離岸風電運維工作在做什麼？海上的工作環境又是如何？《數位時代》專訪沃旭能源亞太區風場運維總監，揭開離岸風場如何應用數位科技，維持25年穩定運作的秘密。

彰化外海的台灣海峽，擁有全球最佳的風場，吸引3家外商進駐插旗，是台灣離岸風電的一級戰區。2025年離岸風電5.7GW設置目標，除了帶來上兆元投資外，更重要的是創造在地就業機會。

負責開發大彰化風場的沃旭能源，與彰化在地大葉大學合作推動離岸風電師徒制，培養風場在地運維種子人才，希望讓更多人知道：「離岸風電是一個有前景、重視人才的產業。」沃旭能源亞太區風場運維總監嚴安叡（Andreas Munk-Janson）說。

沃旭能源亞太區風場運維總監嚴安叡（Andreas Munk-Janson） 陳映璇攝影

沃旭能源是全球離岸風電龍頭，據《彭博》新能源財經2018年資料統計，沃旭能源全球開發的風場裝置容量達8.9GW、市占率28％，位居全球之冠，在丹麥、英國、德國等地都有風場。

近年來，沃旭能源把重心放在亞太市場，嚴安叡今年接下亞太區風場運維總監，被外派到亞太總部台北，首要任務就是籌組台灣在地的運維團隊。嚴安叡表示，沃旭在風場運維做了許多數位創新管理， 優化風機機械、工作環境、數據3大領域，這也是為何沃旭可以在全球的風場競賽中贏得領先 。

免攀爬風機，無人機、機器人輔助維修檢查

在地運維工作分為現場、行政團隊。現場管理的工作，包括海上風機預防性維修及保養；行政則負責採購、保固、風場運維優化。而且各地的風場數據資料都會回報沃旭丹麥總部的實驗室，進行數據分析，確保風場運維能保持在最佳狀態。

現場的維運工作，包括海上風機預防性維修及保養。 orsted via instagram

優化運維最重要的是—— 提升風機的產能，降低風機停下來的時間，生產更多的電力，因為只要風機轉動，就能帶來電力、電費的挹注 。

在機械面上，過去檢查風機葉片裂痕，技術人員需攀爬20米高的風機，修理可能就要花上一天的時間，也就代表風機一天無法運轉。 現在透過無人機，只要18分鐘，就可清楚拍攝葉片是否有裂縫，還能遠端遙控機器人做維修。

沃旭透過無人機、機器人檢修風機葉片。 Orsted via YouTube

即便需要出動人力做現場檢修，現在透過「懸吊」的方式取代攀爬，懸吊系統上裝有感測器，能偵測海浪的浮動，在滑落地面時可以更安全。

此外，風機內的所有零件都裝上感測器，當風機在運作時，資料能回傳到陸上的控制中心，技術人員透過一台iPad就能遠端調整風機，藉由數位化提升工作效率。

數位化創新不只維持風場資產的健全，以及人員不管在陸上、海上都能夠用安全且聰明的方式工作。 沃旭能源亞太區風場運維總監嚴安叡

運維船就像小型郵輪，直升機接維修人員換班

未來沃旭建造的大彰化風場離岸35-60公里，由於距離較遠，在岸邊肉眼幾乎看不見風機，光是是航行到風場的位置就需要花上3小時，維修人員會在海上待上數周的時間。

因此沃旭將採用大型運維作業船（SOV），又稱作飯店船，船上會有遊戲室、運動間、電影院等，能讓維修人員可以「待在」船上生活，也會搭配2-3艘人員運輸船（CTV），方便在海上移動維修。船上人員採輪班制，還會使用直升機來幫員工換班。

沃旭將採用大型運維作業船（SOV），又稱作飯店船，船上會有遊戲室、運動間、電影院等。 Orsted via YouTube

而風機維修技師，和一般大眾認知的「黑手」不同，雖然同樣做機械維修，但離岸風電的從業人員，在丹麥被視為具專業性質的行業。嚴安叡解釋，發展離岸風電，不僅是綠能產業的升級，連同工作環境也能被升級優化，希望能吸引台灣更多年輕學子投入。

嚴安叡強調，離岸風電運維不是曇花一現的產業，而是一個可以維持25年以上的穩定工作，風場運維一定要「在地化」，因此能夠帶動當地就業機會。

引進雙都卜勒雷達，蒐集風場大數據

沃旭首次在台灣建造離岸風電，又是第一次接觸亞洲的環境，無論地理、氣候條件都與歐洲的經驗不同，沃旭事前做足準備。

首先為確保適合台灣的機械設計，包括風機、基樁都是特別針對台灣海峽、氣候條件量身打造，當遇到颱風、地震時，確保整支風機是足以抵擋的。

其次，需累積大量的風場氣象資料，沃旭特別引進雙都卜勒雷達，這套系統是目前風力量測領域最先進的科技，主要搜集2019年完工的台灣首座離岸風場海洋風電的氣象資料，作為2025年併網的大彰化風場維運參考。

為了蒐集台灣風場的氣象資料，沃旭特別引進2顆都卜勒雷達，這套系統是目前風力量測領域最先進的科技。 沃旭能源

以往是在單支風機上安裝量測儀器，搜集單點的數據，但雙都卜勒雷達系統有「兩顆雷達」，分別設在新竹、苗栗沿岸，可以呈現3D立體觀測資料。未來沃旭會將數據分析建模，與氣象局、大學、研究機構合作，強化海上風能預報的準確性，並有效調配風場運維的作業時間；同時也能了解離岸風場對於電網的影響，因應再生能源越來越多時，有助於台電的電網調節。

2019年起沃旭積極在彰化、台中、高雄大舉徵才，釋出大彰化離岸風場建造及運維工作；也啟動離岸風電學徒計畫，同年在大葉大學招募相關工程領域12名學生，在大四實習月薪就超過4萬元，受訓及格後還有機會成為正式員工，待2022年大彰化離岸風場第一階段完工商轉，成為沃旭在地運維的第一批生力軍，年薪達百萬元水準。

嚴安叡表示，他有信心與台灣同事籌組在地的運維團隊，盼成為亞太地區最佳典範。

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責任編輯：林美欣