洪明楓於2013年創辦旅遊咖，起初只提供消費者旅遊資訊服務，直到推動系統過程碰到產業轉型的問題，他們重新定位商業模式，並成功協助同業調整、擁抱數位化。

出去玩不想費心規畫行程，許多人會選擇直接報名團體旅遊。2013年成立的旅遊咖（Tripresso），是專注在「海外團體旅遊」的電商平台，整合雄獅、東南、可樂等各大傳統旅行社的上萬筆資料，讓消費者能依特定的需求，如乘車、轉機時間、喜好景點或餐點類別，甚至是免稅商店情報，線上一站式快速比較各團的差異。

創辦人洪明楓的最初構想，是將各大旅行社的行程資料，透過API（應用程式介面）串接到旅遊咖網站。簡單來說，可以把API想像成「軟體與軟體之間的橋梁」，能幫助開發者省去從頭開發的精力，快速達成目的。

洪明楓原本打算用API快速連接旅行社資料庫軟體與旅遊咖平台，提供給一般消費者服務（B2C）。結果他立刻遭遇第一個挑戰：台灣旅行社有強大IT團隊的不多。洪明楓發現，「小型旅行社缺乏數位能力，他們完全沒有辦法開發API。」過去並無專屬團客的旅遊平台，沒有串接的需求，許多旅行社自然就沒有投入API技術。

也因此，那時的旅遊咖只好仰賴網路爬蟲（web crawler，自動索引程式）來抓取旅行社網站上的資料，以每小時為更新單位，擷取旅行社產品的價格、可售位與航班等數據，再由機器人判斷文字組成，並將資訊以表格化呈現，方便消費者依照旅館、景點、乘車時間等資訊來篩選自己想要參加的旅行團。

費時兩季，他找到「超越」整個產業的方法

洪明楓一開始認為，推動數位系統最簡單的方式，就是開放旅行社加盟，讓他們使用旅遊咖的系統處理線上訂單，「不過這樣做，旅行社會開始抗拒，害怕失去部分經營上的自主權。」

傳統旅行社缺乏資訊化、自動化能力。面對整體產業極需改變的問題，他認為，只做旅遊資訊統整更新無濟於事，也因此，他開始重新思考業務方向： 協助中小型旅行社數位化 。

旅遊咖歷經商模轉換過渡期，洪明楓認為，一開始適應時，帳面上的虧損數字一定較多，但隨時間拉長，客戶訂閱服務所貢獻的營收，就能替企業創造穩定可期的收入。 賀大新攝影

美國知名風險投資家保羅‧格雷厄姆（Paul Graham）曾說，「新創不會因為攻擊而獲勝，而是靠超越而取勝。」洪明楓深受這句話啟發，比起只單純經營旅遊電商平台，他更想跑在前頭，用創新的商模改變整個產業。

他花了將近兩個季度的時間與員工溝通、重新確立公司目標，在2018年推出「TripSaaS」服務。

這套SaaS（軟體即服務）系統採每月訂閱收費，透過主機代管與線上輔導服務，協助沒有IT人力的旅行社快速架設網站、上架行程、管理訂單等，還能夠分析流量以及代接線上金流。使用該系統，旅行社即便完全沒有網站開發能力，也能輕鬆上手運用並經營旅遊業務，數百家傳統旅行社將不再「離線」。

SaaS商業模式靠著收取軟體訂閱費用獲利，在前期必須投入行銷費用，比起客戶一次性買斷軟體，商業模式轉變初期，帳面上的虧損數字一定比較多。

但隨著訂閱時間拉長，單一客戶所貢獻的營收，會超過傳統產品販售的一次性收入，替企業創造穩定、可預期的現金流，像是微軟、Adobe 、Salesforce等企業，都是SaaS模式的經典代表。

從B2C拓展到B2B業務，洪明楓更體認SaaS這類基礎架構軟體，因為進入門檻較高，較不容易被取代。

調整目標、莫忘初衷，是新創營運不二法門

綜觀全世界旅遊市場，OTA（Online Travel Agency，線上旅行社）目前的滲透率只有3成，傳統旅行社仍占多數。洪明楓指出，幫助旅遊業系統升級，用數位化服務解決業內效率問題，是TripSaaS服務的核心定位。目前已經有超過150家旅行社使用TripSaaS，靠著每月1％的成交手續費，與每月的維護費用維持營運。

商業模式隨創業歷程調整，洪明楓認為，新創在經營過程中，調整目標是常有的事情，重點是：謹記最初的核心價值。一開始旅遊咖是B2C平台，這只是一個表象，核心是讓消費者出國跟團時，能把交易成本降低、過濾掉不必要的風險。

電商平台只是實現目的的手段，而做SaaS系統，則是協助整個產業提升交易效率。這也意味著公司的服務模式、客戶與人力配置，都會同步大幅調整，並設定動態目標。

他也坦言：「建置SaaS的投入時間較長，如果沒有想清楚，過程中會覺得很掙扎。」 因此，公司內部非常強調資訊透明度與溝通的即時性，最關鍵是，確定所有人的大方向都是一致的。

對於Tripresso商業模式的調整與轉變，奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱認為，SaaS是近年熱門商業模式，但並非所有企業適用，比如局限單一市場、目標客群不夠龐大的企業或產品並不適合。SaaS很吃市場規模，產品是否國際化，以及滲透率相當重要，全球成功例子像是Netflix、Spotify等，消費者量體是SaaS產業能否變現的關鍵。

什麼是SaaS？ 「SaaS（Software as a Service）」是以網路提供軟體服務的模式，廠商將軟體裝在自家的伺服器上，客戶無需安裝軟體，就能依照自身需求，向廠商訂購需要的軟體服務，依照使用時間長短、內容來計費。SaaS服務能減輕企業購買、構建和維護基礎設施，及應用程式等IT成本。

責任編輯：張庭銉