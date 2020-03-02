在主要參展廠商宣布退出遊戲開發者大會之後，主辦單位Informa Tech宣布GDC 2020因受到新型冠狀病毒疫情影響，宣布將延後至今年夏季舉行。

在幾家主要參展廠商宣布退出遊戲開發者大會（GDC）之後，主辦單位Informa Tech正式宣布GDC 2020因受到新型冠狀病毒疫情不定的影響，決定延後至今年夏季舉行。

包含亞馬遜、微軟、Facebook、Sony、EA、Epic Games、Kojima Production、Unity Technologies、CAPCOM、Square Enix在內業者均相繼確定取消參展，其中知名遊戲製作人小島秀夫也宣布取消連續11年參與大會主題演講。

舊金山市長倫敦·布里德（London Breed）在日前聲明中宣布舊金山市區進入疫情戒備狀態，美國疾病與預防中心（CDC）也警告美國境內可能出現社區感染情況，使得GDC 2020主辦單位宣布延後舉辦此次活動消息，雖然目前Informa Tech尚未公布GDC 2020將延後至何時舉辦，但確定時間將落在今年夏季展開，預計近期內對外說明具體細節。

除了GDC 2020確定延後之外，美國矽谷上半年的科技界重頭戲之一，Facebook的年度開發者大會活動F8 2020也確定取消，活動內容將改為透過線上直播與全球開發者分享，藉由數位內容方式與全球開發者溝通更新項目。

而由於F8 2020舉辦地點並非在舊金山市區，而是在往南約78公里、50分鐘左右車程時間的聖荷西（San Jose），因此引起不少討論有關接下來其他科技大廠的年度大會活動是否也會受到疫情影響而延後或取消，例如預計在3月底展開的NVIDIA的年度開發者大會GTC。

然而，Google近期開始通知獲得抽選的開發者可以準備付費購票參與此次Google I/O 2020，顯然Google尚未準備取消今年度的開發者大會，但也可能因為距離活動展開仍有兩個月以上時間，可見Google、微軟可能都還是對疫情進行觀望，至於蘋果方面則有可能取消接下來的春季發表會活動，改為線上形式發表，同時預期也正在評估疫情發展來決定是否取消在6月的WWDC 2020開發者活動。

新型冠狀病毒疫情持續擴散，今年上半年的科技大展或重要的年度發表會紛紛受到影響，包括原訂在西班牙巴塞隆納舉辦的MWC 2020活動、原訂在日本舉辦的CP+ 2020，都相繼取消，而廠商目前多半以線上直播發表會介紹新品，例如小米、Sony、realme、華為與vivo接連透過線上發表新款手機，而不少工作行業也開始推動遠距工作模式，避免眾人群聚形成交互感染現象，雖然新產品、新技術仍可透過網路直播來公布，但廠商仍面臨許多挑戰有待克服，像是呈現及互動形式、記者無法第一時間體驗產品、線上直播無法達到實體活動的氣勢等等。

資料來源：GDC、Facebook for developers、Engadget

責任編輯：蕭閔云