17直播為了擺脫「辣妹直播」動作不斷，除了合作老天鵝娛樂、知名遊戲實況主之外，甚至還推出了實體雜誌。

自2019年起，17直播就啟動「多元創作者計畫」，試圖擺脫「辣妹直播」的印象。目前已簽約合作500位政治名嘴、不同領域的網紅、專家藝人加入直播，加總直播時數近3,000小時。

2020年，17直播要將內容更擴大到美妝、時事、心理等領域，廣邀有話語權的意見領袖加入，製作更廣泛、更多討論的內容，17 Media新媒體內容事業群資深副總嚴濰秜表示：「希望能打造出『直播界的PTT』，帶來更多不設限的合作與討論。」

2020年首發：與老天鵝娛樂合作「老鵝開講」

藝人徐乃麟、雞排妹，甚至是政治名嘴黃暐瀚都是17直播拓展更廣泛內容邀請來的直播主。 17Live+ Facebook

過去17直播的「多元創作者計畫」找來網紅主播視網膜、雞排妹、徐乃麟，甚至是醫師楊智鈞、資深媒體人黃暐瀚加入，提供更多不同主題的直播內容。

2020年，17直播將與鍇睿行銷共同監製旗下IP節目，包含知名遊戲實況主小熊的「哞競熊」，以及老天鵝娛樂的「老鵝開講」。

不管是遊戲領域的哞競熊節目，或是針砭時事的老鵝開講，都是17直播為了拓展不同領域的合作嘗試。

以「哞競熊」節目來說，在其他直播平台已經累積相當不錯的成績。「哞競熊」由實況主出身的電競賽事主持人小熊為主要元素，以天馬行空的遊戲對抗為節目內容，過去曾在遊戲直播平台Twitch、YouTube、Facebook同步播出，同時觀看人數曾達13,978人，瀏覽人次更超過40萬。加入17直播這個管道後，也是為了開拓更廣泛的觀眾來源。

拓展商業模式，17直播賣起雜誌？

除了想擺脫辣妹直播的印象之外，17直播也不斷找尋「打賞（donate）」之外的營收來源。

如替去年加入17直播行列的政治評論家黃暐瀚設立個人品牌，推出17直播的第一個實體產品「鐵瀚子喉糖」，同時在蝦皮購物與17直播間販售，創造新型態的獲利模式，不過細部的數據17直播未透露。

以及更廣泛的B2B合作，17直播與台新銀行、KKday、夏普都有不同的合作案，如17直播在平台上替夏普舉辦電視廣告的試鏡，也因效果令夏普相當滿意，原先與脫穎而出的直播主合約從3個月延長至2年。17直播表示：「透過更多的商業合作案，能讓直播主跨界參與不同活動，甚至一圓廣告明星夢。」

17直播更跨足實體出版，推出雙月刊「17 live+」。 金石堂網路書店

除此之外，17直播也在2020年1月跨足實體出版，推出雙月刊17 Live+，每本99元於便利商店、誠品、金石堂販售。

17直播表示，雜誌除了多元化營收與B2B的商案合作模式之外，還能曝光旗下直播主，並透露推出第一期雜誌就已開始獲利，3月號也已經在籌備推出中。

責任編輯：陳映璇