去年，統一超商（7-11）針對微型社群電商賣家推出「賣貨便」服務。服務上線已經一年，服務買家也已突破100萬人次。

由於看好在各大社群平台、直播平台上的微型電商商機，去年3月，統一超商（7-ELEVEN）推出「賣貨便」服務，主攻攻臉書社團、LINE好友圈及直播平台上業者。

透過7-ELEVEN「賣貨便」網頁，賣家可以建立商品資訊，將連結提供買家；並可透過統一超商的交貨便系統發貨，完成超商取貨付款，讓微型賣家也可以有金流、物流、資訊流整合的電商服務。

7-ELEVEN表示，自去年「賣貨便」上線以來，吸引12萬戶賣家使用、開設50萬個賣場，服務買家也已突破100萬人次。未來還要持續整合更多社群功能，讓買賣方都更便利。

目前，除了7-ELEVEN之外，全家便利商店也有推出「好賣+」服務，同樣是針對小型電商賣家推出的金流、物流、資訊流整合平台，目前賣家人數已超過10萬人。與7-ELEVEN「賣貨便」不同的是，全家「好賣+」的買賣雙方是透過全家App即時追蹤貨態。

社群電商夯，出貨物流資訊用LINE通知買家

由於台灣的微型賣家通常以Facebook、LINE這些社群通訊平台作為主要宣傳、銷售管道，因此7-ELEVEN持續將「賣貨便」與社群功能整合。

像今年1月，「賣貨便」就新增「社群帳戶綁定」功能，讓買賣家多了Facebook與LINE帳號快速登入途徑，新功能加入後更帶動賣貨便的使用量成長超過30%。

而且，為了讓交易雙方更能即時掌握貨態，7-ELEVEN「賣貨便」即將在今年下半年推出「 社群貨態即時通 」服務，整合Facebook、LINE傳遞即時訊息功能，買賣雙方均能即時掌握下單、檢貨、寄出、配送、收件等貨態資訊，提升賣家的服務品質，又能增加買家的安心感。

疫情帶動出貨量倍增，防疫用品最暢銷

由於「賣貨便」服務免手續費、無須自行開發系統以減少創業風險，目前已吸引許多微型創業家加入。7-ELEVEN觀察，在這些微型創業家中，以30~40歲的女性居多，熱門銷售類別前三名分別為居家雜貨、國外代購、流行服務。

受到近期武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒）疫情影響，消費者行為的改變也反應在「賣貨便」。根據7-ELEVEN觀察，近期「賣貨便」平台用戶交易動態，因消費者減少外出購物頻率，「賣貨便」近期使用量明顯倍增。

其中防疫類的口罩套、一般口罩、消毒用品快速躍升銷售排行榜前三名；也因不少消費者取消出國行程，也使得代購、流行服飾銷售明顯成長，社群微型電商銷售商品透過緊跟潮流與話題，藉此創造口碑與業績。

責任編輯：陳映璇