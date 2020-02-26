數學、理化題目解不開？拍張照就有線上家教為你解答，教育學習品牌Snapask（時課問）提供即時媒合家教的服務，帶起線上自學風。

教育學習品牌Snapask（時課問）宣布獲得新一輪3,500萬美元（約新台幣10.5億元）的資金挹注，募資總額突破5,000萬美元。投資人包含新加坡Asia Partners、活水資本以及韓國Intervest。

本輪資金將運用在拓展東南亞市場，包含於新加坡設立亞洲總部，以及插旗越南市場，並持續投入產品研發與在地化課程影片製作，提升技術和內容的優勢以推動「自學科技」的更多元應用發展。

自動媒合線上解題，Uber版家教？

Snapask最主要的服務是「即時媒合專屬家教解題」，Snapask創辦人暨執行長余佑謙說：「自主學習是未來唯一有效的學習方法。」因此希望學生從「問問題」出發，帶起自主學習的風潮。

學生透過Snapask App，就能在10分鐘內媒合教師，線上解題。 Snapask

國、高中學生可以透過在App內上傳題目的照片，10秒內就會自動媒合家教，進行一對一的線上解題。目前Snapask在港、台、星、馬、印、泰、日、韓等亞洲主要國家提供服務，擁有300萬名學生用戶與35萬名家教。台灣部分則有20萬學生用戶，4.8萬名家教。

商業模式則是採用「題數」販售，25題1,190元、50題1,990元，以及每月問到飽的3,290元，以前兩種付費方案來說，解答一題的價格約在40-50元左右，其中15元會分潤給家教老師。

在家教老師的部分，也需經過嚴密的篩選過程，若以學科來說，必須提供考試證明，Snapask要求家教的成績要為「頂標」，還要通過試教等過程。Snapask團隊也透露，收入最高的老師每月可以領到4,000美元（約新台幣12萬元）以上。

余佑謙也提到，過去大學時曾經擔任家教，但是一天最多也只能服務2～3名學生，如果採用線上方式，一個家教可同時提供多個學生解答；學生也能「想問就問」，並獲得一對一的解答。

Snapask也與參考書業者翰林出版合作，購買翰林參考書能夠加購Snapask的解題服務。

不只線上，Snapask還開設線下補習班

雖然Snapask靠著線上解題媒合服務，在新加坡、台灣與香港已達到損益兩平，其他東南亞市場則積極投入資源當中。

除了更廣大市場外，Snapask也推出多款教育相關的產品，包含Sofasoda以線上影片課程的方式，提供職場軟實力課程；Lab樂本知室，6人以下小班制的實體補習班，以國小、國中、高中中英數理課程，成人英文簡報、IELTS證照課程等；還有提供教師洞察所有學生進度的工具Wizmo。

責任編輯：陳映璇