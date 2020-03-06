最近數位政委唐鳳在接受專訪時分享了「番茄鐘工作法」，本文整理多款好用工具，想提升工作效率的人或許可以試試。

最近在工作上遇到比較容易分心的問題，不一定是分心跑去逛社群，有時候在執行任務的過程想到其他相關工作的點子，也容易分心跑去整理其他工作，但是這樣的情況其實是對工作效率很大的傷害。

於是我想開始重新練習「一次專注做好一件事情」的技巧，而這時候最適合的方法就是「番茄鐘工作法」 ，重新找了一下自己寫過的文章，研究了之前推薦過的一系列番茄鐘工具，也挑了一個適合自己可以解決問題的選擇。

什麼是番茄鐘工作法？他的基本原則是我們可以用最高強度專注在一件事情上25分鐘，例如看書、背誦、寫作、思考或各種工作任務；然後讓自己精神放鬆5分鐘，例如站起來走走、逛逛網頁、聊聊天。只要一直重複這個循環，可以讓自己抓緊時間並維持最高專注力。

不過在進入工具介紹之前，我想提醒大家的是， 只有搭配「有效的工作策略」，那麼這些工具才能發揮效果 ，單單只依靠工具功能是無法讓我們完成專注力訓練的，而對於專心的方法，我推薦大家參考電腦玩物的兩篇文章：

1. 番茄鐘桌面軟體：Focus Booster

Focus Booster是目前我覺得好看、順暢、好用的電腦版番茄鐘軟體，他同時有Windows版、Mac版與網頁版可以使用，免費版可以單機運用，完成基本的時間計時功能。

他也有可以常駐桌面螢幕頂多的小計時器，讓我們一邊工作一邊保持25分鐘的專注力的維持。這個軟體的唯一缺點可能是免費版沒有番茄鐘工作長期記錄的功能。

電腦玩物

2. 番茄鐘網頁工具：Tomato.es

Tomato.es則是一個可以用twitter帳號登入的線上番茄鐘網站，他的特色是介面十分簡潔，並且可以保持自己長期的番茄鐘工作記錄，在這樣持續累積的統計裡，我們可以知道自己每一天是不是「吃了足夠多的番茄」。

在番茄鐘工作法中，會用「吃了幾顆番茄」來代表一天裡對於時間有效利用的強度，也就是在25分鐘裡專注完成任務的次數。

電腦玩物

3. 番茄鐘Android應用：發條番茄鐘

發條番茄鐘是目前我個人最推薦的Android上的番茄鐘工具，他有很棒的介面，以及有效的音效提醒，而且也能記錄自己的番茄鐘工作記錄，還能設定適合自己的番茄鐘時間長度。

因為是手機App，也能隨身攜帶自己的番茄鐘記錄。譬如有時候我們在書房看書，希望能夠用番茄鐘來讓自己專注閱讀，這時候不會打開電腦，前面的軟體或網頁工具就無用了，於是App番茄鐘便派上用場。

電腦玩物

電腦玩物

4. 番茄鐘iPhone、iPad應用：30/30

編按（2020.3.6更新）：原連結失效，在此附上App Store推薦App清單。

那麼在iPhone與iPad上有沒有推薦的番茄鐘工具呢？我個人最喜愛的是「30/30」，這款App不只是番茄鐘工具，他是用來管理自己工作、生活與學習的「所有節奏」，像是番茄鐘的工作25分鐘後休息5分鐘，或是背書20分鐘後複習10分鐘，自己想要的循環節奏，都可以利用「30/30」做好鬧鐘設計。

電腦玩物

5. 番茄鐘Chrome套件：Pomodoro

如果是Google Chrome的愛用者，則可以試試看簡單易用的Pomodoro，他最棒的設計是利用Google瀏覽器的彈出卡片，讓番茄鐘常駐在自己工作桌面，除了作為計時器，也包含了番茄鐘記錄等功能。

電腦玩物

6. 顏色刺激番茄鐘App：TimeDoser

如果覺得上面那個Chrome App太過簡單，那麼我推薦你試試看TimeDoser，這是一個彩色版的Chrome番茄鐘套件，一樣可以支援常駐桌面最上層的番茄鐘計時器，並且使用彩色的方塊來做醒目提示，有著類似第一個介紹的Focus Bosster的漂亮介面。

電腦玩物

7. 遊戲化番茄鐘App：Pomodorium

編按（2020.3.6更新）：原連結已失效。

如果你想要一個另類的番茄鐘工具，就一定要試試看Pomodorium，這是一個把番茄鐘工具「遊戲化」的嘗試，用角色養成的方式當番茄鐘記錄，只要我們持續吃下更多番茄，就能讓自己的角色成長，在不同地圖上闖關打怪。

不過這個工具的免費版只能試玩前面三個城市關卡。

電腦玩物

8. 簡單易用番茄鐘軟體：Keep Focused

Keep Focused雖然有一段時間沒有更新，但目前仍然可以在 Windows 上使用。

這是一款非常簡潔的番茄鐘，並且提供不干擾的小型常駐計時器，也能匯出自己的番茄鐘記錄，有興趣的朋友依然可以試試看。

電腦玩物

9. 時間反省專用App：Jiffy

我是不是善用了零碎時間？有沒有好好在工作時間執行任務？這時候除了真正的番茄鐘工具外，另外一個「時間追蹤」工具也很適合試試看，像是介面清爽的Jiffy，就是Android上我覺得最好上手的時間追蹤工具。

有需要記錄自己時間使用效率的朋友可以試試看，雖然沒有番茄鐘的專注提醒，但其實也是每天對自己專注力的最好反省。

電腦玩物

10. 限制時間專用App：WasteNoTime

從番茄鐘延伸出來的這個專注力工具整理系列，最後一個工具我也不是要介紹真正的番茄鐘，不過也有很大的相關性。

利用WasteNoTime，可以自動計算我們在每個網站上花費的時間，然後在某些網站超過使用時間時，自動彈出警示提醒，限制我們繼續使用。這也是讓我們保持專注，或者說讓我們發現自己不夠專注的一個可用的好工具。

電腦玩物

本文授權轉載自：電腦玩物

匿名投票告訴我們你的想法：