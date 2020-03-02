看好台灣再生能源以及浮動式太陽能發展，日本大型綜合商社丸紅近日宣布併購辰亞能源公司100%股權，為何被外界視為「別具指標意義」的投資案？

看好台灣再生能源發展目標明確，外商紛紛來台插旗、參與能源轉型商機。日本大型綜合商社丸紅於27日宣布砸100億日圓（約新台幣27億元）併購辰亞能源公司100％股權，以及旗下270MW電廠全數股份，引發業界關注。

位於新竹市的辰亞能源，是一家專注在太陽能開發、建造與營運的公司，員工數約40人，規模不算大。辰亞是國內少數投入浮動式太陽能的業者，目前正在彰化開發180MW浮動太陽能電廠，預計今年底併網發電，屆時將成為全球最大水上型太陽能電站，這也成為丸紅併購辰亞能源的關鍵因素之一。

水域型太陽能建置難，丸紅收購別具意義

在2017年被美國大型基礎建設投資基金公司I Squared Capital收購後，辰亞能源成為I Squared Capital在台投資公司，專注在台灣大型太陽能電站投資，三年內的太陽能建置容量從2.3MW提升到344.4MW，包括地面型、屋頂型以及浮動式太陽能發電系統。

所謂的「浮動式太陽能」，是指在水庫、埤塘等水面上建造太陽能板，無須與人爭地，且能降低模組溫度，提高太陽能發電效率。

辰亞過去最著名的案場是高雄阿公店水庫打造2.32MW浮動式太陽能，是台灣首座MW等級的水上型電站，目前辰亞也在彰化彰濱崙尾東建造180MW浮動式太陽能。

丸紅之所以併購辰亞能源，TrendForce分析師陳君盈指出：「對丸紅這樣大型綜合商社來說，辰亞在彰化打造的180MW浮動式太陽能，將成為全球最大水上型太陽能電站，是一個具有指標意義的案子。」

今年一月初，丸紅才宣布攜手法國石油公司道達爾（Total）在中東卡達打造「第一座」800MW太陽能電廠，同樣是具有指標性的案場。

丸紅表示，除了看好辰亞在浮動式太陽能的建造實力外，也希望強化自身再生能源的開發能力，進一步在台灣與其他市場拓展浮動式太陽能業務。

陳君盈表示，台灣目標2025年建置20GW太陽能裝置容量，其中水域型太陽能僅占4％、約800MW，「但水域型太陽能過去常面臨到影響候鳥棲地、居民抗爭等問題，推動具有一定的挑戰。」

棄煤擁抱綠能成世界趨勢

不過投資再生能源已成為顯著趨勢，丸紅是日本大型綜合商社，同時也是日本最大的燃煤電廠開發商，目前該集團旗下民營電廠（IPP）裝置容量達12.5GW，跨足19國。

丸紅過去在台投資以燃煤、燃氣發電為主，包括長生燃氣機組960MW、新桃燃氣複循環機組600MW；但隨著全球對氣候變遷的重視，該集團也不得不減少燃煤投資，改擁抱再生能源。

丸紅預計2030年再生能源發電量占比提升至20%。 shutterstock

丸紅曾於2018年9月宣告，預計公司的煤電產能到了2030年將比2018年減少一半，原則上未來不再參與任何煤電項目，並提高再生能源發電量占比，從10％提升至20％。

由於台灣再生能源發展明確，目標到2025年再生能源發電占比要達到20％，以太陽能、離岸風電為兩大主力；離岸風電上吸引眾多外商來台投資，包括丹麥沃旭能源、丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）、德商達德能源、澳洲麥格理資本，以及日商JERA等業者。

丸紅也曾在2018年與台灣綠色電力公司組隊爭取離岸風電遴選，但未獲得分配容量，不過仍不減丸紅投資台灣再生能源的野心；如今順利併購辰亞，將逐步實踐該集團擴大投入再生能源的方針。

資料來源：Nikkei Asian Review、marubeni

責任編輯：張庭銉