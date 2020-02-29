YouTube正在嘗試允許創作者將廣告空間直接賣給既有的合作品牌商。

YouTube的創作者社群最常討論的議題，就是廣告收入變少使收入減少（demonetization），為改善這個狀況YouTube正在嘗試允許創作者將廣告空間直接賣給既有的合作品牌商。

YouTube產品管理總監湯姆·梁（Tom Leung）表示：「這個計畫還在早期實驗階段，僅適用於創作者與既有的合作品牌商來嘗試。我們知道許多創作者和品牌商對這個計畫都非常有興趣，目前我們已經透過小規模的試點獲得更多的訊息，並且希望能盡快分享給更多創作者。」

不過梁並沒有進一步解釋，「創作者可以將廣告出售給既有的合作品牌商」，意味著哪種「合作關係」，但這可能表示YouTube不希望創作者將廣告位賣給新的或不熟悉的品牌，藉由與熟悉的品牌商合作來維持廣告的質量。

YouTube在2010年推出YouTube合作夥伴計畫（YPP）之後，創作者僅能透過這些媒體公司、數位內容廣告公司等合作夥伴來管控廣告的來源，而這些公司為了維持YouTube合作夥伴的資格，需要有良好的信譽，並在多個頻道、平台上分發廣告內容。

由創作者自行管控品牌商廣告露出內容的好處是，創作者可選擇更適合頻道調性的廣告內容進行合作，並從中賺取更多的廣告收入。

YouTube合作夥伴計畫推出近10年，很少分享實際運作的相關訊息，當合作夥伴投放廣告時，YouTube會從廣告銷售中抽取一定比例的費用，但目前並不清楚具體比例是多少，通常在YouTube出售廣告的情況下，YouTube的收入占45％，創作者占55％，此外，YouTube也沒有透露是否有合作夥伴必須銷售最低廣告空間數量的規定，或著是否需要在廣告露出時標註是由哪個品牌商贊助等細節。

Google日前首次在財報中加入YouTube的廣告收入，YouTube在2019財年的全年廣告收入達151.5億美元，其中第四季的廣告收入就佔47.2億美元，其重要性對Google來說可見一斑，但面對持續成長的壓力，YouTube不得不開始調整廣告政策與內容策略，讓更多的創作者開始獲利並且增加收入。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Tubefilter.com、The Verge