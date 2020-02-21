從定義上來看，KKday提出的「充電旅遊假」的確是不支薪的假期。但他們強調：不強迫員工休息，還提供免費的行程與機票，讓員工去體驗商品。

「資遣這件事情，內部有討論疫情期間要不要照走PIP（績效改善計畫）流程，因為一定會被拿來跟疫情聯想在一起。」KKday營銷長黃昭瑛說，「但是害怕公關壓力，暫停PIP，也是一種閒置員工，所以我們決定流程照跑。」

旅遊體驗電商KKday被爆出資遣8人，但對比整個集團600人，仍未達「大量解僱」的門檻，甚至可以說還有一段距離。根據勞動基準法第11條，500名勞工以上的企業，於60日內解僱1/5，或單日解僱逾80人，才會被稱為大量解僱。

最主要是因為在疫情敏感期間，讓外界有錯誤聯想。另外，被外界質疑的還有KKday提出的「充電旅遊假」，深入探究前，先要理解KKday究竟受到武漢肺炎（COVID-19，2019新型冠狀病毒）多大的影響。

日本疫情嚴重，影響KKday最大營收市場

「從除夕就開始有一點影響，但當時只有影響到去中國、港澳的新訂單，但香港因為反送中已經影響好幾個月了，當時肺炎整體的衝擊沒有太嚴重。」黃昭瑛說。

但隨著菲律賓、越南相繼傳出入境禁令，儘管最後都解禁開航，但近一、兩個月內的相關行程也有不少旅客決定取消。

「 真正大量取消是這一個禮拜，日本爆出比較多的病例，許多本來3、4月要去櫻花季的旅客都取消行程了。 」黃昭瑛說。入境日本的訂單取消對KKday的衝擊相當大，因為目前入境日本（inbound）是KKday最大的市場，占全球業績的40%。

「現在反而是我們最忙的時刻，因為要協助旅客做訂單調整，還要不斷的釐清目前各國旅遊法令的最新進度。」黃昭瑛說。

在KKday內部估算後，這一波的訂單取消可能會在未來3個月讓KKday的業務縮減。因此KKday推出「充電旅遊假」，讓員工可以在3～5月業務縮減時，向公司申請假期，但的確這段時間的充電旅遊假並沒有支薪，時間限制在3-5月是為了確保人手可以在2月妥善處理旅客業務，並在6月疫情有望結束後備戰暑假檔期。

面對業務緊縮，KKday提供員工免費行程、機票出國

KKday 3～5月的充電旅遊假採取自主申請， 黃昭瑛強調是自願申請，並沒有強迫員工休假。

KKday與供應商協調，提供500種「嚴重疫區以外」的行程讓員工在旅遊充電假期間能夠體驗。 KKday提供

KKday也向航空公司、供應商協調，免費提供員工「避開疫區」之外的500種行程，以及200張3折以下或免費的機票，「員工可以直接休假，也可以體驗一下自己家推出的商品，或順便進行取材。後續，如果有申請免費行程的員工，我們會把反應、心得提供給供應商，讓他們趁這段時間優化產品。」黃昭瑛說，目前向公司提出充電旅遊假的員工數約60名。

「不想休假的員工可以繼續上班，願意休假、想體驗行程的員工，我們花時間去談機票、行程，未來還在談住宿，就是希望員工在休假期間時間能有更好的應用。」黃昭瑛說。

同時，她也向所有的旅遊同業喊話：「如果行程、機票面臨大淡季，員工也閒置，不如讓他們去體驗，還能提供很多優化產品的建議。旅遊業都受到影響，大家可以一起想想看還有什麼辦法。」

責任編輯：陳映璇