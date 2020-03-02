由推特之父創辦的數位支付公司Square，雖然規模與傳統支付巨頭難以比肩，但武漢肺炎的疫情下，它卻成為股價唯一逆勢上漲的支付業者。

當武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情在全球持續蔓延時，許多民眾紛紛取消預定的旅遊行程，選擇窩在家保平安，而這也導致諸多支付業者遭受衝擊，Visa、萬事達卡、美國運通、PayPal等巨頭皆面臨程度不一的股價跌落。

然而，由推特之父傑克．多西（Jack Dorsey）所創辦的支付公司Square，卻沒有因病毒肆虐而受創，2月底公佈財報後，反倒繳出股價逆勢上漲5％的亮眼表現。

目前武漢肺炎已不單吞噬中國，韓國、義大利、日本等熱門旅遊國相繼傳出嚴重災情，截至今（2）日為止，確診案例分別達到4,212人、1,694人及961人。

當Square報告了高於外界預料的成績時，其股價一度暴漲約10％，最後則收在成長5％的位置。具體數字方面，Square 2019年第四季營收同比成長42％達13億美元，高於外界期望的12億美元。

疫情導致旅遊、跨境電商等的縮減，讓眾多信用卡、支付業者都不好過，萬事達卡上週便下修了本季營收預測。 shutterstock

且不光上一季表現良好，對2020年1至3月的財報預估也顯示武漢肺炎影響微乎其微，財務長Amrita Ahuja表示，新型冠狀病毒目前沒有對第一季表現造成實質衝擊，也預估近期不會受到影響。

相較之下，萬事達卡已發布聲明，強調因為疫情蔓延，出國旅遊、跨境電商的消退恐傷及今年營收表現，並將本季營收成長下調2％至3％；而PayPal也在上星期下調1％的預期營收成長，坦承國際業務遭受病毒的負面影響。

營收結構與傳統業者差異大

至於Square至今能夠免於衝擊的原因，一部分在於營收結構上的差異。有別於傳統的支付業者，Square在旅遊等跨國業務上占比很小，其整體營收的90％源自美國本土，僅10％由國際市場貢獻。

這讓他們得以避免旅遊及跨境電商需求縮減帶來的衰退，根據《CNBC》報導，財務長Ahuja在接受採訪時坦承，目前國際業務在營收中占據的比率很小，同時也會密切關注該領域後續的變化。

像這樣營收結構性的差異，也反映在虛擬貨幣相關營收的增長上。Square是當今少數接納虛擬貨幣的支付業者，旗下Cash App提供用戶儲存比特幣及進行買賣等功能。

Square是少數支援比特幣的支付業者，同時比特幣相關服務已佔據旗下Cash App近50的營收來源。 shutterstock

Cash App在上一季創造了約3.61億美元的營收，其中1.78億美元美元便是比特幣所貢獻，幾乎半數收入與比特幣交易有關。2018年同期時，比特幣創造的營收僅約5,200萬美元，同比成長超過200％。

支援比特幣是Square吸引用戶並保持活躍度的重要特色。Ahuja透露，使用比特幣與投資功能的Cash App用戶，為公司帶來的利潤比其餘用戶高出2至3倍。

成立於2009年的Square，直到2018年中才正式踏足比特幣領域，起初只有提供用戶在平台上進行交易，後續又再加入了儲存功能，允許民眾將虛擬貨幣存在App之中。至今Cash App活躍用戶數突破2,400萬人，比特幣相關服務功不可沒。

不過，雖然在武漢肺炎的肆虐下，Square暫時得以倖免於難，隨著美國傳出境內首起死亡案例，是否會進一步在當地發酵，甚至導致支付業務減少，目前還很難下結論。

且隨著Square營運範圍擴及加拿大、英國、澳洲、日本等國家，美國以外市場的重要性勢必將持續提昇，上季海外營收成長便達52％，高於整體平均。日後遭遇類似事件時，恐怕無法再這麼泰然了。

資料來源：CNBC、Forbes、MarketWatch

責任編輯：張庭銉