剛則能夠群聚對於電玩、遊戲有興趣的觀眾，達到分眾行銷的目的。

乳溝超過3公分就ban台，浪LIVE的未來：綠色、健康直播

對於浪Live的未來，武傳翔則希望能讓外界知道浪Live「很不一樣」，「我們睡覺也會ban台、乳溝超過3公分也會ban台，而且也不能喝酒，很綠色、很健康，但是外界都不知道。」

在直播的背後，浪Live擁有40-50位研發人才，占全體團隊比重超過25%，深入研發AI影像技術的應用，其中一個應用就是用來「自動鑑黃」，利用AI來屏蔽色情、不良的直播內容。

未來，浪Live會更強調在品牌面，不管是請主播現身說法，又或者是在廣告操作上讓觀眾能夠了解浪Live的「老少咸宜」、「綠色健康」。

「畢竟浪Live的核心價值是『圓夢』，所有人都能透過直播離夢想更近一些。」武傳翔說。

先不論浪LIVE的核心價值是否有好好傳遞出去，至少武傳翔本人的故事，相當有「夢想成真」的味道。

從魔術師、直播主，到浪Live營運長的奇幻旅程

武傳翔本人是一路從浪Live的直播主開始做起，從外部走到直播業內，在三年內就成為浪Live的營運長。

武傳翔的職涯相當有趣，從魔術師、直播主，到進入浪Live擔任經紀總監，最後更成為營運長。 侯俊偉攝

「三年前，直播開始興起時，我對這個產業相當好奇，就開始嘗試直播，花了很多時間研究怎麼成為一個好的主播。」武傳翔說。

所以成為一個好主播的關鍵要素是什麼？「要找到自己的特色，不管是直播、Facebook、Instagram都一樣，特色可以是才藝，也可以是顏值，要想辦法凸顯自己的與眾不同。」武傳翔說。

也因為他本身是魔術師，就以魔術作為直播的主題，他也特別研究適合在直播、鏡頭前呈現的魔術，最高峰的觀看人次曾達到千人以上，所經營的個人粉絲團也有超過4.5萬個粉絲追蹤。

而在當主播的過程中，武傳翔不斷推薦身旁的朋友加入浪Live，「至少推薦了上百個人吧。」慢慢地，他成為了許多主播幕後的智囊，開了自己的經紀公司兼直播顧問，緊接著就被邀請加入浪Live擔任經紀總監，繼續為主播們服務。「加入浪Live後，我就把我的公司close掉了，我覺得最重要的事情是專注，我要專注在公司的決策跟營運上。」武傳翔說。

過沒有多久，武傳翔就受到高層賞識，從經紀總監被拔擢為浪Live的營運長，從直播主到營運長，中間不過3年的時間。

營運長的工作：協調、協作、溝通

擔任營運長的武傳翔最主要的工作是整合「活動、節目、行銷、經紀」四大部門，「我覺得一個健康的組織，需要所有崗位的努力、需要大範圍的協作，團隊的溝通默契、專業程度都需要推進。」

具體來說那怎麼協助他們？「一是跨部門協作、二是溝通。因為我很早就加入浪LIVE，從這個平台都還沒有人的時候，到現在DAU（日活躍）6位數以上，從基層做起，就能做出更貼近大家的決策。」

但從直播主到營運長，是截然不同的地位與位置，外界也許會認為在適應上會有些不習慣，武傳翔卻顯得相當怡然自得：「困難永遠存在，所有的事情都是困難堆疊起來的，所以要用過累積起來的經驗迎接困難。」

進一步逼問他身上的績效有哪些，武傳翔則說：「我是一個很容易完成績效的人，所有績效都明確的增長，甚至超標。原則上一個App的核心，就是用戶增長、營收與流量，現在浪Live已經有營收，且淨利潤也在成長。」

訪談至此，武傳翔的確就像是一個魔術師。雖然有問必有答，只是問題進了他的魔術帽，出來的答覆永遠都有些出人意料。而浪Live的未來，武傳翔能否讓它變成一場博得滿堂彩的精彩魔術大秀，非常值得觀察。

責任編輯：蕭閔云