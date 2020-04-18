「BZNK必可企業募資」提供公開透明的融資管道，將企業的應收帳款以P2P模式變現，協助中小企業主媒合社會大眾取得營運資金，解決資金周轉、募資等需求。

還記得BZNK嗎？團隊曾於2017年接受創業小聚的採訪邀約；睽違三年，BZNK在事業上保有哪些堅持？又有哪些意想不到的成長？

台灣的中小企業應收帳期平均約75天，如果企業在短期內就有資金周轉的需求，應該怎麼辦？

「國內前四大銀行對中小企業放款總戶數僅接近9萬戶，比重不到全體中小企金比重的7%。」BZNK營運長林彥君解釋這筆統計資料，「小額融資」、「期限短的資金需求者」都非銀行所愛，原因在於借貸的風險成本太高，間接導致許多中小企業主常以利率偏高個人信用貸款解決企業融資需求，然而這實非正常企業週轉的合理體制。擁有台灣企銀多年工作經驗、現為團隊執行長的林滄億發現以上痛點，在2016年與林彥君、蔡易達等人共同打造金融科技新創「BZNK必可企業募資」，其透過系統提供公開透明的融資管道，將企業的應收帳款以P2P模式變現，希望協助中小企業主媒合社會大眾取得營運資金。

P2P模式運作：目標成為「銀行以外的第一選擇」

作為一家企業金融融資的媒合平台，BZNK目前的商業模式主要分成兩塊：

1. 中小企業「應收帳款」的轉讓

「我們扮演資訊中介的角色，專業審核每一筆中小企業（借款方）的支票、交易資訊，以及是否擁有穩健公司的應收帳款；所有資訊經確認後會上架至交易平台，以此媒合有興趣投資的社會大眾。」林彥君講解其中運作，一方面即時解決中小企業資金周轉的需求，另一方面，等到帳期兌現，平台會將貼現率及應收帳款的差額回饋給投資者，每一案件的年化報酬率平均為5%～20%。

「我們平台的跳票率大約是1.13%；相較於同個基準點、銀行以外的選擇大約是2～3%。」企業募資專案經理蔡易達解釋，選擇以「票據貼現」（俗稱票貼）的方式運作，理由是支票為台灣中小企業廠商之間交易往來慣用的付款機制，以票貼方式則擁有台灣票據法的保障，一旦企業跳票就必須承擔法律責任，以此維護投資人的權益；若企業延遲付款，BZNK也會擔負追討與調解等後續法律責任。

「效率」也是團隊的優勢，林彥君說道：「國外業者在24小時內獲得80%的現金，這種情況已經很常見，而台灣如果走傳統的舊金融模式，最快也要耗費一個月的時間；但如果選擇我們的平台，只需要2～3天就可以獲得資金。」

平台的審查機制分別從企業體質、法律訴訟、社群媒體評比、個人信用、實質交易等五個面向深入，林彥君表示，一切都是為了維護每個應收帳款轉讓的品質及媒合率，並以此建置強而有力的信評系統；此外，審查端的成員70%以上都是銀行背景出身，專業度值得信賴。

BZNK平台帳款轉讓流程。 BZNK

2. 新創／加盟的募資

BZNK 以公開、透明的「債權式」群募方式，協助中小企業主創業與拓展業務。「很多新創業者的提案具備前瞻性、毛利很高，但礙於想法太新穎，造成與銀行申請貸款的過程中不太順利。」執行長林滄億提到，不如將合作客戶的營業模式公開、分享在平台上，直接向感興趣的社會大眾募資；而近期成功的合作案例包含小夫妻食品、果物配－智慧無人便利購等公司。

連鎖加盟開店也是台灣市場上普遍風行的創業模式，團隊表示提供這項服務除了希望完善加盟募資的需求，同時也能進行市場調查。「舉例我今天想在信義區開一間路易莎，除了藉由平台曝光達到宣傳效果，此外，投資者也很有可能成為未來店家的忠實粉絲VIP。」林滄億說，這不失為一種行銷策略。

而 BZNK 整體獲利主要是「媒合手續費收入」及「徵審手續費收入」；「利息」則全部轉嫁給投資者，換言之，由投資者自行承擔風險。

BZNK平台企業募資流程。 BZNK

創業三年筆記：5大里程碑記錄BZNK的成長與轉變

里程1：2019年底上線「不動產債權融資」

「（去年）12月我們推出不動產債權的案子，借款企業可以將他們的房地產做為抵押，與社會大眾投資人募資取得營運資金。」林彥君分享，透過資產抵押的方式，讓小額投資人可以參與台灣不動產市場的投資，同時提供合理、可負擔的年化利率。

里程2：是否推廣應收帳款「區塊鏈」？時機尚未成熟

BZNK曾期待推廣應收帳款的區塊鏈，林彥君提到最新進展：「我們一直與BitoPro（幣託，台灣最大的虛擬通貨交易所）合作，但現實就是銀行依然不接受區塊鏈；即便簽署智能合約的技術已經實現，但受限於市場尚未施行全面的數位金融，等於我們做好一套系統卻無法working。」團隊一致認為，區塊鏈的投資報酬率並不划算，眼前時機還不成熟。

里程3：業績呈現「階梯式」成長

從2017年8月份（服務上線）至去年10月份，統計數據顯示BZNK媒合的金額成長超過20倍、單月媒合數字從新台幣200萬元成長至將近新台幣4900萬元，而應收帳款媒合總額則超過新台幣五億元。

成長力道驚人，BZNK做了哪些努力？

林彥君提到：「這個商業模式本來就相當有潛力。『資金周轉』向來都是中小企業的痛點，我們只不過提供租賃公司、高利貸、當鋪以外的選擇。」不僅如此，BZNK的客戶黏著度非常強烈，重視老客戶的需求，同時也不斷推廣、開發新客戶。這是團隊「階梯式成長」的重要基礎，以此維持穩健、長期獲利的經營模式。

里程4：開發「自動投資」工具：解決平台媒合供過於求

根據報表，BZNK現有大約 4689 位投資者、活躍人數約佔1000多位，這當中出現「投資人過多，但企業戶（案源）太少」的問題，顯示平台有很多閒置資金。林滄億解釋，這也是早期推廣商業模式最辛苦的一點，在於台灣市場有太多高利貸、詐騙，很難說服中小企業主信任BZNK。

現今，除了長期努力累積的客戶信任，BZNK自行開發「自動投資」工具，希望解決平台供過於求的困擾，林彥君說明：「過去都是由LINE推播新案件上架的消息，投資者難免仍會錯過最佳下單時機；現在有了這項新工具，投資者只要設定條件，由機器自動下單，最高上限是每筆金額的5%。」

里程5：成為國內首家與遠東商銀談成合作的P2P業者

「去年，我們與遠東商銀談成更深度的合作，銀行提供BZNK資金保管與金流的服務，讓我們平台雙方更有安全保障。」團隊分享，這有助於大幅度增加帳款的安全性與業務的深度，也象徵抵達新的里程碑。

Bznk團隊，左起：企業募資專案經理蔡易達、CEO林滄億、營運長林彥君。 賀大新攝影

遠程規劃：運用FinTech落實「普惠金融」

採訪最後，團隊許下願景：「期許加速應收帳款的轉讓，並在五年內達成每年70億媒合金額的成績。」BZNK將把握與傳統銀行金融業合作的機會，在2020年大量拓展業務，並讓更多的中小企業主與社會大眾投資人認識這項服務、享受Fintech的新金融模式。

現階段，BZNK已進駐台北金融科技園區。團隊補充：「我們將持續尋找所有新金融的可能性，在安全、快速、合規的前提下，先在台灣站穩腳步，成為國內最大企業P2P媒合平台，未來將往其他金融科技尚未發展完全的國家邁進，例如越南、柬埔寨等地。」

創業快問快答

Q：最常被客戶或投資人問起的事情？您會如何回應？

利率？我們目前利率抓在年利率5-20%之間，這是因為高於5%的利率風險客戶，銀行承作的意願不高，我們主要以銀行無法獲取資金的客戶為主。 合法？依造民法的債權轉讓以及票據法的無因性，並且我們遵守個資法、不碰金流、不發行有價證券以及合法催收程序。

Q：創業，教會了你哪些事？簡單分享創業至今以來的心得感想？

創業真的不容易，尤其在新興的行業上，需要很多耐心努力，也要學會無私心的、全面的信任夥伴，誠如前人所說，走太快的話，好聽叫先知、不好聽叫先烈。

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

協助了兩間公司不必要承受高利率民間借貸。 認識了一群期望在fintech上努力的夥伴。 辭職創業。

團隊資訊

公司名稱：台灣聯合金融科技股份有限公司

成立時間：2016/9/8

產品名稱：應收帳款、票貼P2P媒合平台

上線時間：2017/02/01

團隊人數：正職13名

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