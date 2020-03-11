如果現在連「股神」巴菲特都在追著科技股跑了，喜歡科技的你，更該懂得利用科技基金等工具，進行理財規劃。

善用基金投資 把科技公司變成理財工具

新冠肺炎疫情蔓延，造成全球股市大幅震盪，美國聯準會(FED)更緊急降息因應，但這波大跌反而讓許多體質良好的科技股價值浮現。

根據研究機構IDC預測，2020至2023年期間，全球企業利用科技技術進行數位轉型的投資，預計將達7.1兆美元，數位化將是全球經濟最大的成長動能。這些數位化成果，除了壯大企業本身，更讓每一個人都不用具備IT技能，也能輕鬆享受科技帶來的便利生活。例如，人手一支的iPhone手機，即使搭載了上千個零組件，你也不用管它如何組裝而成，就可以利用它打電話、上網跟拍照，還可透過Apple Pay付錢，生活全靠它搞定。

投資也是一樣，懂得善用理財工具，投資規劃也可以變得輕而易舉，像現在最夯的科技基金，直接幫你簡化投資流程，透過精準掌握的科技投資標的，把科技公司變成幫你理財的工具。儘管目前科技類股的評價還在不斷攀高，但市場至今仍未處於過熱的泡沫狀態，加上科技類股具備高利潤率及樂觀的發展前景等優勢，是走在科技前端的投資人，逢低分批佈局的好選擇。

以現況來說，全球科技類股正受到新冠肺炎的衝擊，正如巴菲特所言「別人恐懼的時候，我們要貪婪 ；別人貪婪的時候，我們要恐懼。」，環境震盪下導致的價格趨低，或許就是最佳的投資時機。

得奬才是實力 從含「金」量挑基金

科技基金是什麼？就是以科技類股為主要投資標的的共同基金，像國內基金業龍頭富蘭克林證券投顧旗下的「科技基金」84%投資於美國。透過由下而上的選股邏輯，尋找具品牌知名度、產業領導地位、獨特專利權及技術等競爭優勢的科技股，並且聚焦雲端運算、人工智慧和電子商務三大主軸，充分掌握科技創新的成長動能，其優良成績讓它10年來已取得海內外68座大獎(註1)肯定。

此外，富蘭克林生技領航基金與高科技基金 (本基金之配息來源可能為本金) 也是含金量超高的好基金，前者主要投資美國技術領先的生技或藥品廠商，並且善於挖掘需求尚未被滿足，具有高定價能力的領域，後者目前在台累積19座大獎(註2)，更堪稱是科技類型基金的資優生呢。

藉由基金公司全球專業研究團隊，幫我們尋找擁有獨特專利權與技術等競爭優勢的科技股，省下研究與各自下單的時間、輕鬆投資。當然，除了挑基金、選擇基金公司也很重要目前全台所有基金公司中，只有富蘭克林證券投顧是唯一連續21年得獎的境外基金總代理公司，至今累積總獎數達225座呢(註3)。

免手續費 想買什麼一指快速搞定

根據投信投顧公會統計，國內有上千檔境外基金，種類更是琳瑯滿目。好在每年3月~4月都是各大基金獎百花齊放的季節，現在只要透過網路、動動手指頭，連結像「富蘭克林得獎常勝軍」之類的網站，就能立即知道有那些優質基金又再一次得獎，可以幫助你了解更多，穩健的投資理財。

最後一個小訣竅，理財之前節省成本也很重要。富蘭克林推出的【國民e帳戶】網路下單平台，十足是基金界的「黑科技」，讓投資人5分鐘就完成免費開戶，下單還可享限時不限量的免手續費優惠，讓你投資前，先省下可觀的手續費。

• 註1：投資區域資料來源為富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2020/1/31；得獎資訊來源為理柏、晨星、財團法人台北金融研究發展基金會(獎項評選期間截至各頒獎年度前一年年底)，香港指標雜誌(Benchmark)(2013~2015年獎項評選期間截至九月底，2011~2012年評選期間截至十月底)，統計至2020/3/9。

• 註3：統計自2000年起至2020/2/20止, 資料來源為指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會, 獎項評選期間截至前一年度年底，指標獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年9月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證。

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