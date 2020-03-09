「超商雙雄」7-11與全家前後調整鮮食策略，隨近來疫情影響、衛生意識提高，意外帶動了盒裝鮮食的銷售成績。

受到武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒）疫情影響，全台民生消費都受到衝擊。消費者在超商的購物行為也有改變。

回顧17年前，SARS疫情期間，全家便利商店就曾經觀察到，盒裝的主食類鮮食品項銷售狀況非常好，推測除了便利性，同時減少了食品暴露、降低衛生疑慮風險。2020年這一波疫情，也同樣帶動盒裝類主食的銷售，與去年同期相比，有將近10％的成長。

為了因應這樣的趨勢，全家便利商店趁勢再推出了4款冷凍鮮食，另外，統一超商（7-ELEVEN）也開始將關東煮、蒸包、茶葉蛋及熱狗這些原本是熱食自助區商品，變成冷藏式包裝。

疫情刺激盒裝鮮食消費，全家還要再拓冷凍鮮食產線

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，受疫情影響，國人紛紛減少出國旅遊及外出聚餐。方便調理的冷凍食品，就成為許多人在家用餐的新選擇。為因應這樣的趨勢，全家便利商店自有品牌「媽媽煮藝」近期推出了4款冷凍杯裝新品。

黃正田說明，由於杯裝新品食用方便、份量小，擁有多樣化的搭配優勢，而且消費者購買時機集中於晚餐、宵夜時段，也會與其他袋裝小吃併買。這4款新品自今年1月推出以來，平均日銷破萬份，帶動「媽媽煮藝」冷凍商品業績較前期成長近2成。

全家看好國人對異國料理的喜好，推出全新4款冷凍杯裝鮮食。 全家便利商店

全家便利商店也表示，未來將會加速冷凍生產線與店舖冷凍設備的擴建，支援消費者日增的飲食需求。

推冷藏式新品，小七意外打中防疫需求

另外，7-ELEVEN將關東煮、蒸包、茶葉蛋及熱狗這些熱食自助區商品，變成冷藏式包裝販售。雖然官方指出，早在一年之前就開始籌備商品開發細節，當時並沒有預料到疫情。不過，在疫情期間推出冷藏式新品，也確實可以降低消費者對於開放式自助區商品的購買疑慮。

7-ELEVEN觀察到，日本有便利商店自去年起推出冷藏關東煮，讓民眾購買袋裝關東煮回家加熱，除了減輕店員工作，更能避免熱食賣剩的處理問題，為減少食物浪費做出貢獻，市場反應正面。

因此，7-ELEVEN耗時一年時間研發，推出了低溫冷藏版本的蒸包、關東煮與茶葉蛋，未來還會再推出冷藏版本的熱狗及香腸，期望透過自助區商品盒裝、冷藏化的新做法，符合疫情期間消費者的高度衛生意識，並在2030年之前達成剩食減半的永續發展目標。

責任編輯：張庭銉