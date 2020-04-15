DECENT是一間國際新創，以全球第一個SaaS區塊鏈公司的姿態進入市場，將各項區塊鏈的核心技術，運用在遊戲支付、智慧合約、生產履歷、區塊鏈錢

「世界上很多人都透過區塊鏈的應用：虛擬貨幣投資獲利，但我們更關注於用技術解決問題。」區塊鏈新創 DECENT 夥伴關係暨行銷經理（Partnership & Marketing Manager）Ashley Reeves 開宗明義地說明公司的特色與目標。

DECENT 是一間國際新創，以全球第一個區塊鏈 SaaS 公司的姿態進入市場，將各項區塊鏈的核心技術，運用在遊戲支付、智慧合約、生產履歷、錢包等等不同產品，協助客戶導入區塊鏈技術；DECENT 擁有自行開發的主鏈 DCore 技術，相較於其他鏈上交易，在 DCore 上交易的手續費極低，主鏈 DCore 採用 DPoS 共識機制，，相比每秒只能交易 7 筆的比特幣以及每秒 15 筆的以太幣，交易速度快至每秒可完成超過 2000 筆資料，更能掌握即時交易的優勢。自 2017 年 6 月份開放使用以來，DCore 表現穩定且未出現任何程序錯誤。

DCore 可無限生成區塊鏈，交易金額和區塊生成間隔都可隨使用者需求而自由定義，同時，DCore 集合 IPFS（IP file system，以網路位置為基礎的檔案系統） 和 CDN（Content delivery network，又名內容傳遞網路） 兩大文件共享系統，支持大型文件的存儲和分發，可供使用者輕鬆建立區塊鏈應用。

DECENT 是一間國際新創，以全球第一個 SaaS 區塊鏈公司的姿態進入市場，將各項區塊鏈的核心技術，運用在遊戲支付、智慧合約、生產履歷、區塊鏈錢包等等不同產品。

打造區塊鏈版的應用程式商店，無銀行帳號支付購買遊戲

ALAX. WHITE-LABEL APP STORE是 DECENT 建立在 DCore 之上的第一個產品，為數位內容創作者與遊戲開發者提供快速、平價的支付系統，有利於 DApp 創作者接觸更廣泛的受眾。

ALAX 允許創作者上架數位內容，即能自行掌握作品的收入。同時，透過白牌（WHITE-LABEL）機制，創作者也能發行自己的代幣；舉例來說，DECENT 曾有一個博物館的案子，館方除了在將數位內容放在 ALAX，還使用 ALAX 的服務做出專屬的代幣，在館內的禮品店販售。

有了方便支付的工具後，更重要的是如何上架商品供消費者使用。DECENT 開發區塊鏈版的應用程式商店 ALAX Store，用戶只需實體便利超商，用現金購買儲值點數，即可於此平台上購買遊戲。對用戶而言，ALAX 的消費過程與現行的 Google Play 或 Apple App Store 無異，背後技術運作的差別只在於 ALAX 系統建於區塊鏈上，交易的過程以加密貨幣進行。

「這可幫助沒有銀行帳戶等金融服務的許多玩家，以線下購買虛擬貨幣的方式，於平台上取得付費遊戲。」Ashley Reeves 進一步解釋，在平台上架的遊戲收入，其中將 80％ 的遊戲收益將回饋給開發者，並且不會收取額外的上架費用。在減少平台抽成的情況下，消費者可以用比 Google Play 售價更低的價格，買到一模一樣的 Android 遊戲。DECENT 以此方式運作至今，越南已成目前最大的市場，擁有約 35,000 位活躍用戶。

以區塊鏈技術為核心，打造更多可行應用！

除了以上兩項產品外，DECENT 也額外開發了更多元子產品，包括以下五種應用：

生產履歷 3IPＫ：提供追蹤供應商生產流程的解決方案，透過建立 QRCode，消費者可以掃描得到產品的生產履歷。 數位存證 Digital Proof：可於五分內驗證各式文件的著作權及撰寫時間。 選舉與意見調查 Local Surveys/Voting tool：協助使用者於身份驗證且個資安全的前提下，在指定地區進行選舉或意見調查。 捐款管理 Humanity Token：以代幣的形式管理慈善捐款，透明化金錢的分配與流向。 訊息加密 Secure Messaging System：為軍規級的訊息安全系統，具有去中心化、減少人為失誤、軟硬整合流暢且符合客製化需求的特色。

越南市場發展愈趨成熟，計劃持續深耕台灣

Ashley Reeves, Partnership & Marketing Manager of DECENT 侯俊偉攝影。

現階段，DECENT 已於歐洲及亞洲設有辦公室，而位於中歐斯洛伐克的首都，布拉提斯拉瓦的團隊主要負責技術研發，亞洲最大的辦公室則設在越南胡志明市，主導 DECENT 的後端技術。

DECENT 能在短時間迅速拓點，並將觸手遍及歐亞各處，Ashley Reeves 認為，全歸功於組織文化。他提到：「DECENT 的夥伴大多都能信任彼此的能力和決策。」

「之所以來台發展，是因為看好台灣完整的新創生態系。」Ashley Reeves 提及當初來台拓展的緣由，除了公司方大力支持，最重要的還是台灣政府對區塊鏈產業的重視，同時，考量到台灣的地理位置鄰近東南亞各國，方便位於印尼、菲律賓、越南的團隊成員移動，因而落腳於此。除了地理及政策上的優勢，Ashley Reeves 也認為，台灣市場亦是未來發展的重要目標，他希望2020年能順利在台灣延攬當地人才，破除中文的語言障礙，並取得與在地企業的合作。

創業快問快答

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

We found new studios struggling to get into google play and provided an alternative, found new partners in Malaysia to distribute and launched our product officially in Vietnam

Q：就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

Low fees, experienced parent company, backing of multiple stake holders.

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

We want 2-5% of Asia market, but more so we want to provide our developed tech to the masses from a b2b perspective.

團隊資訊

公司名稱：DECENT

成立時間：2015/4/3

產品名稱：Blockchain service provider in multiple verticals: SaaS, B2B, Gaming, IP Protection, Logistics and more.

上線時間：2019/5/1

團隊人數： 4人

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