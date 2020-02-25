或許這類VR應用過去是一種「想要」，但並非一定「需要」，但自武漢肺炎爆發後，避免群聚的「遠端」似乎成為新的趨勢，讓這類服務不再僅是雞肋的存在。

「就2020年來看，全球VR（虛擬實境）市場預期會成長50%，關鍵點還是在B2B，」HTC執行長伊夫·梅特爾（Yves Maitre）日前接受媒體採訪時說道。

距離2016的「VR元年」，已經過了整整四年，但一路跌跌撞撞，卡在裝置成本太高、技術不成熟，甚至是內容不夠多元，VR遠遠沒有達到當初業界認為會「走進每一個家庭中」、「完全改變互動娛樂生態」的預期。

市調機構IDC去年就曾預估，2023年全球VR/AR（擴增實境）裝置出貨量將破6,860萬台，在2019～2023年間的複合增長率高達66.7%，但現在再來看看成長的原因，或許不是5G，而是一場在全球肆虐，讓群聚活動現在能免則免的武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）。

像是靠VIVE主打的HTC，選擇在此時主推一款名為「HTC Sync」的服務，類似Facebook當年主打的VR社交軟體「Spaces」，但不是為了娛樂而生，而是給企業開會使用；而iStaging愛實境原先預期在2020年公司營收將成長2～3倍，但由於武漢肺炎，各界VR需求大增，甚至上調營收目標至3～5倍。

HTC虛擬分身會議服務，第三季正式上線

「從現在的疫情看來，HTC Sync這樣的技術服務確實是有點需要，」HTC台灣區總經理陳柏諭說道。

其實早在2018年底，這一套專門為企業打造的VR協作和會議服務系統就已經問世，只要企業有VIVE眼鏡，就可以在線上打造一個自己的「虛擬分身」，並在設計好的虛擬共享空間中開會，就像在真的會議室中一樣，在會議中可以透過語音作筆記、對各種PPT、甚至是3D素材做標記，一次最多可同時容納20人。

HTC Sync的服務模式，是企業主只要把會議中想要討論的PPT，或是想要呈現的模型上傳到HTC的雲端，會有一個團隊服務建模，幫助企業建立一個專屬的會議環境。 HTC

如此一來，能讓身處不同空間的人一起參與會議外，也更符合現在眾多企業只能「遠端辦公」的需求。 HTC

但若要遠端會議，用一般的線上會議系統就好，究竟為何需要用到VR、需要一個「虛擬分身」？

陳柏諭指出，相較一般線上會議系統，透過VR可以看到栩栩如真的3D物件，當這一項物件是會議中需要被討論的項目，還可以在任何角度中做標記。

不只是一般的簡報內容，在3D物件上也可做標記。 HTC

再來，則是更加強調「社交」這一件事，透過VIVE眼鏡，系統能精準呈現用戶的面部表情，甚至是站在、坐著個各種位置，都可以偵測到。

「現在一進去，就要先輸入身高，我們有在討論，其實要『像』到什麼程度，是不是也是一種服務？用照片可以很簡單的做一個虛擬分身，但不會那麼完整，這部分是不是能做到更細膩？」

目前HTC已經推出測試版本，預計在今年第三季正式上線，並預計將和電信業者合作推出，還計畫未來即便不用VR眼鏡，也能讓其他人透過電腦參與這一場「虛擬3D會議」，讓備守範圍擴得更廣。

想要變成需要，VR虛擬演講、時裝秀都來了

「因為有疫情的關係，大家會思考，做這樣的事情是『更有必要的』，我們HTC內部開會真的都在這樣操作了。」

或許這樣的應用是一種「想要」，並不是一定「需要」，但自武漢肺炎爆發後，「遠端辦公」似乎成為新的趨勢，讓這樣的服務應用不再僅僅是雞肋的存在。 陳柏諭表示，HTC Sync不僅僅定位是「會議系統」，未來在B2B、B2B2C也會有更多的需求，例如導覽、教學等等。

事實上，打從2020年疫情爆發後，眾多國際大型活動都宣布取消或延期，最引人矚目的例子就是2020 MWC了；但另一方面，卻也讓「VR辦活動」、「VR策展」成為一種新的嘗試。

要說實際嘗試的案例之一，就是在上一週，HTC中國區總裁汪叢青如期「親臨」2020 Educators in VR International Summit的現場，並上台發表了一場名為《Education Elevated》的演說，但現場沒有任何一個人戴口罩，因為這一場活動，全是在VR的環境中進行的。

在這一場演講中，環境被打造成現實中參加論壇的模樣，栩栩如生；觀眾可以透過戴上VR眼鏡來參與聆聽。 HTC

汪叢青的肢體動作在台上都能被捕捉到。 HTC

「其實以前找我們做VR展覽、展演的客戶很少，這概念雖然一直都存在，但業界普遍是覺得實體效益更好，就不了了之，但肺炎一出現後需求就湧現，在台灣也有IT廠商找上門來，」iStaging事業發展部總經理黃國洋向《數位時代》透露。

黃國洋表示，已經有法國時尚精品品牌找上門，受到武漢肺炎影響，有一場實體秀展已經預計延到3月後才舉行，而在這之前，品牌已開始和iStaging合作，要做一場「線上Fashion Show」，讓全球買家透過線上VR的功能觀看時裝秀。

當然，已經行之有年的「VR看屋」，近日也是需求大增，「這陣子當然中國大陸提出的需求最大，各地很多小區都嚴格管制，不能進出，但屋主用自己的手機就可以創建VR的房屋內容資訊，」黃國洋說道。

反觀台灣，像是房仲品牌永慶房屋早已導入VR看屋服務，但為了為避免武漢肺炎影響用戶參訪預售中心的意願，代銷公司創意家2月起也開始採用線上帶看功能。

責任編輯：蕭閔云