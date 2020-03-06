原先用於儲存程式碼的Github，在武漢肺炎期間也成為用戶避開政府審查、存放新聞報導資訊的平台。

武漢肺炎（新型冠狀病毒）在中國爆發之時，相關言論也受到嚴格控制，為避免疫情的實際狀況與影響被政治力掩蓋，原先用於儲存程式碼的Github，如今卻成為中國民眾保存實情的管道。

防止新聞被刪除，中國民眾紛上Github儲存武漢肺炎資訊

名為「新冠肺炎記憶」的這個儲存庫，主要用於儲存相關的新聞報導、非虛構作品與親歷者的個人描述，所有收錄的文章會按照出處及時間排序，並附上原始連結、截圖及頁庫存檔作為備份。

中國用戶在Github上成立「新冠肺炎記憶」的頁面，用於儲存疫情間的報導。 Github

儲存庫頁面上寫道，設立這個儲存庫目的是幫助民眾理解疫情及影響下的每個人，同時建立自然語言處理、疫情預防等研究人員取用資料的資料庫。

根據外媒《Quartz》報導，這項專案是由世界各地的7名志願人士所發起，其中一位創立者Shao Tang表示，這些報導可貴之處在於保存不同職業、性別、社會階層的聲音，在官方或主流媒體很難看見這樣的多元性。

利用Github保存肺炎疫情資訊也並非個案，諸如此類的應用正在網路上持續發生，例如，名為2020nCov_individual_archives頁面則存放一般人在疫情中的記錄；而wuhan2020-timeline則以編年史的形式，按時間軸記載武漢肺炎疫情始末。

中國嚴密審查網路言論，微信逾500組關鍵字遭檔

雖然目前儲存庫內絕大部分收錄的報導，原始連結仍建在，但中國大規模管制網路上發言，卻是不爭的事實。稍早加拿大多倫多大學蒙克國際研究中心公民實驗室（Citizen Lab）才發布一份報告，聲稱中國政府從去年12月底開始，便持續審查微信、直播平台YY等社群管道上的關鍵字。

加拿大一份研究發現，微信從1月1日至2月15日期間，已將逾500組關鍵字加入封禁清單之中。 shutterstock

研究報告聲稱，他們的研究表明，中國正於社群平台上嚴格管控武漢肺炎相關資訊，且審查自12月30日──也就是中國醫師李文亮披露肺炎疫情開始。YY自當時便將45個關鍵字納入審查，包含「武漢不明肺炎」、「武漢海鮮市場」、「沙士變異」、「武漢衛生委員會」等。

微信的審查則更嚴密，研究團隊利用位於加拿大的帳號向中國帳號發送訊息，並觀察中國帳號看見的內容，來檢測受到管制單字，結果發現從1月1日至2月15日期間，有516種關鍵字組合被官方阻擋，例如「地方官、疫情、中央、隱瞞」便是其中一種被封鎖的組合。

許多與批評政府、談論疫情有關的關鍵字組合，皆被微信列入封鎖清單。 Citizen Lab

大抵而言，涉及批評或中立性提及政府領導者、談論李文亮醫師、港台武漢肺炎疫情等主題的關鍵字都會在微信上被消音。北京清華大學客座教授大衛．賈各布森（David Jacobson）評論，對於在中國人生活中扮演關鍵角色的微信，這種審查是非常要不得的。

Github存的不只是程式碼，中國工程師也用來抗議高工時

這並非中國民眾首次利用Github作為儲存資料的平台，作為防火長城外的一片淨土，2019年中國工程師便利用Github建立儲存庫抗議科技業普遍「996」的超時工作現況。996指的是從早上9點至晚上9點，每週工作6天的工作模式。

該頁面裡蒐羅各家公司的罪狀與證據，囊括阿里巴巴、華為、小米等眾多知名企業，期望給予政府開罰的證據，並希望開源開發者能響應專案，在軟體中加入反996許可證，迫使企業進行改善。

當時該儲存庫在中國用戶間引起熱烈迴響，短時間內便收穫超過2,000顆星星（收藏），在Github的趨勢榜上霸占首位多時，後續更引來馬雲對工時爭議發表看法。

資料來源：Quartz、衛報、Citizen Lab

責任編輯：陳映璇