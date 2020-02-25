Uber Eats與寧夏夜市合作，讓攤商「組隊」，跨店組成套餐，把線下體驗帶進線上，這個方式成功帶進一個月5,000筆生意，讓原先質疑的攤商們笑開懷。

台灣最美的風景不只是人情味，還有夜市！

風靡日本的珍珠奶茶、網路鄉民最愛的雞排，各種口味任君挑選。不只台灣人喜歡，據交通部調查，夜市更是2018年來台旅客「觀光首選」，每100人次中就有81人想去逛夜市，高於台北101、西門町和九份等其他景點。

當來訪人潮、名氣均已貼近天花板，要如何讓生意更上一層樓？台北寧夏夜市啟動了一場為期3個月的外送實驗。

時間回到2019年12月中，寧夏夜市風光宣布與Uber Eats合作外送服務，開放晚間6點至12點半接單，第一波上線43間小吃攤，搶下「全球首個外送夜市」名號。

寧夏夜市開放晚間6點至12點半接單，成功讓攤商增加業績。 侯俊偉攝影

合作至第二個月，Uber Eats平均每月為夜市帶來5千筆外送訂單，讓負責規畫、說服業者的寧夏夜市觀光協會總幹事黃大昌倍感欣慰，談起溝通過程彷彿參加障礙賽，克服了一道又一道關卡。

第一道難題：攤商擔心「被外送抽成划不來」，怎麼說服他們？

首先，是要說服店家參與。寧夏夜市向來團結，為了吸引觀光客、年輕人，業者集體努力，將提供電子支付的攤商比率衝上80％，讓賣雞排、沙拉船的小店家都願意接受支付寶、街口、悠遊付等支付工具。

不過，談起要共同推外送，老闆們的質疑聲開始出現，「擔心被抽成划不來；聽到過去有外送平台倒閉，怕自己被捲款。」黃大昌苦笑說，有些反對理由都還可以慢慢開導、說服，但是遇到那些一個人顧攤、年紀又超過60歲的資深老闆，「現在的外送方式就顯然不適用。」

第二道難題：又要顧攤、又要接訂單，店家怎麼因應？

針對不熟悉操作平板接受訂單，自己又得忙著招呼現場客人的攤商，Uber Eats台灣區總經理李佳穎表示，「進駐人力幫店家分組，是我們來回討論想出的解方。」

Uber Eats將43間攤販，照位置分成9組，每5間店家共用一台平板電腦。這些設備不放在店家，而是放置在寧夏夜市觀光協會的工作區，由9位工讀生幫忙接、送訂單，試圖克服夜市外送的第二道難題。

在寧夏夜市觀光協會的工作區，有工讀生幫忙接、送訂單，克服了夜市外送的第二道難題。 侯俊偉攝影

李佳穎指出，Uber Eats過去並未開放「跨店」取餐，但是團隊考量到民眾逛夜市的習慣，多半不會只買一家小吃，於是建議不如讓攤商「組隊」，跨店組成套餐，把線下體驗帶進線上。

從結果來看，這種作法成效不錯。每天傍晚5點鐘，前述9名工讀生便會到專屬店家確認上線餐點，以及是否能準時開張。黃大昌觀察，組合餐通常賣最好，「吳郭魚湯、赤肉羹加上魯肉飯啊，消費者似乎偏愛能吃飽的餐點。」

專賣魚皮、魯肉飯的陳姓老闆娘開心地說：「原本只是想不要虧本就好，沒想到除了正餐時間，晚上10點後又多出一波外送訂單。」

解決了店家的質疑，接下來要克服人潮、車潮大魔王

對於在家等待餐點送到的消費者來說，可能都沒料到，夜市外送要克服的最終大魔王，其實與科技無關，而是人潮、車潮的先天限制。

寧夏夜市屬於「長形」場地，前後都有馬路貫穿，加上外送工作區地點剛好靠近入口，平台與觀光協會討論後，決定幫外送員省時、省力，先由工讀生去跟店家取貨，外送員只需認「領餐區」，就不會在茫茫店海中迷路。

寧夏夜市與Uber Eats合作外送服務，搶下「全球首個外送夜市」名號。 侯俊偉攝影

黃大昌開玩笑說，「這種地形還算簡單了，你看士林夜市更大、更擠，他們要怎麼辦？」Uber Eats與寧夏夜市的這項合作試驗，不但解決了夜市攤販的人力問題，也讓率先投入外送的三成寧夏夜市店家更有信心繼續合作，更吸引了約20間攤販等待加入平台。

更重要的是，攤商組隊合推套餐的作法，完全滿足了消費者的購物需求，促使李佳穎有信心讓台灣成為Uber Eats第一個正式推出「跨店取餐」的市場，上線時間最快今年，慢則明年。

李佳穎說，平台每個月會隨機針對5％消費者發出問卷，許多民眾都反映想要這項服務，甚至不少人會私下要求外送員「領完炸雞，再去隔壁幫忙拿珍奶」。既然需求存在，何不解決這件事，試著把跨店服務從夜市推廣至全平台。

為期3個月的測試，目前仍順暢運作中。Uber Eats表示，由於夜市外送需要投資人力，等測試期正式結束，平台會需要一段時間檢討與優化服務。

不過，李佳穎強調，依照目前的成果來看，雙方都有高度意願繼續投入，而且平台也在思考能否將寧夏夜市的成功經驗，複製到其他夜市，儘管過程會需要很多「客製化」評估，但請大家拭目以待。

責任編輯：林美欣