ViAD團隊以Lookalike為基礎，結合Video MarTech影音科技打造深度數據模型－RUS系統，為廣告主建設優質的品牌DNA。

身處流量交織的網路世代，「聲量」是決定品牌影響力的關鍵之一，企業經營若僅聚焦於既有消費群，將無可避免地與廣大的潛在消費者脫鉤，最終失去為品牌發聲的機會。因此，品牌聲量不能只是停留在同溫層，而是應積極的向外拓展，在數據應用上，Lookalike為擴增品牌聲量的指標型技術，是廣告主規劃投遞策略時的常見方案，今年度，ViAD團隊以Lookalike為基礎，結合Video MarTech影音科技打造深度數據模型－RUS系統，擷取細緻的寶貴資訊，為廣告主建設更加優質的品牌DNA。

RUS系統透過AI演算分析Lookalike受眾在數據底下的“真實反應”，實際上，結果顯示並非所有人都對該品牌感興趣，有些人甚至不希望接收到相關訊息。RUS系統將眾多的真實回饋歸納量化，運用多維分眾思維使區間性的優化任務更加精準，為廣告主與消費者之間建立雙向的良性溝通。

ViAD領先提出「RUS系統」，拆解數據下的細微樣貌。 艾迪英特

大體上，RUS系統將受眾行為劃分為下列三塊：

◎ 低關注族群－Starter

這群人被貼上相似受眾標籤，但在實際接觸後卻發現他們對品牌的互動表現不佳，系統會針對這群受眾體進行篩除替換（Replace），提升受眾流動率並進行新的標籤的分析。

◎ 高潛力族群－Potential

這群人對品牌有不錯的互動回饋，從互動完整度評斷仍有高發展潛力，系統會針對此群受眾進行高權重的溝通經營，加速推升（Upgrade）其好感度與品牌印象。

◎ 有興趣族群－Completer

這群人對品牌展現出濃厚的興趣，有著非常亮眼的互動表現，並已大致了解訊息內容，廣告主應保存（Save）此群優質受眾體，培養為未來的種子受眾，為品牌建立穩定的聲量層。

看見數據的不連續性

RUS系統將片段且細微的訊息結構化，在資訊離散的數位環境挑戰下，為廣告主聰明的運用數據資產。品牌經營不會期望落於單一的低性價比操作，而是多維並行的高價值策略，僅僅使用辛勤蒐集而來的數據還不夠，將看似一致的訊息外貌拆解並有效利用，更是創造品牌價值成果的重要契機。

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