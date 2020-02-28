蘋果股東大會上，有股東詢問Apple TV+為何不播出《六人行》，庫克回應稱，重播舊片不符合蘋果風格。

全球影音串流服務市場發展蓬勃，科技大廠蘋果（Apple）也加入這場戰局，推出自家平台Apple TV+。對於其他平台以經典劇集搶攻市場大餅，蘋果執行長庫克（Tim Cook）強調，重播舊片不符合蘋果的原創精神，Apple TV+將專注於原創內容，不會跟進對手腳步。

CNBC、TheStreet報導，美國電信巨頭AT&T旗下媒體集團HBO不久前宣佈，即將推出的串流服務HBO Max，將重播風靡全球的經典情境喜劇《六人行》（Friends）。

在週三（26日）召開的年度股東大會上，股東詢問Apple TV+為何不播出《六人行》，庫克回應稱，大家都愛看《六人行》，但這不符合蘋果的作風，Apple TV+將把重心放在原創內容，觀眾只會在Apple TV+上看到自製原創節目。

報導指出，蘋果於去年11月推出Apple TV+，同時重金投資60億美元開發原創內容。目前為止，蘋果未公開過有關Apple TV+的任何統計數據，庫克在股東大會上表示，Apple TV+在訂閱人數方面仍處於起步階段，但他沒有透露實際訂閱人數。

蘋果CEO庫克表示，重播舊片不符合蘋果風格。 路透社

Apple TV+月費為4.99美元（台灣價格為新台幣170元），凡在去年9月10日後購買新款Apple產品的消費者，包括iPhone、iPad、Mac和Apple TV，均可免費收看1年Apple TV+。據研究公司Ampere Analysis估計，截至今年1月，約有3,400萬名使用者註冊Apple TV+。

CNBC、The Verge報導，美國OTT（Over-the-Top）機上盒製造商龍頭Roku 13日發佈財報時預測，2024年時，美國將有一半的家庭取消訂閱或從未訂閱過有線電視，未來10年串流媒體服務將成為主流，觀眾數量超越傳統有線電視。

根據市調研究公司尼爾森（Nielsen）統計，截至2019年12月，美國傳統有線電視和串流媒體平台可供選擇的節目數量高達646,152個，比2018年增長10%。其中，約9%的節目僅限在Netflix、Disney+、Apple TV+或CBS All Access等串流服務平台上收看。

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