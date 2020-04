DECENT是一間國際新創,以全球第一個SaaS區塊鏈公司的姿態進入市場,將各項區塊鏈的核心技術,運用在遊戲支付、智慧合約、生產履歷、區塊鏈錢

「世界上很多人都透過區塊鏈的應用:虛擬貨幣投資獲利,但我們更關注於用技術解決問題。」區塊鏈新創 DECENT 夥伴關係暨行銷經理(Partnership & Marketing Manager)Ashley Reeves 開宗明義地說明公司的特色與目標。

DECENT 是一間國際新創,以全球第一個區塊鏈 SaaS 公司的姿態進入市場,將各項區塊鏈的核心技術,運用在遊戲支付、智慧合約、生產履歷、錢包等等不同產品,協助客戶導入區塊鏈技術;DECENT 擁有自行開發的主鏈 DCore 技術,相較於其他鏈上交易,在 DCore 上交易的手續費極低,主鏈 DCore 採用 DPoS 共識機制,,相比每秒只能交易 7 筆的比特幣以及每秒 15 筆的以太幣,交易速度快至每秒可完成超過 2000 筆資料,更能掌握即時交易的優勢。自 2017 年 6 月份開放使用以來,DCore 表現穩定且未出現任何程序錯誤。

DCore 可無限生成區塊鏈,交易金額和區塊生成間隔都可隨使用者需求而自由定義,同時,DCore 集合 IPFS(IP file system,以網路位置為基礎的檔案系統) 和 CDN(Content delivery network,又名內容傳遞網路) 兩大文件共享系統,支持大型文件的存儲和分發,可供使用者輕鬆建立區塊鏈應用。

打造區塊鏈版的應用程式商店,無銀行帳號支付購買遊戲

ALAX. WHITE-LABEL APP STORE是 DECENT 建立在 DCore 之上的第一個產品,為數位內容創作者與遊戲開發者提供快速、平價的支付系統,有利於 DApp 創作者接觸更廣泛的受眾。

ALAX 允許創作者上架數位內容,即能自行掌握作品的收入。同時,透過白牌(WHITE-LABEL)機制,創作者也能發行自己的代幣;舉例來說,DECENT 曾有一個博物館的案子,館方除了在將數位內容放在 ALAX,還使用 ALAX 的服務做出專屬的代幣,在館內的禮品店販售。

有了方便支付的工具後,更重要的是如何上架商品供消費者使用。DECENT 開發區塊鏈版的應用程式商店 ALAX Store,用戶只需實體便利超商,用現金購買儲值點數,即可於此平台上購買遊戲。對用戶而言,ALAX 的消費過程與現行的 Google Play 或 Apple App Store 無異,背後技術運作的差別只在於 ALAX 系統建於區塊鏈上,交易的過程以加密貨幣進行。

「這可幫助沒有銀行帳戶等金融服務的許多玩家,以線下購買虛擬貨幣的方式,於平台上取得付費遊戲。」Ashley Reeves 進一步解釋,在平台上架的遊戲收入,其中將 80% 的遊戲收益將回饋給開發者,並且不會收取額外的上架費用。在減少平台抽成的情況下,消費者可以用比 Google Play 售價更低的價格,買到一模一樣的 Android 遊戲。DECENT 以此方式運作至今,越南已成目前最大的市場,擁有約 35,000 位活躍用戶。

以區塊鏈技術為核心,打造更多可行應用!

除了以上兩項產品外,DECENT 也額外開發了更多元子產品,包括以下五種應用:

生產履歷 3IPK:提供追蹤供應商生產流程的解決方案,透過建立 QRCode,消費者可以掃描得到產品的生產履歷。 數位存證 Digital Proof:可於五分內驗證各式文件的著作權及撰寫時間。 選舉與意見調查 Local Surveys/Voting tool:協助使用者於身份驗證且個資安全的前提下,在指定地區進行選舉或意見調查。 捐款管理 Humanity Token:以代幣的形式管理慈善捐款,透明化金錢的分配與流向。 訊息加密 Secure Messaging System:為軍規級的訊息安全系統,具有去中心化、減少人為失誤、軟硬整合流暢且符合客製化需求的特色。

越南市場發展愈趨成熟,計劃持續深耕台灣

Ashley Reeves, Partnership & Marketing Manager of DECENT 侯俊偉攝影。

現階段,DECENT 已於歐洲及亞洲設有辦公室,而位於中歐斯洛伐克的首都,布拉提斯拉瓦的團隊主要負責技術研發,亞洲最大的辦公室則設在越南胡志明市,主導 DECENT 的後端技術。

DECENT 能在短時間迅速拓點,並將觸手遍及歐亞各處,Ashley Reeves 認為,全歸功於組織文化。他提到:「DECENT 的夥伴大多都能信任彼此的能力和決策。」

「之所以來台發展,是因為看好台灣完整的新創生態系。」Ashley Reeves 提及當初來台拓展的緣由,除了公司方大力支持,最重要的還是台灣政府對區塊鏈產業的重視,同時,考量到台灣的地理位置鄰近東南亞各國,方便位於印尼、菲律賓、越南的團隊成員移動,因而落腳於此。除了地理及政策上的優勢,Ashley Reeves 也認為,台灣市場亦是未來發展的重要目標,他希望2020年能順利在台灣延攬當地人才,破除中文的語言障礙,並取得與在地企業的合作。

創業快問快答

Q:創業至今,做得最好的三件事為何?

We found new studios struggling to get into google play and provided an alternative, found new partners in Malaysia to distribute and launched our product officially in Vietnam

Q:就目前市場狀況,您認為貴公司服務的競爭優勢為何?

Low fees, experienced parent company, backing of multiple stake holders.

Q:長遠來看,公司想成為一家何種類型的公司?下一步的目標是什麼?你們如何完成?

We want 2-5% of Asia market, but more so we want to provide our developed tech to the masses from a b2b perspective.

團隊資訊

公司名稱:DECENT

成立時間:2015/4/3

產品名稱:Blockchain service provider in multiple verticals: SaaS, B2B, Gaming, IP Protection, Logistics and more.

上線時間:2019/5/1

團隊人數: 4人

官方網站| 新創資料庫|Facebook