因應武漢肺炎疫情，政府宣布減少群聚的同時，線上學習平台意外迎來了一波流量。

受到武漢肺炎（COVID-19，2019新型冠狀病毒）影響，人人減少出入公共場所的機會：上班族取消下班後的聚會，而學生們儘管已大多復學，但在許多大型活動的參與上，包括校慶、游泳課，或是人群密集的補習班，請假甚至取消的人也不在少數。

疫情壟罩下吹起「宅」風潮，讓各家線上學習平台都迎來了一波不小的成長。

LINGVIST──英文考前複習包爆紅！用AI找出考生弱點

像是PChome旗下的的語言學習服務LINGVIST，2月份的新用戶就較去年同期成長超過2倍。也於3月3日宣布推出全新的「國中英文段考」複習課程，協助國中生在家也能備考複習。

該課程採用了教育部明訂的「國中小學英語千字表」，依照國中三個年級不同的段考範圍設計考前複習包，佐以AI、間隔複習頻率，幫助學生找出弱點。

PChome旗下英文學習平台Lingvist因為疫情「宅學習」獲得了一波流量，也宣布推出國中英文段考的複習課程。 Lingvist

VoiceTube──單日笑納百萬營業額！40歲用戶激增

另一家線上語言學習平台VoiceTube也提到，受到疫情影響，在家自學英文的比率大幅上升，日活躍用戶成長超過1成，App觀看影片時間也成長2成。旗下學習產品VoiceTube HERO用戶數較以往活動大幅成長7成，更創造了單日百萬營業額的成長。

此外，VoiceTube也發布了《2019國人英文調查報告》，指出使用App進行語言學習的用戶，21-30歲使用者占比將近4成，其次為31-40歲族群。近年來，40歲以上用戶也逐漸採用線上學習方法，用戶占比突破2成。

Hahow──不只學生端流量提高，連老師都來問：能開課嗎？

不只語言學習類型的線上學習平台流量有所成長，線上學習平台Hahow（好學校），也觀察到2月份的流量成長了30%，整體的使用時間更提升了56%。

不只學生端的流量提高，連老師前來詢問開課的比率也有提升，過去周平均約可以收到11則開課詢問，截至今年2月底，周平均的詢問開課數達到18則。而Hahow推出企業方案，2月的詢問度也是1月的2倍。

營業額方面，Hahow也表示近一周達到最高峰，3月第一個禮拜的營收較上月同期成長了1.6倍

Snapask──線上配對家教，這款App讓你10秒內找到想要的老師

來自香港的線上自學平台Snapask，也表示於學生防疫假期間的「發問數量」增加了33%，觀看學科學習影片長度也顯著增加。Snapask是一款專門為學生提供即時專屬家教解題與個人化學習指導的App，台灣已有20萬學生用戶，4.8萬名家教加入，學生只要在App中上傳題目的照片，10秒內即可配對到最合適的家教。

學生透過Snapask App，就能在10分鐘內媒合教師，線上解題。 Snapask

不過，沒有平台樂發疫情財，重點是如何把疫情帶來的流量，延續到疫情結束後，甚至趁這段時間，讓許多沒有體驗過線上學習的用戶，能夠成為線上學習的支持者，這將成為各家線上學習平台現在最大的課題。

責任編輯：林美欣