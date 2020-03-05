繼口罩禁出口政策後，政府抗疫非常時期再度出招，將短期管制紅外線額溫槍、 耳溫槍、電子體溫計等5類產品出口，優先供台灣人使用。

因應國內量測體溫需求增加，經濟部4日宣布「紅外線額溫槍禁止出口」措施，短期管制至3月底為止，目的是希望「紅外線額溫槍」能夠優先給國內使用。

經濟部短期禁止5種紅外線體溫計出口，但不包含水銀體溫計。 經濟部

短期管制體溫計出口，5種產品優先供台灣使用

「紅外線額溫槍禁止出口」短期管制措施範圍包括下列5種產品，但傳統的水銀體溫計並不在內：

1. 紅外線非接觸式額溫槍

2. 接觸式額溫槍

3. 耳溫槍

4. 電子體溫計

5. 紅外線測體溫熱像儀

這項管制措施，由桃園市長鄭文燦向衛福部長陳時中指揮官及經濟部長沈榮津建議，經濟部與製造業者討論後取得共識後，宣布執行。

經濟部指出，由於同一個產品貨號下有其他貨號相同的體溫計。所以，其他類型的「體溫計」可提供申請書、產品型錄等文件，再向經濟部國際貿易局申請專案出口。

財政部關務署說明，自管制實施日起，若以一般海運、空運、郵寄及快遞方式將體溫計報運出口時，不論數量多寡，未依規定向經濟部國際貿易局申請專案核准者，不得出口，經查獲違章者，海關即依海關緝私條例等相關規定論處。

至於旅客是否能攜帶體溫計出境？關務署表示，旅客每人最多帶2支，依規定無須向海關辦理報關。但經海關查獲攜帶超量體溫計出境者，將依海關緝私條例第39條之規定，沒入貨物，並得依同條例第36條第1項規定，處貨價3倍以下罰鍰。

根據關務署統計，2019年「受管制」體溫計出口數為114萬支；進口約47.1萬支。

外貿協會指出，台灣體溫計（含其他溫度計及高溫計）產值及成長率自2015年起每年持續成長，2018年產值達新台幣5.2億元，出口成長14.6%。

國內相關廠商：泰博科技、豪展醫療科技、百略醫學科技、熱映光電，在武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情爆發後受到大量關注，也有海內外的追加訂單。

實際上，台灣醫療器材品質一直獲得國際肯定，如德國大廠百靈耳溫槍找豪展代工、歐姆龍耳溫槍由熱映生產。疫情延燒後的影響，除了讓原本販售給消費者的醫用產品更加搶手，甚至連公眾場合較常見的紅外線測體溫熱像儀都熱賣。

亞迪電子副總經理蘇主勝表示，二月至今，公司已主動捐贈多台紅外線熱像儀給桃園的國中、小，由於過去投入兩年時間，研發紅外線體溫量測模組，因此不擔心進口元件短缺問題，會優先把產品留在台灣。

責任編輯：林美欣