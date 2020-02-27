武漢肺炎「紓困振興特別預算案」總共600億，其中196億用在「防治」，404億針對「紓困及振興」，而振興券預算在文化部加碼下，升級成23億元，怎麼用？

武漢肺癌衝擊台灣經濟，政府提前拿出對策，行政院編列600億元特別款，除了投入防治，在產業紓困及振興方面更大砸經費，其中跟國民生活最直接相關的就屬「振興抵用券」，除維持20億元最初預算規劃外，文化部更額外撥3億元補助藝文展演、電影及購書項目，振興券整包預算達23億元再升級。

武漢肺炎影響台灣各個產業，行政院今（27）日通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，總共600億元預算，其中196億元用在「防治」，如醫院隔離收治、設置集中檢疫場所、防疫補償金、徵購物資等；「紓困及振興」經費404億，主要協助內需型產業度過難關（包括餐飲、零售、觀光、運輸等），將函請立法院審議。

行政院長蘇貞昌表示，關於特別條例相關子法，希望各部會在兩週內完成發布程序，他也會在3月3日至立法院報告答詢，盼盡早完成立法程序。

各機關配比：經濟、衛福、交通部占9成

經濟部（204.9億）、衛福部（169.6億）、交通部（167.7億）是預算多、任務也多的前三大部會。 數位時代

600億預算用途編列配比。 數位時代

經濟部負責企業貸款利息補貼、融資診斷；餐飲、零售、商圈、夜市、傳統市場等紓困振興及內需型產業消費優惠措施；受疫情衝擊製造業輔導及技術研發補助；徵用口罩生產機台、協助廠商加強出口、開發快速篩檢系統。

衛福部用在應變醫院整備與隔離收治、防疫物資徵用及採購；發給接受居家隔離、檢疫者及其請假照顧之家屬防疫補償金、集中檢疫場所人員津貼；購置新型冠狀病毒檢驗試劑、耗材、儀器設備、研發疫苗及治療藥物。

交通部主要補貼受疫情影響之交通運輸業及觀光產業，給予營運支持及減輕營運負擔，辦理國內與國際旅遊復甦及旅遊景點優化。

預算用途：中小企業、運輸、觀光為大宗

404億紓困振興預算配比。 數位時代

從預算用途來看，404億用在紓困振興為最主要用途。其中，協助中小企業金額最高（135億），其次為運輸業（86.9億）與觀光（73億）。

另一方面，雖然沒有確切數字統計，可以知道武漢肺炎對藝文產業造成的損失，但在2020年關鍵的「台流復甦」之際，藝文產業的各種進展紛紛喊卡。

避免人潮聚集，各類藝文展演紛紛延期、甚至取消，近期受到的影響的就有台北國際書展，以及因眾多國際買家無法出席，延後至明年舉辦的台北時裝週。

除此之外，流行音樂展演更是首當其衝。歌手光良、5566的演場會緊急喊卡，韓國、日本藝人在台演唱會，也都宣布延期或取消，更別說民眾不敢上電影院，電影票房的損失。文化部觀察，有小型文創業者已經發生周轉及營運困難的問題。

因此，除了行政院在藝文產業編列8億元的預算之外，文化部今（27）日宣布，將從公共建設計畫中，移出可以延後進行的工程費用，轉為紓困補助預算使用、共計7億元，讓總預算達到15億元。

若按救急的時間軸來看，可分為「短期紓困」和「後續振興」兩大策略類型。

15億元中的11億元，都是針對「短期紓困」來使用。文化部透露，這筆經費，將用來補助藝文事業、團體和個人的營運成本，包括人員薪資，展演活動取消、延期或退票的製作成本，場地租金⋯⋯等等，減輕他們的營運負擔，其中也包括企業的貸款利息補貼，文策院也會給予支援。

文化部將投入4億元用在「後續振興」，3億元拿來做「振興抵用券」，未來將用在藝文展演場館、音樂展演空間、藝文展演預購票券、書店、唱片行、電影院等消費活動，但抵用券該怎麼用、如何用，仍由經濟部統一規劃；剩下的1億元，則為了後續更多規劃儲備使用。

「特別預算案今天才剛剛出來，行政院要各部會在兩週內提出更細緻的辦法，文化部也會跟進，」文化部表示。

196億元用在「防疫」

行政院在600億特別預算中，撥出196億用來防治武漢肺炎疫情擴大。 數位時代

截止27日為止，台灣共有32名武漢肺炎確診案例，當中1名死亡、5名出院、其餘個案持續住院隔離中。

行政院在600億特別預算中，撥出196億用來防治武漢肺炎疫情擴大。另外也在25日通過的《 嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例 》中加上許多罰則：

防疫物資，哄抬價格或無正當理由囤積而不應市銷售者，處五年以下有期徒刑，得併科新台幣五百萬元以下罰金。

罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，處二年以下有期徒刑、拘役或新台幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。

台灣政府胡蘿蔔與棍子齊發，目標最短時間內，將疫情與產業衝擊影響降到最低。

責任編輯：陳映璇