iPhone 5G手機今年將因疫情而難產傳言四起，鴻海董事長劉揚偉3日法說會上表示看好5G產品越來越多，跟客戶視訊會議就能完成驗證，電動車也有進展。

武漢肺炎（新冠狀病毒）疫情衝擊全球科技業，電子製造龍頭鴻海率先召開法說會，成為全球媒體與分析師關注焦點，劉揚偉在會中說明3個市場猜測，其中最關鍵是：透過視訊會議，客戶工程師不必親抵中國工廠就能完成產品驗證，間接破除下半年iPhone 5G難產傳言。

配合客戶視訊會議，劉揚偉：產品驗證不是大問題

隨鴻海鄭州跟深圳廠區2月開工，外媒近兩週密集報導，年初剛好是蘋果工程師就年底新iPhone進行樣機產線組裝試產，做最後工程驗證的時期，若蘋果工程師因為無法飛抵工廠跟鴻海工程師面對面做最後驗證，恐延宕新品採購所有零組件時程，最終導致iPhone 5G難產。

鴻海董事長劉揚偉談疫情，認為只是首季一時衝擊，客戶訂單需求有增有減，很難說都是疫情影響。 簡永昌攝影

「產品驗證方面不會有太大問題！」劉揚偉面對一位分析師提問：「客戶下半年手機新品驗證是否出現困難？」先強調很多都「不是全然新品」，很多產品的驗證已經做了10多年，甚至有些產品超過15年，鴻海本身就有相當程度能力做驗證，配合跟客戶視訊會議不會有問題。

肺炎疫情不會衝擊封廠，看好5G前景

其次，市場傳言中國身為世界工廠，復工後一旦有員工確診，將再度導致工廠封閉，對此劉揚偉澄清，若中國工廠有一名員工確診，只需送醫並隔離相關密切接觸者，並消毒殺菌產線，不需把整座廠房隔離。

跟客戶產品開發按照進度進展中，劉揚偉也證實，5G手機的機殼不僅天線用得更多，上頭鑽孔及細小零件數量也大增，機殼的單價（成本）也上升。他也看好，未來5G的產品應用與開發案件會越來越多，十分看好5G的產品未來性。

5G新品會越來越多！鴻海樂觀看待 shutterstock

油電混合車2021年初推，2年後電動車上路

除此之外，這一家台灣電子代工龍頭鴻海正加快搶下電動車機會！這也成為鴻海2025年毛利率拼10%的關鍵之一。

鴻海今年依序與飛雅特及裕隆華創車電簽署合作備忘錄（MOU），劉揚偉3日線上法說會，首度更具體說明電動車佈局，看好電動車「標準化」與「模組化」機會，鴻海將從汽車底盤設計起，透過底盤平台設計讓零件標準化，讓電動車更具規模化。

「鴻海聚焦做底盤平台。」劉揚偉這番話似乎說明鴻海在電動車零件規格制訂上的企圖心，將汽車底盤當成主機板載體，將上面零件標準化後，就能讓零組件用量擴大。

鴻海有替TESLA做機構件。 shutterstock

由於電動車中，電子零件占比逼近50%，鴻海看好這樣大的市場機會。

「鴻海在汽車電子電氣架構EEA（EEA-Electronic & Electrical Architecture）上，是能提供最大貢獻的地方，我們看到新機會：標準化跟模組化，這兩者都是傳統汽車業需要想辦法跟進的，但這對資通訊業（ICT）業者而言卻是機會。」劉揚偉說，「我們對標準化模組熟悉度高，我們預期在EEA市場上會有一定占比。」

鴻海在跟大型車廠合作下，2021年初將有產品上市，第一階段會先做油電混合車，2年後，將從油電混合跨入純電動車市場，通吃純電動車引擎（馬達）跟電池模組機會。

引擎跟電池模組，劉揚偉：我們一定會做

引擎（馬達）跟電池是電動車單價最高的兩大關鍵零件，鴻海也將通吃。劉揚偉說，電池模組裡面有電子相關技術，會影響電池模組效能，鴻海不會放棄電池模組這個重要的產品，但電池本身，鴻海則無計畫。

至於電動車引擎（馬達），鴻海也強調一定會做！而且會做「三合一引擎」，甚至「五合一」引擎都是未來非常重要方向。

電動車電子零件占比高達5成，鴻海看好是電子業機會。 shutterstock

鴻海法說會上也透露2月工廠幾乎沒有生產，期望3月能回到季節性產能，因為上半年是淡季，法人估首季產能利用率僅2~3成，首季除元件產品，其餘消費電子、運算、企業產品線營收年衰退將15%，但第二季將緩步回升至5成。

受到武漢肺炎疫情影響，鴻海將微幅下修全年營收成長率，目前仍規劃中國以外產能占比3成，並未因疫情而改動原計畫。

責任編輯：陳映璇