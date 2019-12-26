20個免費cc授權音樂素材網站，音樂類型多樣且下載方便，讓製作影片、報告，及工作需求的人們使用。

想從線上尋找一些不錯的音樂素材嗎？網路上有不少合法的免費資源，例如免費圖庫、免費設計素材或免費向量圖，如果你有時間，可以從網站找到不少合適的免費資源，包括以Creative Commons授權，可用於個人專案的免費音樂。

如果你想知道一些YouTube影片的背景音樂從何而來，那麼你來對地方了。使用Creative Commons授權的音樂，可以用於商業或非商業專案，而不需要支付權利金。簡單來說，音樂創作者仍然擁有音樂的所有權以及它的版權，但你能將它使用於你的影片、電影或是小型多媒體製作，只要依照Creative Commons授權正確標註原作者名稱。

這裡收集了許多以Creative Commons授權音樂的網站，讓你可以免費（且合法）下載許多音樂。這些網站很易用，你需要做的就是選擇你需要的音樂，然後將它保存為MP3或其他格式，即可自由使用。

Jamendo資料庫擁有超過350,000個音訊檔案，包括許多不同語言、國家的音樂。其進階搜尋功能可幫助你從大型資料庫中縮小範圍，找到你所需要的音訊檔案。

網站還提供一個「電台」選項，你可以免費聽音樂，就像其他的電台頻道。註冊、登入帳戶後，你也可以將自己喜愛的音樂儲存到帳戶裡。

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Freesound是一個Creative Commons授權音樂的多人協作資料庫，在這個資料庫裡收錄許多聲音效果，如環境噪音、和成音效或透過樂器所製作的音樂。

從Freesound瀏覽、下載和分享音樂；在註冊免費帳戶後，你也可以上傳自己製作的音訊至他們的資料庫。

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在這個網站上的音樂可以隨時下載、分享給任何人、或分享至任何地方。在這裡的音訊主要用於讓DJ對音樂混音。有各種的範本可以選擇，音樂是以標籤描述進行分類。

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Kompoz是一個線上社群，聚集從世界各地而來引以為傲的藝術家，在這裡每個人都能夠下載、並將音訊使用於自己製作的短片。他們也可以在原始音訊裡加入自己的工具或創意組合，並再次上傳到網站上。

隨著愈來愈多的音訊被剪輯、發佈到網站上，它也成為許多音樂家創意協作的平台。

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SoundCloud是一個非常受歡迎的網站，著名的音樂家分享他們自製的音樂至世界各地。網站有Creative Commons分類，可以下載別人的音樂，只需要簡單的點選即可下載、取得MP3檔案。

注意：有些創作者要求必須在他們的Facebook「按讚」才能夠下載音訊檔案。

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在BeatPick，你有一個類似播放器的功能，可以收聽列表裡的任何歌曲。如果要從網站下載任何音訊，你必須要註冊一個帳戶。

每個音訊都有描述可供參考，能幫助你尋找特定主題的音樂。

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Musopen是一個可以發掘免費音樂的網站，包括小提琴、大提琴、中提琴等各種樂器的組合。適合喜愛安靜音樂，例如爵士樂、古典樂的使用者，更棒的是，你還能從網站裡下載樂譜。

你可以透過作曲者、樂器或音樂片段來瀏覽或尋找音樂。

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你可能聽過Vimeo，這是一個線上影音網站，但它也提供你能使用的免費音樂（有些必須付費才能下載），下載前必須登入帳戶，也會跳出授權提示，必須依照網站的指示加入音樂創作者的相關資訊。

舉例來說，你將裡頭的音樂用於YouTube的影片時，你必須在影片或影片說明裡放置該創作的詳細資訊，包含創作者、來源網站及鏈結。

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ArtistServer擁有超過11,000個MP3、及超過10,000個創作者，當你註冊後，也可以加入創作行列。網站提供許多音樂類型供你選擇，你也可以免費下載網站內的音樂。

它也提供下載前預覽剪輯功能。

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如果你是一名DJ，或是要尋找一些免費的節拍、循環音樂，iBeat擁有龐大的音樂資料庫，採用Creative Commons授權方式。這些節拍可以用於各種風格的音樂，例如搖滾節奏、嘻哈、甚至是一般聲樂或電子節拍。無須註冊。

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CCTrax是一個免費的音樂目錄。為音樂愛好者提供以Creative Commons授權的音樂資料庫。大量的音樂專輯都可以在這裡免費下載，像是AlexanderSaykov、Baumfreun、Stiver等等。

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在JewelBeat，你可以透過關鍵字來搜尋免費的背景音樂。這些免費背景音樂，可以用於任何你製作的影片。這裡提供的音樂片段多為樂器或短循環節奏。除了免費下載區，也有$0.99美元的下載區可供選擇。

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在Audionautix網站上的音樂皆以Creative Commons3.0授權–你甚至可以將音樂用於商業用途，必須標註Audionautix網站。如果你喜歡某段音樂，可以預覽片段，或是右鍵選擇「將目標/鏈結另存為…」來下載到電腦裡。

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FMA是FreeMusicArchive（免費音樂彙整）的縮寫，提供高品質、合法的音樂下載。使用方式為瀏覽你喜愛的音樂，將它加入你的音樂播放器、電台。你可以選擇下載完整的音樂片段。使用音樂播放器或下載音樂是無須註冊的。

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紫色星球（Purple Planet）是由兩個人所建立，ChrisMartyn和GeoffHarvey，允許使用者免費使用他們的音樂。你可以將他們的音樂用於自己的影片作品，但必須在影片的描述連回他們的網站。他們的音樂風格屬於恐怖、戲劇姓或神秘的場景效果。

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Incompetech託管各式各樣免版稅的音樂。你可以透過音樂類型或感覺來瀏覽、選擇。「感覺」包括動作、輕鬆、強烈或幽默；你可以選擇某種「感覺」的組合，它會從資料庫裡挑選出合適的音樂類型。音樂素材可以在網站上播放，或是下載。

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BumpFoot來自日本，主要專注於Techno、節奏和電子舞曲音樂。你可以下載檔案並用於非商業專案，只要連回他們的網站，或是標註來源名稱。

在這網站上無法串流音樂，只提供下載鏈結。要下載時不用註冊帳戶。

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注意：在使用任何網站的音樂前，請先瞭解六種Creative Commons授權（CC授權）的正確使用方法。在不同的授權下有不一樣的使用限制，但都需要你連回原創作者頁面。

本文參考資料為20+ Websites to Download Creative Commons Music For Free,原作者KayTan。

本文授權轉載自：免費資源網路社群