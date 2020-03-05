預計在疫情穩定半年至一年後發放的「振興抵用券」，與夜市券相同綁定國旅，但使用的範圍更廣、金額更大，能否超越夜市券的6成多回收率？

為了在疫情趨緩後，有效提升台灣民眾消費意願，經濟部擬編列23億預算、文化部編列3億預算推出「振興抵用券」，不過與先前所說的「消費打折」的使用情境不同，目前更傾向固定的面額。

除了不排除比照夜市抵用券「面額故定」外，在使用範圍、發放方式上，儘管還沒有確定公布的細則，但大致上可以整理出三大原則。

振興抵用券三大發放原則

一、結合國旅使用，住房後發放

目前經濟部擬定的振興抵用券，須結合國民旅遊住宿消費，每一房給予600－800元抵用券，單張面額50元，且可不限地區使用。

發放的方式預計將採取電子抵用券與紙本並用，政府會統一開發App軟體讓店家與消費者使用，同時也能使用傳統紙本，但更具體使用與發放細節尚在研擬中。

二、受惠範圍：四大產業35萬商家

而振興抵用券主要將用於商圈（約28萬家）、夜市（約1萬家）及全國餐飲業（約14.5萬家）、藝文產業（1,700家），扣除重複商家後，總共約為35萬家左右。預算將由經濟部編列20億元、文化部編列3億元，合計23億元。

三、發送時間：疫情穩定半年到一年間

經濟部長沈榮津表示，振興抵用券的適用時間為疫情緩和後，半年到一年之間執行，目前將全力防疫，等疫情穩定後執行也較符合社會期待。

配合國旅使用，有「夜市券」前例可考

2019年底，政府為了推廣國旅推出了「夜市抵用券」，只要自由行入住秋冬旅遊補助之旅店，就會由旅宿業者協助發放夜市抵用券，每一房200元（50元4張）。

不過，根據先前經濟部政務次長王美花的說法，夜市券至2020年2月中收回約6成多（使用期限為2月底），振興抵用券的金額更多、可消費的場域也更多，對消費者的誘因是否更大，使用率能否超越夜市券，仍需觀察。

旅行社間接受惠，但要先撐過疫情

但對受到嚴重衝擊的旅行社來說，則是喜悲參半，的確有機會因振興券受惠，但能否撐到疫情緩和後半年至一年的時間，還很難說。

易遊網就表示，振興抵用券綁定國旅使用，對旅行社來說的確間接受惠，但仍待更細部的規則制定後，才能評估對於旅行社的挹注程度。同時，易遊網也建議政府比照秋冬補助規定，希望能限於向飯店業者，以及國內合法旅行社或國內訂房平台訂房，相信對於國內業者的幫助會更為顯著。

但中華民國旅行業品質保障協會（品保協會）估計，「上半年將會有超過500間旅行社面臨停業，至少1,500家旅行社被迫放無薪假。如果疫情持續延燒至下半年，則推估目前全台約3,900家旅行社，恐將有高達9成以上的旅行社恐無法營運。」

疫情緩和後半年至一年才會發放的振興券，對許多旅遊業者來說，可能有些緩不濟急。但針對旅遊業者，交通部觀光局也設有紓困振興方案，針對配合防疫提早離境的陸客團損失、出入境團取消補助、入境旅行社的觀光團修學旅行和郵輪補貼，以及擴大觀光產業融資與交通部核頒觀光旅遊業人才培訓方案等。

另外，不管是紓困振興方案或振興券，都漏掉了近年興起的旅遊電商平台，旅遊體驗電商平台KKday建議，觀光振興方案應顧及到觀光產業的「新業態和趨勢」，希望政府在訂定相關計畫時應納入相關單位，以因應時代潮流。

責任編輯：張庭銉