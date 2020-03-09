以提供銷售3D內容為主的Sketchfab日前宣布，將開放免費下載其將近1700種包含化石、藝術品在內的3D模型內容，以應用在VR、AR等數位內容。

以提供銷售對應VR、AR技術應用，並且相容WebGL、WebVR格式3D內容為主的Sketchfab日前宣布，將開放免費下載其將近1700種包含化石、藝術品在內的3D模型內容。這些3D內容除了相容WebGL、WebVR格式，不僅可透過一般瀏覽器開啟觀看，更可應用在VR、AR技術項目，或是更多數位內容。

Sketchfab表示，除了此次釋出將近1,700種3D模型內容，未來將會持續釋出更多免費提供使用的3D模型，提供創作者運用這些內容打造更豐富應用項目。這批3D模型內容授權方式則是採用創用CC授權（Creative Commons license），代表使用者僅需遵守使用規範，即可免費下載這些3D模型內容，並且可以重複使用、修改，或是用在學校課程、內容創作等用途。

目前Sketchfab所提供3D模型，分別包含首度完成登月任務的阿波羅11指揮艇3D模型、由史密森尼美國藝術博物館館藏的林肯總統臉部石膏翻模（1865年）3D模型，或是諸如學名為Tytthaspis sedecimpunctata的16斑紋瓢蟲、霸王龍全身骨骼、彩色玻璃燈等。

使用者除了可以透過瀏覽器用不同角度觀看這些3D模型，同時也能透過放大、縮小，或是調整不同光影材質顯示模式，另外也能直接透過Google Cardboard VR技術相容裝置進行瀏覽。

另外，藉由開源形式的WebGL、WebVR格式相容多數瀏覽器開啟觀看之餘，Sketchfab所提供3D模型多半也相容Unity及Unreal遊戲引擎，因此也能輕易地應用在各類3D影像場景設計，例如應用在3D遊戲、3D影片等內容。

藉由免費開放授權使用，Sketchfab預期也能讓更多使用者了解來自全球各地博物館館藏內容，同時也能讓這些數位資產能更有效被利用，並且創造更多應用價值。請瀏覽Sketchfab下載阿波羅11指揮艇3D模型免費3D模型。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Smithsonian Magazine、Sketchfab