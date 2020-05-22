碰到淹水、乾旱、土石流怎麼辦？《數位時代》整理從中央到地方政府，開發的水情工具，讓民眾可以提早做防災應變。

全球暖化影響下，讓地球水資源循環速度加快，極端氣候發生頻率大增。台灣年平均降雨量約2,500公釐，看似豐沛，但時間分布極不平均。

每年台灣五、六月的梅雨季，六～九月的颱風季節是雨量豐沛的豐水期；11月到隔年4月是枯水期。根據經濟部水利署數據，枯水期、豐水期的雨量相比，北部約為4：6，中部約為2：8，南部約為1：9。

豐水期又快又急的降雨，讓民眾生命財產飽受威脅；枯水期發生頻率增高，更讓中南部水庫拉警報。《數位時代》整理從中央到地方政府，開發的水情工具，讓民眾能即時掌握所在地的防汛抗旱資訊。

極端氣候越來越明顯，不是下暴雨就是面臨乾旱。 shutterstock

水利署5大工具，一手掌握全台水情

行動水情

這款由水利署官方所開發的App，能夠以「雨量」、「河川水位」與「水庫」三種分類，查詢全台各地即時水情資訊。

大雨來襲時，能透過手機的GPS定位，查看各地雨量是否達到警戒標準，還能知道水庫洩洪時間、河川水位、氣象衛星雲圖、累積雨量圖、即時監控抽水站影像，以及接收水利署發佈的警戒訊息，提早做準備預防災情。

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防災資訊服務網

水利署的官方網站，能查詢全台河川水位、各地雨量，以及淹水、河川水位、水庫洩洪等警戒資訊。

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防汛抗旱粉絲團

水利署官方Facebook，無災情時宣導用水、水情政策活動；災害發生時，會提供各地即時警戒資訊懶人包。

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淹水預警簡訊通報系統

由水利署提供的免費淹水簡訊服務，民眾平時可以先在網頁上，填寫手機電話、email、所在地等資訊後，當各地雨量的觀測數值，達到設定警戒值時，會主動傳送警戒訊息通知。

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淹水預警語音通報系統

由水利署提供的免費淹水語音廣播服務，民眾平時可以先在網頁上，填寫手機電話、email、所在地等資訊後，當各地雨量的觀測數值，達到設定警戒值時，會主動傳送語音廣播警戒。

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每年台灣五、六月的梅雨季，六～九月的颱風季節是雨量豐沛的豐水期；11月到隔年4月是枯水期。 shutterstock

地方政府研發防災工具

臺北市政府

台北市資訊局整理歷年市民撥打1999，詢問度最高的幾項防汛項目，在「臺北市政府」LINE官方帳號中，推出「防汛資訊」訂閱服務。

災情發生時，民眾可以接收停班停課、水閘門啟閉、紅黃線停車、淹水警示、災情資訊等與民眾切身相關的消息。

高雄水情e點靈

由高雄市水利局推出，可以查詢水位、雨量、土石流、避難場所、降雨預報等資訊。

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臺中水情

臺中市政府水利局推出，查詢即時雨量、水位警戒、淹水警戒、土石流警戒、道路封閉等資訊，設有GPS定位功能，能接收所在位置附近各項警戒訊息。

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水情看桃園

桃園市政府推出的官方App，設有GPS定位功能，能即時接收所在位置500公尺內的警戒資訊，還有鄰近避難場所定位導航功能。也能查詢大雨特報、颱風資訊、水庫洩洪、全桃園市河川水位警示、地震預警、公路中斷、土石流警告、淹水通知與空氣品質等訊息。

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台南水情即時通

除了可以在App中，查詢河川水位、水庫洩洪、雨量、氣象、災害警戒等即時資訊外，還能以台南轄區內的區域，進一步看到排水水位、土石流潛勢溪流、潮汐等資訊。

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責任編輯：陳映璇