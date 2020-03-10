為了更有效管理居家隔離人士，韓國政府開發出一款App「自主隔離安全防護」協助監控民眾位置，避免發生後續傳染。

韓國是武漢肺炎（新型冠狀病毒）當前第三大重災國，僅次於中國及義大利，迄今（10日）確診人數已突破7,500人，並有54人因此死亡。為對抗嚴峻的疫情，手機App頓時成為政府及民間關鍵的防疫利器。

面對成千上萬處於自主隔離狀態的民眾，韓國政府為了把握所有潛在感染者的一舉一動，在近期推出一款手機App用於監控隔離中的人士，遏止疫情繼續擴散。

自主隔離突破3萬人，韓國推出App協助監控

這款名為「自主隔離安全防護」的App由韓國行政安全部開發，被認定需要居家隔離的民眾將可透過此App與政府人員進行回報，同時該App也會透過GPS追蹤民眾位置，避免違規外出的情況發生。

為了管控上萬名居家隔離的民眾動向，韓國政府推出App協助監控。 韓國行政安全部

目前這款App已率先推出Android版本，iOS版本也預計在3月內推出，支援韓語、英文、中文等三種語言。

目前韓國全國已有超過3萬人處於自主隔離狀態，政府無力以人力時時監控這些隔離者的位置，因次才開發此App協助監管。該App於3月7日正式上線，每天上、下午App會各響起一次鈴聲，此時隔離者須回報是否有發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，取代以往的電話回報。

但由於並非所有隔離者都擁有智慧型手機，韓國政府並不強制所有人使用這款App，沒有下載App的隔離民眾，則會按照往常作法繼續透過電話進行監控。

由於App會持續以GPS監控位置，一旦隔離者偷偷跑出規定地點，便會緊急通知負責看照的政府人員；如果擅自關閉GPS功能，App同樣也會進行通知，以防任何隔離者鑽漏洞外出。

如果隔離者擅自外出拒絕返家，政府人員將適情況通報警察介入，違規者將處以最高300萬韓元（約新台幣8.1萬元）罰款。

「人們可以能會有意無意地離開隔離區域。」提議開發此App的政府官員Jung Chang-hyun表示，「為了降低後續傳染的風險，我們希望這款App能更好地杜絕諸如此類不必要的意外發生。」

相較韓國的彈性使用，台灣則是直接發放智慧型手機對隔離者進行監管，除了GPS監控外，當地衛生局人員會每日不定時與隔離者聯絡，甚至要求開啟視訊確認所在位置。

防疫地圖成韓國熱門App，可追蹤患者足跡與個人資訊

由於韓國疾病管理局公開透明的患者歷史足跡資料，基於這些資訊開發的防疫地圖App更如雨後春筍般冒出。根據《CNN》2月底時的報導，當時韓國Google Play上前15個熱門下載項目中，6個便是用於追蹤感染者資訊、隔離位置及造訪過地點的App。

韓國民眾已開始積極運用App避開潛在的感染風險。例如一款名為Corona 100m的App，提供用戶查看肺炎患者個人資訊、所在地等資訊，同時在用戶距離患者曾造訪的地點100公尺時進行通知。該App截至2月底為止，下載次數已經突破百萬次。

韓國防疫地圖App Corona 100m可提醒民眾別靠近武漢肺炎歷史足跡地點，上線兩週即突破百萬次下載。 Google Play

另一款Corona Map App開發者Lee Jun-young則表示，雖然政府會提供患者的歷史足跡，但這些數據對於民眾來說難以理解，他認為若能標記在地圖上會更清晰易懂。

這類追蹤患者歷史足跡的應用也在台灣出現，線上社群g0v零時政府前陣子就推出「武漢肺炎歷史軌跡比對」的網站，提供民眾比對過去行動是否有與肺炎患者的歷史足跡重疊。

防疫資訊太詳細，釀意料外負面影響

雖然是以防疫為初衷，韓國政府披露的資訊太過詳細，也誕生出一些弊病。《MIT科技評論》指出，試圖揪出感染者的「線上獵巫行動」，催生了社會的不安氛圍。

英國《衛報》提到，一些患者的隱私被赤裸裸攤在社會面前任由他人訕笑，更出現有心人士自稱罹患肺炎以勒索店家，因為一旦被通報為帶原者造訪過的餐廳，生意將一落千丈。

Lee Jun-young表示，為了將類似的風險降到最低，這款App將限制隔離對象及政府人員等相關人士使用，並會在未來幾週內思考如何進行改進。

資料來源：MIT科技評論、中央日報、衛報、CNN

責任編輯：陳映璇