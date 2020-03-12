Sound On打造純音頻的華語Podcast平臺，個人只需要付出一部分的注意力，就可以把最瑣碎、最容易被浪費的時間加以利用，例如：通勤、做家事等。

SoundOn聲浪媒體科技共同創辦人顧立楷，畢業於加州大學爾灣分校經濟學系、先後於紐約花旗擔任副總助理、臺北麥肯錫從事商業分析，2013-2019期間，加入Uber擔任總經理一職，在處理Uber亞洲地區所遇法規問題顯得不卑不亢。如今，卸去知名矽谷新創光環投入創業，對他個人而言無疑是生命巨大的轉折。

採訪前，顧立楷也不吝分享：過去寄人籬下的工作，只要有一點興趣、抓到一些成就感好像就能挺過去，但創業不然，除非你對相關議題充滿使命，否則熱情很快便會消逝，這是創業與就業最大的不同。

談及此次創立針對繁中市場的Podcast（播客）平台SoundOn的初衷，他提到：「其實過去 7、8年來都有接觸英語Podcast節目，自己就是重度使用者。」比起Podcast盛行已久的英語系國家，想將此全新的傳播方式打入華語市場實屬不易，但也因為一個「台灣需要有自己的播客平台」的念頭，顧立楷攜手曾任悠遊卡公司董事長、現任流線傳媒社長的戴季全，以及同集團總主筆張育寧共同創辦SoundOn聲浪媒體科技。

SoundOn 聲浪媒體科技共同創辦人顧立楷。 SoundOn

隨時隨地，讓生活多一種選擇！

Podcast顧名思義是「iPod」和「broadcast」（廣播）二字結合，是一種於手機App上聆聽的非直播式廣播節目。

在美國，有三分之一的人口有收聽播客的習慣，長度介於40-90分鐘，它已成為主流媒體的一環，如：知名節目如約瑟夫·詹姆斯·羅根（Joseph James Rogan）所主持的《The Joe Rogan Experience》節目播放次數甚至達到15億，其流量完全不輸給主流YouTuber。

播客的崛起某種程度達到分眾需求，人們期待接觸這種以聲音為主、長度不受限制、隨時隨地可重複播放且內容深入的節目，因此即便影音市場競爭激烈，使用者的時間不斷被分割，Podcast市場仍舊存在；相比於其他傳播媒介，Podcast節目類別多元、製作成本低廉，比起需要空出一段時間專注閱讀、收看的文字及影音，純音頻的播客更隨性且不具壓迫感，它只需抓住人們部分注意力，把瑣碎、最容易被浪費的空檔加以利用，例如：睡前、通勤、做家事等時間。

在使用難易度上，由於Podcast頻道大多都可透過手機App上收聽，十分方便。聽眾可以自由地在Spotify、Apple Podcasts、甚至是SoundOn軟體上選擇想要收聽的節目。「我們想打破過去只有開車時才會收聽廣播的習慣，雖然廣播與Podcast有異曲同工之妙，但最大的差別在於廣播節目與時段都是被決定好的，而Podcast有更高的自由度。」創辦人顧立楷補充說道。

做中間媒合之外，也協力廣告投放！

「在Uber任職的經驗給我蠻大啟發，SoundOn一樣也是中間平台，一定要同時考量使用者和另一方（像是：節目主持人、司機）的需求。」顧立楷分享，SoundOn作為聽眾與節目製作方的中介，需擔任平衡需求的角色。目前，SoundOn的商業模式採廣告收入，不直接向選擇上平台的創作者、與訂閱收聽者收費，營運初期以鞏固創作者與培養忠實聽眾為首要目標。

2019年，美國播客廣告市值為6億，預估2022年將飆速成長到14億。Sound On希望踏上這股旋風，在台灣坐穩Podcast平台與廣告代理商的角色，為客戶篩選合適的Podcaster協助廣告行銷。

而播客可能的廣告形式也比想像中多元，包含「音頻插入」，簡而言之就如傳統電視台在節目中間插入的廣告形式、或是現在YouTuber常見的置入性介紹，但此形式較為生硬，對於現階段頻道經營者與觀眾來說，都較難買單；因此多半選擇另一種廣告方式——「主持人口播廣告」，這種約20秒以內的口播廣告，雖有點像是業配，但透過主持人親切的口吻、加上毫不違和的推薦情境，非但能拉近主持人與聽眾之間的距離，也能讓彼此因為商品的推薦與討論產生連結，有點類似「代言」的概念。除了以上兩種之外，還有所謂「置入型廣告」，也就是看準類型相近的Podcast節目置入相關的議題、客製化節目。

顧立楷也分享，英語系市場發展較為成熟的大平台如Spotify、Apple Podcasts等多走向「知識含量高」的服務，營收來源多半是廣告，過去兩年Podcast於美國整體市場市值高達5.8億美元，節目數量約70萬個，這股勢力在廣告市場上不容小覷；而中國平台像是：喜馬拉雅、蜻蜓等，則是比較偏課程類、變現較快，透過贊助（斗內，Donate）、月訂閱制、或一次性收費等。就 SoundOn 而言，短時間內不打算推訂閱，而是採取全面免費在達到一定的流量後，再考慮納入獨家節目。

「我們未來希望有幾種做法，如果拿廣播的市場來看，大部分的電台都有自己的部門、透過某個廣告代理商去做，所以我們現在的策略是吸引所有台灣的Podcaster，成為他們的廣告代理商，有些Podcaster起始聽眾數量不足以聚集客戶，但透過SoundOn平台去談便有可能獲得廣告的機會。」顧立楷提到，現在已著手進行台灣Podcaster意願調查，預計本月會推出比較正式的平台，讓Podcaster可以登記需求。

自創優質內容、篩選上架節目，創造無限發展可能！

「就像是17直播、YouTube頻道跟電視共播，而Podcast則是和廣播電台共播，這其實是一樣的合作概念！」顧立楷指出，臺灣Podcast的數量，2019年大約30-50個，數量雖快速攀升，但至今未超過100個節目。

此外，最早一代的Podcast創作者一集節目大概都有2-3萬個下載量，2020年成長至大約3-5萬個下載量。SoundOn抓準Podcast極度個人化的特性，除了與媒體公司或是其他內容創作者合作，做中間的媒合外，也投入客製化節目，藉由錄音後製和行銷推廣，把內容豐富化。創辦人指出：「Podcast的下載量、更新頻次和聽眾完成率，其實這些數據都很重要，我們發現小眾族群反而黏著度很高。」

創辦人顧立楷建議節目創作者，節目發布頻率是一周1-2次，選擇在平日晚間發布，聽眾可於通勤期間下載收聽。以目前上架的內容排行前20個來看，由SoundOn自產的節目15個上榜的就佔5-6個，以邀請來賓對談或是政治性的內容最為受歡迎─創辦人顧立楷：「邀誰上節目是重點，能夠立即吸引聽眾，政治議題也很好發揮，尤其是選舉前的流量很多。」此外，犯罪現場、歷史刑案、星座占卜、財經趨勢、自我知識提升等相關主題，也相當有看頭。

為全球佈局：真正好的內容應該在各種媒介上被聽見！

「我們目前只著重在臺灣市場，如果把背後的技術打好的話，希望可以複製到其他的國家。」顧立楷提出跨境經營的想法，目前SoundOn團隊共9人，包含企劃、剪接、平台上架等，而是UGC （user generated content，使用者創作內容）是當前最大的門檻。一直以來，創辦人認為，音頻內容並不侷限只能在SoundOn平臺，聽眾也可藉由Spotify、Apple收聽，SoundOn也只是其中一個媒介，反而內容的優質與否才是重點。

Sound On創辦人暨執行長顧立楷。 Meet 創業小聚

下一個階段，除了持續開發和優化節目外，也期待進軍海外非華語市場。SoundOn創辦人顧立楷：「Podcast不像影片你可以上字幕就可以直接推，要前往海外就要更多在地化的內容。」他表示對於日本市場相當看好，因為目前已有小部分日本Youtuber樂於嘗試Podcast，而泰國等東南亞國家也有望發展，將持續關注。

創業快問快答

Q：希望提供這個社會什麼價值？希望解決甚麼樣的問題？

希望能讓每一個人，在每一天、每一刻，都可以在平台上找到屬於自己的 Podcast。也能解決，大家無法專注用眼但又想要一面吸收新知的需求。

Q：就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

目前台灣 Podcast 市場尚未完整，因此，現在進入市場是有機會建立聽眾與改變受眾生活習慣的，而公司不僅是推出 App，同時內部也有內容製作團隊，因此，會持續推出多元的原創節目

Q：服務的創意來源，是因為發生甚麼事情而有這樣的想法？

看見中、美 Podcast 市場的蓬勃， 創業就是要有興趣才會投入，現在是重度User所以更有認同感去投入。

團隊資訊

公司名稱：SoundOn 聲浪媒體科技股份有限公司

成立時間：2019/9/10

產品名稱：Sound On華語Podcast平臺

上線時間：2019/9/10

團隊人數：目前有內容製作部門、行銷部門、工程部門，人數為10人。

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