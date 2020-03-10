才宣佈與裕隆聯盟搶進整車戰場，鴻海就展開線上校園徵才，欲爭取電動車、機器人、數位健康技術人才，並祭出高額薪資。

鴻海平均非主管職員工年薪（2018年官方數據）高達225萬元，比台積電200萬元還亮眼。近期雖有疫情干擾，但鴻海宣佈大規模「線上」校園徵才活動，瞄準三大未來產業：電動車、數位健康、機器人，並要徵人工智慧（AI）、半導體、次世代行動通訊三大技術人才。

祭出百萬年薪，鴻海提前展開校園線上徵才

科技大廠搶人才，校園畢業季尚未到來，但鴻海已提前展開2020年校園徵才，4月底前將舉辦線上徵才，宣佈將有百萬年薪。

大學畢業生職場新鮮人起薪4.5萬元以上，碩士畢業生起薪5.2萬元，博士畢業生則是6萬元以上，加上分紅獎金跟績效獎金制度，期望以豐厚年薪搶未來人才，並祭出參加投履歷就抽兩台SWITCH Lite活動，鼓勵學生族群出動。

針對集團積極佈局的三大未來產業電動車、數位健康、機器人，為主要徵才領域 ；另外，數據分析、物聯網、8K、雲運算、邊緣運算、自動化領域，也是長期徵才方向。

進軍電動車，鴻海聯手裕隆成立新公司

鴻海3月6日剛宣佈與裕隆集團完成策略合作協議簽署，雙方會合作推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態系。

簽約儀式中，由鴻海科技集團董事長劉揚偉、裕隆集團執行長嚴陳莉蓮、華創車電技術中心董事長陳國榮共同簽署，後續三方將成立籌備處，加速公司籌設與研發計畫。

進軍整車市場，鴻海科技集團董事長劉揚偉、裕隆集團執行長嚴陳莉蓮、華創車電技術中心董事長陳國榮共同簽署合作協議。 鴻海

鴻海說，未來新合資公司將整合裕隆集團整車自主研發平台，以及鴻海在全球市場強大的供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等優勢，推動開放平台與共用化的經營新模式，為全球車廠提供整體解決方案的服務，包括：整車設計開發整合、零部件設計開發與生產、車輛相關技術整合服務。

鴻海子女6歲前企業養，每人最高可領108萬元

鴻海員工福利多，日前鴻海創辦人郭台銘才宣佈員工「0到6歲公司養」優惠福利方案，讓員工成家立業無後顧之憂。

鴻海擴大至未滿7歲幼兒，只要符合條件，從出生起每月鴻海支付1.5萬元津貼，相當給付108萬元育兒津貼助鴻海人養育下一代。

鴻海創辦人郭台銘倡議6歲以下兒童國家養，後來將此政見先落實在鴻海集團內。 永齡基金會

另外，鴻海也投資健康生活館，有專業教練及物理治療師，提供運動及健康諮詢服務；集團內更有食安實驗室，為餐廳飲食把關；另外內部也透過個人穿戴裝置，串連健康ATM及H2U健康銀行、H2U LiFE網路平台，建立健康網路平台，提供員工健康篩檢、醫療諮詢及保健方案。

責任編輯：陳映璇