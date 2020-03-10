受到疫情影響嚴重的餐飲、住宿、按摩等產業，剛好FunNow平台上的重點項目，透過發放振興折抵券的方式，減輕業者負擔。

即時預訂App FunNow宣布，有感疫情嚴重影響到商家的營收，決定祭出百萬優惠振興產業，協助旅宿、餐飲、按摩與美容四大產業業者填補下滑業績。

FunNow統計平台上3,000多家業者，2月營收均下跌30-50%。其中旅宿產業情況最糟，其他產業也因過路客人流驟降，業績持續下跌。自一月以來，FunNow已在原本的行銷預算之外，另外發放超過300萬新台幣優惠折抵，三月更會擴大投入。

從FunNow提供的數據發現，提供優惠的確會提升消費者的消費意願，目前FunNow觀察到約6倍的轉換率，意思是每祭出1元優惠，就能帶來6元的消費，綜觀FunNow一月以來投入的300萬預算，已帶來1,800萬元的營收。

2月投入線上平台的商家數量，創下歷史新高

FunNow為即時預訂App，能夠用來預訂餐廳、按摩與住宿等服務，這些產業也是受到疫情的影響最為嚴重。

部分業者私下向FunNow表示，昂貴店租及人事成本造成沈重的營運負擔，目前持有現金流僅能支撐往後兩個月，深怕疫情若無法獲得控制，或等不到政府提供之振興措施，將因營運困難而被迫歇業。

目前政府的振興抵用券方案尚須等到疫情緩和後實施，多數業者表示緩不濟急。

FunNow有感疫情嚴重影響店家收益，率先發放振興券給予平台消費者，藉此刺激買氣，協助業者填補下滑業績。自一月起，FunNow已在原本的行銷預算之外，額外發放超過300萬新台幣優惠折抵，也趁這段期間協助中小企業進行數位轉型。

FunNow全球業務總監盧熙晨表示，2月主動加入平台的商家數創歷史新高，能感受到業者有意增加引客管道、另闢營收來源的渴望 。她也建議該利用此業績低迷的時期，化危機為轉機，進行數位轉型、訓練員工熟悉數位化工具，增強長期競爭力。

避免排隊人群聚集，消費者轉往線上預訂

截自二月底，從FunNow的營收表現顯示，疫情雖重創服務業業績，但網路預訂卻逆勢上升。根據FunNow平台提供的資料，疫情間活躍用戶增長22%、交易額與去年同期相比增加45%。不過，過路客以及線下消費的消費者仍占大多數，疫情影響仍帶來30%以上的營收下滑。

FunNow執行長陳庭寬表示：「有住宿、用餐、按摩需求的消費者在疫情期間，轉而傾向透過網路預訂，避免排隊或撲空，與人群做過多的接觸；當然，現金折抵補貼對消費者來說是最直接、有感的。」

當大家還在討論振興券該怎麼發、要如何使用、國民是否有感的時候，FunNow已證實振興抵用券確實有感，且成功協助最大苦主旅宿業者與按摩業。

同時也運用平台「以時計價」的預訂機制，打破旅宿以日為單位的計價方式，改用小時為單位向消費者收費，為旅宿業者帶進新營收，提高房間使用率與填補20%海外旅客取消的訂單缺口。

針對按摩產業，也同步加強合作店家的防疫宣導，如例行性消費場域消毒、服務人員配戴口罩、以酒精擦拭座椅等，務必讓消費者安心。

責任編輯：陳映璇