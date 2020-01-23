世界最寒冷的地方－南極長年駐紮世界各地的觀察員，各國為了在此惡劣環境工作的員工能夠擁有良好的生活品質，紛紛打造兼具科幻壯觀又舒適的考察站。

看看下面這張圖，你是否會想起《星際大戰》裡那個全地形裝甲步行機「AT-AT」，其實這是南極大陸上的一個科學考察站。

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星際大戰劇照

類似風格獨特的建築在南極還有不少，步入南極，可能會讓你誤以為穿越到了電影中的科幻世界。

實際上人類在南極建立科學考察站的歷史還不到120年，而且在過去很長一段時間，位於南極的這些建築首要考慮的是實用性，外觀設計和舒適度幾乎是最不重要的。

這也不難理解，畢竟在這個地球上最寒冷，而且一年300天刮著8級大風的地方，能活下去才是最重要的。

早期的南極建築到底簡陋到什麼程度？1903年蘇格蘭國家南極探險隊一行33人在抵達南極後因厚重冰層阻擋而無法前進，決定停留在南奧克尼群島上過冬，並用石頭、木材和毛氈等材料上搭建了一間小房子。

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這便是南極洲的第一座永久性建築，當時的探險隊負責人威廉．布魯斯（William Speirs Bruce）以愛丁堡氣象學家Robert Traill Omond的名字來為這座建築命名，稱其為Omond House，後來這個站點交給阿根廷政府管理，至今為止阿根廷政府仍把Omond House當作其科學考察站的一部分進行維護。

不過當時的探險隊員寧願待在船上也不想待在這間房子裡，據其中一位隊員回憶，比起船上，小屋是實在是太過通風和寒冷了，積雪常常會把門掩埋，隊員們只能透過窗戶進出。

現在的科學考察隊員則要幸福很多了，自從1959年多國簽訂《南極條約》後，南極的科學考察活動也隨之活躍起來，來到南極的除了科學家，還有一些建築工程師和設計師，他們希望在這個最寒冷的地方將設計美學和實用性結合。一位叫做Emerson Vidigal的設計師表示：

作為建築師，我們更關心居住者的舒適感，因此我們著手營造一種可以提升幸福感的居住氛圍。

Emerson Vidigalt出自巴西建築事務所Estudio 41，這家建築公司負責了巴西南極的Comandante Ferraz科學考察站的設計，這個科學考察站曾在2012年因為機房爆炸導致2人喪生，後來巴西舉辦了一個國際建築設計競賽，向全球徵集重建方案，Estudio 41最終脫穎而出。

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新的Comandante Ferraz科學考察站位於凱勒半島，單看外形會讓人誤以為是美術館或主題酒店，主要分為上中下三層。

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9.1公尺的上層包含臥室、公共服務、餐廳，高度近6公尺的中間層用作實驗室、操作室和維護區，2.5米高的區域則作為整個考察站的中央倉庫和車庫，此外還設有視聽會議室/禮堂、圖書館和客廳等，建築的高度還可隨著氣溫和冰層融化情況進行調整。

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據設計師介紹，這樣的設計除了能給科學考察隊員提供舒適的居住和工作環境，還能最大程度減少對附近野生動物的影響。

同樣特別的還有英國的哈雷6號（Halley VI）南極研究站，也就是開頭提到的那個形似《星戰》機器人的建築，那隻是科學考察站的其中一節，整個科學考察站是由8節這樣的建築連接在一起組成的。

為什麼要設計成這樣呢？

首先高支架有利於讓大風吹走積雪，而這座科學考察站也不是固定的，底部有類似雪橇的結構，這樣可移動的設計，其實恰恰是為了固定科學考察站，這是在前幾代哈雷科學考察站中吸取的教訓。

因為這座科學考察站是建在布倫特冰架上，而南極冰川的移動會讓布朗特冰架每天都向海移動約1.5公尺，像傳送帶一樣帶著科學考察站移動，即便不考慮冰架是否會將科學考察站帶進海裡，觀察大氣等研究也需要一個穩定的觀測點。

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於是設計師就在哈雷6號科學考察站底部安裝了幾個雪橇，可定期根據冰川的移動向反方向移動，以保證科學考察站穩定在一個位置，哈雷6號也是世界上首個「完全可重定位」的極地研究站。

在南極建房子，除了要克服嚴苛的天氣條件，另一大挑戰便是如何將建材運到南極。因為適合一年裡只有夏季的12週時間內適合運輸，因此很多科學考察站需要花費數年時間才能建成。

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於是印度南極與海洋研究中心在計劃建立第三個南極科學考察站時，希望嘗試採用了一種更高效的方式，並請來了德國的bof Architekten建築事務所進行設計。

bof Architekten沒有讓印度人失望，不到兩年時間一個未來感十足的建築就在南極拔地而起，該建築由134個集裝箱改造組裝而成，集裝箱本來就是運輸建築材料的容器，建築師將其融入到建築中提高了運輸效率，也縮短了組裝時間。

設計師用鋁合外殼包裹這些集裝箱，讓建築可承受強風，零下40攝氏度的溫度，以及極地的暴風雪，內部的玻璃幕牆讓室內有良好的採光，同時能在內部欣賞到南極風光，最多可容納47名研究人同時在這裡生活和工作。

最環保的南極科學考察站要數比利時的伊麗莎白公主站（Princess Elisabeth Antarctic），這是全球首個實現零排放的科學考察站。

伊麗莎白公主站完全依靠太陽能和風力發電，附近配備了9台風力渦輪發電機和多塊太陽能面板，由於電力供應有限，這裡沒有供暖系統，而是採用一種分層設計來維持室內溫度，因此只能在夏季使用。

不得不提的還有中國在南極的泰山站，外形呈正十六邊形，底部架空，由8根鋼柱支撐，有點像一個紅色的巨大飛碟，在2014年建成，並在2019年完成了二期工程建設。

泰山站融合了上文中提到的多個極地科學考察站的建築技術，主體建築架空地面，配電系統、融雪系統、新風加熱采暖系統、污水處理系統等配套設施則建在雪地之下，是中國首個南極雪下工程。

在能源供應方面，則採用了風能-太陽能-柴油發電機-儲能電池互補的智慧微電網供電系統，混合使用柴油和新能源，建築方式上和印度一樣採用了定制集裝箱模塊組合形式，將配套設施整合在集裝箱模塊中。

不過最特別的南極科學考察站，應該還是由於丹麥MAP建築事務所設計的Iceberg Living Station，目前還在開發當中，這座科學考察站將直接在南極就地取材，用南極的冰山建造而成。

冰山居住站概念圖 MAP

據MAP介紹，他們會使用挖掘機直接對南極的冰山進行改造，在冰山內開鑿出多個活動空間，採用太陽能等可再生能源供電，不過這這種建築的壽命也有限，因為冰山會在7-10年內融化。

南極這個世界上最寒冷、最大風、最乾燥地方，也不能阻擋設計師將現代建築美學帶到這裡，這裡有著世界上最酷的建築，或許未來人類還會將這樣設計帶到條件更嚴苛的其他星球。

本文授權轉載自：愛范兒