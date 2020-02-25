受到武漢肺炎影響，消費者降低外食的比例，卻也意外帶動全家便利商店的麵條、雞蛋、罐頭這類的「輕開伙」品項銷售。

受到武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒）疫情影響，台灣的所有民生消費都受到衝擊。其中，便利商店也在疫情開始初期受到影響。

全家便利商店商品本部部長黃君毅坦言，「在過完年的時候真的滿緊張的，很擔心整體業績無法維持，但是到了二月中後，（全家鮮食）銷售狀況有逐漸反轉的趨勢。」

「輕開伙」品項熱銷，較疫情爆發前成長4~6成

觀察目前的民眾消費情況，全家便利商店觀察到，像是麵條、袋麵、雞蛋、罐頭、白米這類需要帶回家中再烹調，但是烹煮方式非常簡單的「輕開伙」類商品銷售成長力道高。與疫情爆發前相比，不同品項的銷售成長幅度可以達到4~6成之多。

原先，這類品項其實並非便利商店的銷售主力，但受到疫情影響降低民眾晚餐的外食意願，因此這類商品在短時間內銷售成長。

為了因應這樣的趨勢，許多全家便利商店位於住宅區的門市，就把自身定位調整成「社區補給站」的概念。把麵條、袋麵、雞蛋、罐頭、白米這些品項，拉出一個銷售專區陳列，並規劃行銷優惠，立即反應消費者需求。

全家便利商店推出了10款超級大麥商品，包括8款鮮食以及2款零食。 全家便利商店

看好健康機能市場，全家再推新品

回顧17年前的SARS疫情期間，黃君毅就觀察到，盒裝的主食類鮮食品項銷售狀況非常好；在這一波疫情中，也同樣帶動盒裝類主食的銷售。與去年同期相比，有將近10%的成長。

同時，全家便利商店也說，武漢肺炎疫情爆發後，業界都在密切觀察民眾消費行為的改變，其中往「健康機能」發展是肯定的方向，不過，全家便利商店並不是因為疫情爆發，才開始著重健康機能食品市場。

從去5月開始，就推出健康志向系列鮮食，因應各種不同的健康需求，規劃減鈉、減醣、加纖、加蛋白質等主題，更與營養師合作設計多種健康菜單。並在不到一年時間，推出15種鮮食商品，創造逾2億元業績。其中，去年底因應健身族增肌減脂需求，所推出的「健身Ｇ肉餐盒」表現最亮眼，帶動便當業績成長一成。

也由於看好健康機能系食品市場，全家再推出「超級大麥」系列商品，其中包含鮮食與零食品項。主打使用的超級大麥膳食纖維含量為糙米的7倍以上、白米的40倍，能幫助消化、促進代謝。

目前，全家的鮮食（包含咖啡、麵包）營收大約占整體營收的2.3成，並且持續在成長當中。未來，將透過健康機能系食品，再衝高成長動能。

責任編輯：陳映璇